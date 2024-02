Es ist Messe in Frankfurt und die taiwanesischen Geschäftsfreundinnen wünschen sich, dass man Deutsch essen geht. Sie kommen jetzt seit Jahrzehnten, haben aber nie gute deutsche Küche in Frankfurt kennengelernt.

Szegediner Goulasch mit Serviettenknödel

Restaurantkritik Restaurant Buchholz, Frankfurt

Zuerst denke ich an Lohninger, aber so richtig Deutsch sind die ja auch nicht. Eher wohl Feine Österreichische Küche. Ich bitte meine Frau, etwas rauszusuchen. Sie findet das Buchholz ausserhalb der Innenstadt. Ich bin skeptisch.

Im Sandweg in Frankfurt führt die Familie Buchholz seit über 10 Jahren ihr kleines Familienunternehmen. Hier packen alle mit an. Oma, Mutter und Tochter, sind ein eingespieltes Team und arbeiten mit einer extra großen Portion Leidenschaft jeden Tag aufs neue daran, dass die Gäste sich wohlfühlen. (wahre Eigenwerbung)

Im Restaurant angekommen, gibt es keine Reservierung von uns. Vielleicht verloren gegangen? Das Restaurant schafft es aber trotzdem, uns fünf Personen unterzubringen. Die sind richtig gastfreundlich.

Ich probiere unseren Gästen die sichere Bank Wiener Schnitzel aufzuschwatzen. Nein, sie wollen so richtige deutsche Hausmannskost probieren. Das ist auch eine tolle Entwicklung. Als sie vor 25 Jahren das erste Mal zur Messe kamen, aßen sie nur Kleinigkeiten und haben dann im Hotel Instant Noodle Suppen gegessen. Im Laufe der Jahrzehnte wurden sie immer aufgeschlossener der westlichen Küche gegenüber. Jetzt also so richtig typisch Deutsch.

Also bestelle ich ihnen eine Rindsroulade mit Rotkohl und Klössen und ein Gulasch mit Serviettenknödeln. Ja ich weiß, dass zweite ist eher österreichisch/ungarisch. Aber kochte Muttern nicht auch so etwas?

Damit es auch etwas Frankfurterisches gibt, bestellte ich für alle zum Teilen zwei Portionen Handkäse mit Musik. Dazu muss man wissen, dass Asiaten in der Regel keinen Käse essen. Jedem Frankfurter wäre jetzt warm ums Herz geworden. Die Damen liebten es, ebenso meine Frau, die meinen Harzer sonst immer ablehnt. Das Brot dazu war auch himmlisch! Großartiger Auftakt für 3,90 €/Portion.

Anschliessend kam dann das warme Essen. Wir hatten auf Empfehlung des freundlichen Kellners Rindsleber Berliner Art (13,90 €) genommen (ohne Foto). Die Leber war gut zubereitet und ausgesprochen schmackhaft.

Rinderroulade, Rotkohl, Klöße

Die Roulade war das teuerste Gericht mit 22 Euro. ich durfte von allem kosten. Fantastisches Fleisch. Das war jeden Cent wert. Auch der Rotkohl war prima und von den Klössen war unsere taiwanesische Freundin begeistert!

Das Szegediner Gulasch (13,50) hatte so zartes Schweinefleisch, dass die Ladies zuerst dachten, es sei Lachs. Die Serviettenknödel waren sehr gut.

Es gab aber einen Kritikpunkt: Die Portionen sind gigantisch groß! Da darf man mittags nicht gegessen haben, sonst schafft man es abends nicht. Oder wie unsere Freundinnen sagten: Nächste Messe wieder hierhin, aber das Hauptgericht wollen sie sich teilen.

Die Beilageportion Spätzle (4,50), die wir für Junior bestellten, die er auch nicht schaffte, hat wohl ein chinesisches Pendant. Die Damen waren vor Freude ganz aus dem Häuschen, als sie probierten!

Zum Dessert bestellte ich einen Kaiserschmarren (10,50 €) mit fünf Gabeln. Nur einen, den ich war ja über die Größen gewarnt und ich hatte Recht. Dieser Kaiserschmarren wäre auch ein Hauptgericht für eine Person. Mit einer Riesenkugel Eis und mit etwas Apfelmus. Ob wohl wir alle sehr gesättigt waren, habe ich kein Foto ohne Hände im Essen hinbekommen. Es war einfach zu köstlich!

Kaiserschmarrn mit Eis und Apfelmus

Wir hatten einen angenehm entspannten Abend und zahlten mit Trinkgeld 120 € (30 €/Person). Wir waren pappsatt und haben beseelt das Restaurant verlassen. Schade, dass wir die Jahrzehnte vorher nie ins Buchholz gegangen sind.

Das Restaurant liegt nördlich der Innenstadt, 500m vom U-Bahnhof Merianplatz entfernt.

Die Webseite: https://buchholz-restaurant.de/

Fazit: Nicht nur wenn man ausländische Gäste hat, lohnt sich ein Besuch im Restaurant Buchholz. Die deftige, gut gemachte Küche dürfte In- wie Ausländer begeistern. Und die Rechnung begeisterte auch!