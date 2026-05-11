Die besten Restaurants in Mannheim 2026: Eric Schumacher (2,5/5) führt Doblers als entspanntes Fine-Dining-Urgestein mit starken Fisch- und Fleischklassikern, während Dominik Paul (3,5/5) im Opus V kreative Urban-Nature-Cuisine auf Top-Niveau im Modehaus Engelhorn präsentiert.​

Dominik Paul

Die besten Restaurants in Mannheim 2026





Doblers, Mannheim-Schwetzingerstadt

Küchenchef: Eric Schumacher

Öffnungszeiten: Di–Sa 12–15 und 18.30–23 Uhr

Website Restaurant: https://doblers-restaurant.de

Bewertung: 2,5/5

Im Doblers hat Eric Schumacher Anfang 2025 das Ruder übernommen und knüpft an die Tradition von Norbert Dobler an: frische Meeresfrüchte und Fischgerichte, Onsen-Ei mit Trüffel-Jus, Entenbrust und saftige Hochrippe mit asiatisch akzentuierter Jus stehen für klassisch fundierte, aromenstarke Gourmetküche. Hauptgerichte 32–63 €.​

Opus V, Mannheim-Innenstadt

Küchenchef: Dominik Paul

Öffnungszeiten: Mi–Sa 18.30–23 Uhr, Fr–Sa 12–15 Uhr

Website Restaurant: https://restaurant-opus-v.de

Bewertung: 3,5/5

Im Opus V im Modehaus Engelhorn inszeniert Dominik Paul eine weltoffene Urban-Nature-Cuisine, in der Kaisergranat mit Shiitake und Verjus, Jakobsmuschel mit Schwarzwälder Schinken und Kombu oder Zander mit Zwiebel und Sepia zu durchdachten, vielschichtigen Menüs von 3 bis 6 Gängen werden. Menüs 99–249 €.​

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de​​

In Mannheim fand „Der Feinschmecker“ zwei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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