Die besten Restaurants in Aachen 2026: Küchenchef Maximilian Kreus glänzt mit kreativer Aromenküche, Küchenchef Andreas Schafirstein kocht frankophil.

La Becase

Die besten Restaurants in Aachen 2026

La Bécasse, Aachen-Innenstadt

Küchenchef: Andreas Schafirstein

www.labecasse.de

auch mittags, So & Mo geschlossen

Küchenchef Andreas Schafirstein kocht frankophil, leicht und präzise. Meisterliche Saucen, klare Aromen und ein Paris–Brest prägen die Küche. Die Weinkarte fokussiert Frankreich (15 offene Weine), der Service ist herzlich-professionell, die Atmosphäre zeitlos elegant. Seit 45 Jahren existiert das stilvolle Ecklokal in Aachen und begeistert oft seine Gäste. Menüs 49-149 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

St. Benedikt, Aachen-Kornelimünster

Küchenchef: Maximilian Kreus

www.stbenedikt.de

auch mittags, So & Mo geschlossen

Küchenchef Maximilian Kreus glänzt mit kreativer Aromenküche. Das denkmalgeschützte Haus in Kornelimünster bietet abends ein raffiniertes 5–7-Gang-Menü, mittags ein bodenständiges 3-Gang-Menü, jeweils auch vegetarisch. Das Dessert „Herbst trifft auf Südostasien“ sorgt für einen würzig-frischen Schlusspunkt. Rund 90 deutsche Weine und eine engagierte Begleitung ergänzen die Speisen. Im schlichten, einladenden Ambiente sorgt Karin Weißer mit ihrem freundlichen Service für herzliche Gastlichkeit. Menüs ab 170 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

StBenedikt Aachen

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Aachen fand „Der Feinschmecker“ nur zwei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

Wir und die Leser freuen uns über Ihre Tipps. Schreiben Sie in die Kommentare. Bitte mit (notfalls kleiner) Beschreibung!