Erfahrungsbericht Hotel Citadines City Center Frankfurt

Wer bei dem Namen denkt, er sei in der Innenstadt, wird sehr verblüfft sein. Das Citadines City Center Frankfurt liegt im Europaviertel und ist ideal für Messe-Gäste. Die Messe befindet sich 900m entfernt. Zur Innenstadt läuft man 30 Minuten oder man nimmt die Strassenbahn um die Ecke. Da wir zur Ambiente Messe gehen, ist das Hotel für uns sehr praktisch. Wir buchten sehr, sehr früh und zahlten pro Nacht 205 € für das 2 Zimmer Apartment mit Küche. (Wie buche ich günstig). Unsere Freundinnen buchten das Studio für unter 100 € pro Studio. Zur Messe kostet das Studio bis zu 450 € OHNE Frühstück!

Citadines City Center Frankfurt – Preis für die Messe „Ambiente“ in 1 Jahr

Citadines City Center Frankfurt

Wir baten um ein ruhiges Zimmer. Als wir ankamen, waren wir verblüfft: Unser Zimmer hatte einen Panorama-Blick auf die U5 U-Bahnbaustelle. Allerdings hatten wir recht viel Glück, dass wir eigentlich fast nie die Baustelle hörten. Der Erdaushub war vorbei und alles was jetzt auf der Baustelle passierte, war relativ ruhig.

Das Hotel wird schlampig geführt. Man muss klingeln, erst dann wird einem die Tür geöffnet. Am Check-In muss man bei Ankunft den gesamten Aufenthalt bezahlen. Obwohl ich Mitglied in deren Loyalty Club bin, musste ich das gesamte Formular selber ausfüllen.

Zwei Tage vor der Ankunft avisierte ich unsere Koffer, mit der Bitte diese anzunehmen. Wir haben unsere Koffer mit dem Hermes Service der Bahn vorab gesendet. Die Email wurde komplett ignoriert.

Im Zimmer war das Couchbett für unseren Sohn nicht vorbereitet. Das wurde dann gemacht, nach dem wir die Rezeption anriefen, was nicht so leicht war, da dass Telefon im Schlafzimmer nicht funktionierte. Das im Wohnzimmer ging aber.

Citadines Frankfurt Beschreibung – Ich lese ganz klar „Schreibtisch“ … für die Mitarbeiter ist der Küchentisch mit drei Stühlen für bis zu 4 Gästen der „Schreibtisch“

Und er gab so ziemlich gar keine Amenities (Annehmlichkeiten) im Zimmer. Die einzige „Kosmetik“ war Flüssigseife am Waschbecken und Shampoo/Konditionierer Kombi in der Badewannendusche. Kein Duschgel, keine Body Lotion oder Kosmetiktücher. Eigentlich ein Standard. In der Küche fehlten Papiertücher. Slipper gab es auf Anfrage. Die Messer waren stumpf, ein Schneidebrett gab es auch nicht. Einen Schreibtisch gab es nicht, obwohl er inseriert wird. Stattdessen wird auf den Küchentisch verwiesen. Die Handtücher waren die dünnsten, die wir je sahen.

Schade, das sind doch alles Kleinigkeiten. Die meisten Leute zahlen mindestens knapp 400 €/Nacht, da kann man doch etwas erwarten.

Einige Möbel waren angeschlagen, über der Couch fehlte ein Bild.

Möchte man das Zimmer während des fünftägigen Aufenthalts gereinigt bekommen zahlt man pro Reinigung 55 € extra.

Die kleine Wohnung hatte eine angenehme Größe. Trotz all der fehlenden oder mangelhaften Sachen, mochten wir die Wohnung ganz gerne. Hätte ich aber 700 €/Nacht bezahlt, wäre ich sauer gewesen.

Das Frühstück für 19 € (Kinder umsonst) ist substandard. Das Büffet ist sehr klein. Wir aßen am ersten Tag dort. Es ist 100 % Selbstbedienung. Auch eindecken muss man selber. Das Rührei war wie Beton. Speck gab es keinen. Spiegelei oder Omelett konnte man nicht bestellen. In der Küche wurde bei offener Tür lautstark diskutiert, was den Bahnhofshallen Charakter des Frühstücksraums unterstützte.

Wir sind dann in das gegenüberliegende Shopping Centre Frankfurt Skyline Plaza gegangen und haben uns für 50 € hochwertige Lebensmittel für das Frühstück der nächsten 4 Tage gekauft und waren damit recht zufrieden. Man kann sich 24/7 im Frühstücksraum kostenlos Kaffee aus dem Automaten ziehen und das Zimmer ist mit einer Küche ausgestattetet.

Ebenso positiv sind die vielen Schränke und Ablageflächen, die das Citadines anbietet. Wahrhaft vorbildlich.

Blick Citadines City Centre Frankfurt

Später stellten wir fest, dass es sehr wohl Duschgel gibt. Das Zimmermädchen hatte es nur vergessen. Ich habe es dann vom Wagen der Putzfrau „geklaut“. Body Lotion bekam ich an der Rezeption auf Nachfrage.

Warum gibt es kein Schild im Zimmer, das darauf hinweist? Hotel Directory gibt es gar nicht, aber an einem Telefon Stift und Block, was seit Corona selten wurde.

Fazit: Würden wir das Citadines City Center Frankfurt wieder buchen? Ja, auf jeden Fall, wenn wir zur Messe müssen. Aber nicht für 1000 €. Hätten wir den Messepreis bezahlt, wären wir wegen des miesen Services sauer gewesen. Preis/Leistung stimmte gar nicht. Kein Wunder, dass auch die Messeleitung diese Art von Abzocke beklagt! Wir haben jetzt bereits für 2026 für 190 € für die 2-Zimmerwohnung gebucht, billiger als im Vorjahr. Origineller weise über AirBnB. Die waren die einzigen, die 15 Monate vorher Hotels angeboten haben. Da ist es okay für. Aber wenn ich mir Frankfurt angucken wollte, würde ich eher ein City Hotel buchen!

P.S.: Nein, man kann das Hotel jetzt nicht zur Messe für 100 – 200 € buchen. Da muss man früher kommen! Unten ist ein Link auf den Artikel, in dem wir erklären, wie wir buchen!

Citadines City Center Frankfurt im Web: https://www.discoverasr.com/de/citadines/germany/citadines-city-centre-frankfurt

Aussagefähigere Bilder bietet booking.com an: https://www.booking.com/hotel/de/citadines-city-centre-frankfurt.de.html

