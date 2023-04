Die besten Michelin Sternerestaurants in Frankfurt 2023

Lust auf Sterneküche? Die Inspektoren des Guide Michelin haben nicht nur Sternerestaurants in Frankfurt identifiziert, sondern auch preiswerte und gute Bib Gourmand Restaurants!

Gustav*, Joachim Busch

Die besten Michelin Sterne Restaurants in Frankfurt

Ort Haus Bundesland Neu

3 Sterne ***

keine

2 Sterne **

Frankfurt am Main Gustav HE

Frankfurt am Main Lafleur HE

1 Stern *

Frankfurt am Main bidlabu HE N

Frankfurt am Main Carmelo Greco HE

Frankfurt am Main Erno’s Bistro HE

Frankfurt am Main MAIN TOWER

Restaurant & Lounge HE

Frankfurt am Main Masa Japanese Cuisine HE

Frankfurt am Main Restaurant Villa Merton HE

Frankfurt am Main Seven Swans HE

Frankfurt am Main Weinsinn HE

Carmelo Greco – Sternekoch – arbeitet mit CHROMA type301 Kochmesser

Bib Gourmand

Keinen! Frankfurt ist leider teuer!

Michelin Führer 2023 in Zahlen:

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

