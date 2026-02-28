MICHELIN Deutschland: Sterne-Verleihung 2026 im Juni

Die deutsche Gourmetwelt blickt gespannt nach Hessen: Am 23. Juni 2026 findet im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main die offizielle Sterne-Verleihung des Guide MICHELIN statt. Bereits zum zweiten Mal in Folge ist die Mainmetropole Gastgeberin des wichtigsten Ereignisses der deutschen Spitzengastronomie.

Michelin Verleihung Frankfurt

MICHELIN Deutschland

Der Internationale Direktor des Guide MICHELIN, Gwendal Poullennec, unterstreicht im Gourmet Report die anhaltend hohe Qualität der deutschen Restaurantlandschaft: „Das Niveau der deutschen Küchen ist ungebrochen hoch, mit bemerkenswerten Leistungen der Küchenteams von Nord nach Süd. Wir freuen uns daher besonders, dass Frankfurt am Main auch dieses Jahr Gastgeberstadt für die Sterne-Verleihung ist.“

Frankfurt als kulinarischer Kristallisationspunkt

Die Wahl Frankfurts als Austragungsort ist kein Zufall. Die Stadt verbindet eine reiche kulinarische Tradition mit innovativer, weltoffener Küche und hat sich in den vergangenen Jahren als ernstzunehmender Gourmetstandort etabliert. Aktuell werden in Frankfurt zehn Restaurants mit MICHELIN Sternen ausgezeichnet – ein Beleg für die hohe Dichte an Spitzengastronomie in der hessischen Metropole.

Die Veranstaltung positioniert Frankfurt einmal mehr als Treffpunkt für Gourmets und kulinarische Kreativköpfe. Die lebendige, kreative Gastronomieszene der Stadt bietet den idealen Rahmen für die Würdigung herausragender Kochkunst.

Carmelo Greco – Sternekoch – arbeitet mit CHROMA type301 Kochmesser

Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus Palmengarten

Das stilvolle Ambiente des Gesellschaftshauses Palmengarten bietet auch in diesem Jahr die repräsentative Bühne für die Ehrung der besten Köchinnen und Köche Deutschlands. Die historische Location im Herzen Frankfurts verbindet architektonische Eleganz mit moderner Eventinfrastruktur und schafft damit den passenden Rahmen für einen Abend, der ganz im Zeichen kulinarischer Exzellenz steht.

MICHELIN Sterne: Die begehrteste Auszeichnung der Branche

Die MICHELIN Sterne zählen weltweit zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Gastronomie. Vergeben werden ein, zwei oder drei Sterne – Letztere stehen für eine „Reise wert“ und kennzeichnen die absolute Weltspitze der Kochkunst. Die Bewertungskriterien umfassen unter anderem die Produktqualität, die Beherrschung von Garverfahren und Aromen, die Persönlichkeit der Küche, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Konstanz der Leistung über das gesamte Jahr hinweg.

Special Awards: Würdigung für herausragende Einzelleistungen

Neben der Vergabe der begehrten Sterne zeichnet der Guide MICHELIN auch in diesem Jahr wieder besondere professionelle Leistungen mit vier Spezialpreisen aus:

MICHELIN Young Chef Award

Diese Auszeichnung würdigt talentierte Nachwuchsköche, die bereits früh in ihrer Karriere außergewöhnliches Können und kreatives Potenzial unter Beweis stellen.

MICHELIN Sommelier Award

Prämiert werden herausragende Weinkenner mit exzellenter Produktkenntnis, feiner Sensorik und der Fähigkeit, innovative Weinbegleitungen zu kreieren.

MICHELIN Service Award

Dieser Preis ehrt exzellente Serviceleistungen im Restaurant – von der persönlichen Gastgeberrolle über die Kommunikationsstärke bis zur souveränen Organisation im Serviceablauf.

MICHELIN Opening of the Year Award

Ausgezeichnet wird die vielversprechendste Restaurantneueröffnung des vergangenen Jahres, die mit Konzept, Küche und Atmosphäre besondere Akzente setzt.

Bedeutung für die deutsche Gastronomielandschaft

Die MICHELIN Sterne-Verleihung gilt als Gradmesser für die Entwicklung der deutschen Spitzengastronomie. In den vergangenen Jahren verzeichnete der Guide eine bemerkenswerte Stabilisierung auf hohem Niveau. Besonders erfreulich aus Branchensicht: Immer mehr junge Köchinnen und Köche übernehmen Verantwortung in Spitzenpositionen und prägen die Zukunft der deutschen Küche mit eigenen Akzenten.

Die Veranstaltung am 23. Juni 2026 wird nicht nur über Auf- und Abstiege in der Sternerangliste entscheiden, sondern auch richtungsweisende Impulse für die gastronomische Entwicklung in Deutschland setzen.

Ausblick

Bis zur feierlichen Bekanntgabe der neuen Sterne-Restaurants bleibt die Branche in gespannter Erwartung. Welche Häuser werden ihren Stern verteidigen können? Wer schafft den begehrten Aufstieg in die nächste Kategorie? Und welche Newcomer schaffen den Sprung in den Olymp der deutschen Spitzengastronomie?

Die Antworten auf diese Fragen gibt der Guide MICHELIN am 23. Juni 2026 im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main.

Der Guide MICHELIN ist der älteste und international renommierteste Restaurantführer der Welt. Seine Bewertungsskala mit einem, zwei und drei Sternen hat sich als globaler Qualitätsstandard in der Gastronomie etabliert. Die Inspektoren des Guide MICHELIN arbeiten streng anonym und unabhängig; jede Empfehlung wird durch mehrere Besuche verifiziert.

https://guide.michelin.com/de/de

