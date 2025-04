Michelin Zeremonie: Sterne über Frankfurt

Der Vorverkauf für die „Sterne über Frankfurt“ Special Events startet

Michelin Sternerestaurants – Verleihungszeremonie

Sterne über Frankfurt

Am 17. Juni 2025 wird Frankfurt zur Bühne der ersten offiziellen Guide-Michelin-Sterneverleihung in der Mainmetropole. Heute startet der Vorverkauf für fünf weitere exklusive Special Events des Rahmenprogramms „Sterne über Frankfurt“, die vom 11. bis 16. Juni Spitzenküche gepaart mit Talks und gastronomischen Geschichten an außergewöhnlichen Orten versprechen. Das Angebot richtet sich an Genießer, Branchenkenner und alle, die die facettenreiche Welt der Gastronomie erleben möchten. Tickets sind ab sofort über die Website www.sterneueberfrankfurt.de buchbar.

Die Events im Überblick:

Cider goes Michelin

11. Juni, 19 bis 22.30 Uhr, Gasthaus Daheim bei den drei Steubern

Wenn Hessens Kultgetränk auf moderne Wirtshausküche trifft, ist Genuss garantiert. Eine exklusive Apfelweinverkostung, begleitet von regionaler Hausmannskost und charmanten Geschichten über das „Stöffche“, machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis und vereinen Tradition und Zeitgeist.

Les Croque Michelin

12. Juni, Kimpton Hotel Frankfurt

Ein literarischer Streifzug durch die Welt der Gourmets: Moderator Martin Maria Schwarz und Journalist und Autor Ingo Swoboda teilen ihre Lieblingsfundstücke aus 25 Jahren kulinarischer Kultur – unterhaltsam, schräg, kenntnisreich. Dazu werden erlesene Weine aus dem Hause Schlumberger und verschiedene Köstlichkeiten gereicht.

Sterne der Zukunft

13. Juni, Genussakademie Frankfurt

Spitzenkoch und Berufsschullehrer David Fischer präsentiert gemeinsam mit zehn seiner besten Schüler ein außergewöhnliches Menü. Der Abend steht ganz im Zeichen des Nachwuchses – mit Gerichten, die Generationen verbinden, und eine Bühne für junge Talente schaffen.

Kulinarischer Salon

14. Juni, Gesellschaftshaus Palmengarten

Eine visuelle und geschmackliche Zeitreise: Der legendäre Food-Fotograf Johann Willsberger zeigt ikonische Werke, begleitet von einem Fünf-Gänge-Menü von Spitzenkoch Christian Jürgens – eine Hommage an die goldene Ära der Gourmetwelt, korrespondierend mit Weinen von Schlumberger und Champagner von Roederer.

Veganer Gipfel & die Zukunft der Kulinarik

16. Juni, Steigenberger Icon Hotel Frankfurter Hof

Die Veranstaltung „Veganer Gipfel & die Zukunft der Kulinarik“ widmet sich der pflanzenbasierten Spitzenküche und nachhaltigen Gastronomie. Auf der Bühne diskutieren Stephanie Wüst, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing in Frankfurt, Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide Michelin, und Madjid Djamegari, Geschäftsführer von Food Affairs, über Werte, Wandel und Verantwortung in der Branche. Die Sterneköche Andreas Krolik, Lafleur**, Ricky Saward, Seven Swans*, und Simon Tress, Restaurant 1950*, geben Einblicke in ihre Konzepte. Moderiert wird der Abend von Boris Tomic, Chefredakteur der AHGZ. Ein Ausklang auf der Steigenberger-Terrasse mit innovativen Food-Ständen verschiedener Frankfurter Restaurants rundet den Abend ab.

Für alle Veranstaltungen – mit Ausnahme der Michelin Guide Ceremony Night – steht ein limitiertes Kartenkontingent für das Publikum zur Verfügung. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.sterneueberfrankfurt.de.