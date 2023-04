Die AMANO Group eröffnete letzten Monat ihr neuestes Restaurant, das Amigo Cohen im Hotel ROMY by AMANO am Berliner Hauptbahnhof. Mit mexikanisch-israelischer Fusionsküche unter der Leitung von Küchenchef Shimon Peretz erwartet die Gäste ein vollkommen neues und einzigartiges Konzept.

Das neue Restaurant der AMANO Group: Amigo Cohen, Berlin

Die Fusion aus mexikanischem und israelischem Essen ist der einzigartiger Ansatz des neuen Restaurants Amigo Cohen. Zwei weit voneinander entfernte Landesküchen, die trotzdem viele Gemeinsamkeiten haben und deshalb so gut zueinander passen. Sowohl die israelische als auch die mexikanische Küche setzt auf viele Gewürze und Aromen, einschließlich Paprika, Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch und Zitronensaft. Außerdem verwenden beide Küchen viele frische Zutaten, wie Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Avocados und Bohnen und verschiedene Arten von Fleisch, wie Rindfleisch, Lamm, Huhn sowie landestypische Fischarten. Aus diesen Gemeinsamkeiten entstehen im Amigo Cohen Gerichte wie beispielsweise Tacos mit gegrilltem Oktopus, Salsa und Koriander.

Geführt wird das Restaurant von Henry Agadschanjan, Director of Restaurants der AMANO Group. Er war bereits für den Aufbau des sehr gut laufenden Restaurants JOSEPH und die Eröffnung des Restaurants HABEIT shel AMANO verantwortlich und hat sich als Host der berühmten ISRAMANI Events einen Namen als exzellenter Gastgeber gemacht.

Die AMANO Group hat als eine der Ersten die moderne levante Küche 2011 im Restaurant MANI interpretiert. Es folgten das JOSEPH und Habeit shel AMANO mit ähnlicher Küchenrichtung und auch das französische Restaurant Le Pierre und die Pizzeria Mario X Gamino. Die Liebe für die israelische, frische und vielfältige Küche bleibt – Ariel Schiffs neuster Ansatz ist es diese mit anderen Landesküchen zu fusionieren. Im Dezember 2022 eröffnete er in London das Restaurant Penelope’s im Hotel AMANO Convent Garden, in dem er eine israelisch-spanische Karte anbietet. Beide Küchen prägten Ariel Schiff seit seiner Kindheit, da er in beiden Ländern aufwuchs. Das Amigo Cohen ist ein Beispiel für die Innovationskraft der AMANO Group. Durch die Verbindung von Elementen aus der mexikanischen und israelischen Küche schafft das Amigo Cohen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Das Restaurant vereint dabei nicht nur kulinarische Traditionen, sondern auch Einflüsse aus verschiedenen Ländern und Kulturen.

Das Restaurant ist auf insgesamt 136 Plätze aufgeteilt, darunter 80 Plätze im Restaurant, 40 in der Bar und 16 im Private Dining Room, der für private Dinner oder auch kreative Meetings genutzt werden kann. Die Einrichtung ist farbenfroh und versprüht ein Gefühl von Urlaub und Sommer. Kakteen und bunte Blumen schmücken das Interieur, und die Bar bietet 70 Tequilasorten 70 sowie 20 unterschiedliche Mezcal an.

Ariel Schiff über sein neustes Restaurant: „Küchen müssen sich weiterentwickeln und als AMANO Group haben wir seit jeher den Anspruch Trends zu setzen. Das Amigo Cohen – Tulum meets Tel Aviv bringt die Lebensgefühle beider Länder zusammen, die so weit voneinander entfernt sind und dennoch so viele Gemeinsamkeiten haben. Mit dem Amigo Cohen wollen wir unseren Gästen ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis bieten, das sie so schnell nicht vergessen werden. Wir sind stolz darauf, dieses neue Konzept auf den Markt zu bringen und freuen uns darauf, unsere Gäste mit auf eine kulinarische und atmosphärische Reise zu nehmen.“

Bereits jetzt konnte das Amigo Cohen mit dem Preis für die „50 schönsten Restaurants und Bars 2023“ vom Callwey Verlag ausgezeichnet werden.

