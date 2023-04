Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023

(nach Orten sortiert)

Für gute Küche zu moderaten Preisen erhielten in der diesjährigen Selektion 28 Restaurants den Bib Gourmand. Dank Recherche der MICHELIN Inspektoren dürfen sich nun sowohl Restaurants als auch Gäste auf insgesamt 274 Bib-Gourmand-Restaurants freuen.

The Duc Ngo erhielt für seinen Funky Fish den Bib Gourmand

Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich bei den in den MICHELIN-Führern empfohlenen Restaurants nicht nur um teure Spitzenrestaurants. Vom Luxusrestaurant bis zur Dorfkneipe, vom trendigen Bistro bis zum Straßenimbiss bieten die MICHELIN-Führer für jeden Anlass und in jeder Preisklasse etwas.

Seit 1997 werden die Restaurants mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die ein Drei-Gänge-Menü zu einem vernünftigen Preis anbieten, mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: dem Bib Gourmand. Die Preisgrenze für die Berücksichtigung des Bib Gourmand variiert von Land zu Land, je nach Lebenshaltungskosten, aber die Inspektoren suchen überall auf der Welt nach der gleichen hohen Qualität.

Es gibt keine feste Formel für ein „Bib“-Restaurant – sie sind alle einzigartig und können sich von einem Ort zum anderen stark unterscheiden. Das Hunan Bistro in New York serviert herzhafte Hunan-Gerichte mit Spezialitäten wie saure Saubohnen, die mit Schweinehackfleisch, Chili und köstlichen Konjac-Nudeln sautiert werden. Im Restaurant ñ in Den Haag stehen frische Meeresfrüchte, scharfe Chilischoten und Gerichte mit raffinierten Soßen auf der Speisekarte, aber auch eine ausgezeichnete Auswahl an Käse und Wurstwaren. Und im Edosoba Hosokawa in Tokio schmecken die dünnen, al dente gekochten Soba besonders gut.

Was die Bib-Restaurants gemeinsam haben, ist ihr einfacher Kochstil, der wiedererkennbar und leicht zu essen ist. Ein Bib-Gourmand-Restaurant hinterlässt auch ein Gefühl der Zufriedenheit, weil man so gut und zu einem so günstigen Preis gegessen hat.

Er ist vielleicht nicht so bekannt wie der MICHELIN-Stern, aber der Bib Gourmand erfreut sich bei seinen Anhängern großer Beliebtheit, und die Michelin Inspektoren verbringen ebenso viel Zeit damit, ihn zu suchen. Diese Auszeichnung für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beweist, dass gutes Essen nicht zwangsläufig mit einem hohen Preis verbunden sein muss!

Hier finden Sie alle 274 Bib Gourmand-Restaurants in Deutschland:

Ort – Haus – Bundesland – Neu (N)

Aachen Sankt Benedikt – Bistro NW

Abbach, Bad Schwögler BY

Adelshofen Zum Falken BY

Aldersbach das asam BY

Altenahr Gasthaus Assenmacher RP

Aue Lotters Wirtschaft – Tausendgüldenstube SN

Auerbach (Vogtland) Renoir SN

Baden-Baden Weinstube zum Engel BW N

Baiersbronn Dorfstuben BW

Baiersbronn Schatzhauser BW N

Bellingen, Bad Landgasthof Schwanen BW

Berghaupten Hirsch BW

Bergkirchen Gasthaus Weißenbeck BY

Berlin Barra B

Berlin Brasserie Colette Tim Raue B

Berlin Funky Fisch B N

Berlin Gärtnerei B

Berlin Jäger & Lustig B N

Berlin Long March Canteen B

Berlin Lucky Leek B

Berlin November Brasserie B N

Berlin Nußbaumerin B

Bindlach Landhaus Gräfenthal BY

Blankenbach Behl’s Restaurant BY

Blieskastel Hämmerle’s Restaurant –

Landgenuss SLBonndorf im Schwarzwald Sommerau BW

Brilon Almer Schlossmühle NW

Bühlertal Bergfriedel BW

Bürgstadt Weinhaus Stern BY

Cham Gasthaus Ödenturm BY

Chemnitz Villa Esche SN

Dachau Schwarzberghof BY

Darscheid Kucher’s Weinwirtschaft RP

Dernbach (Kreis Südliche

Weinstrasse) Schneider RP

Dießen am Ammersee Seehaus BY

Dietramszell Moarwirt BY

Dinkelsbühl Altdeutsches Restaurant BY

Dornum Fährhaus NI

Dresden DELI SN

Dresden ElbUferei SN N

Düsseldorf Bistro Fatal NW

Düsseldorf EssBar NW

Düsseldorf Münstermanns Kontor NW

Eggenstein-Leopoldshafen Zum Goldenen Anker BW

Eibelstadt Gambero Rosso da Domenico BY

Eisenach Weinrestaurant Turmschänke TH

Eltville am Rhein Gutsausschank im Baiken HE

Elzach Rössle BW

Elzach Schäck’s Adler BW

Emsdetten Lindenhof NW

Endingen am Kaiserstuhl Die Pfarrwirtschaft BW

Erlangen Gasthaus Polster BY

Euskirchen Eiflers Zeiten NW

Fehmarn (Insel) /Neujellingsdorf Margaretenhof SH

Feldkirchen-Westerham Aschbacher Hof BY

Fellbach Aldingers BW

Feuchtwangen Greifen-Post BY

Finning Staudenwirt BY

Forchheim Zöllner’s Weinstube BY

Forstinning Zum Vaas BY

Frammersbach Schwarzkopf BY

Frankenberg (Eder) SonneStuben HE

Frankweiler Weinstube Brand RP

Frasdorf Westerndorfer Stube BY N

Freiamt Zur Krone BW

Freiburg im Breisgau Kuro Mori BW

Freiensteinau Landgasthof Zur Post HE

Freinsheim WEINreich RP

Frickingen Löwen BW

Friedberg Gasthaus Goldener Stern BY

Fürstenfeldbruck Fürstenfelder BY

Garmisch-Partenkirchen Joseph Naus Stub’n BY

Gehrden Berggasthaus Niedersachsen NI

Gersfeld (Rhön) Kaufmann’s HE N

Glottertal Wirtshaus zur Sonne BW

Gmund am Tegernsee Ostiner Stub’n BY

Gottenheim Zur Krone BW

Greifswald Tischlerei MV

Grenzach-Wyhlen Rührberger Hof BW

Großbundenbach WurzelWerk RP N

Großheubach Zur Krone BY

Großkarlbach Karlbacher RP N

Gschwend Herrengass BW

Gummersbach Mühlenhelle – Bistro NW

Hamburg HYGGE Brasserie & Bar HH

Hamburg Nil HH

Hamburg Oechsle HH

Hamburg philipps HH

Hamburg Salt & Silver Levante HH

Hamburg Stocks Restaurant HH

Hamburg Zipang HH

Hamburg Zur Flottbeker Schmiede HH

Hann. Münden Flux – Biorestaurant Werratal NI

Hannover Schorse im Leineschloss NI

Hardert Restaurant Corona im Hotel zur Post RP

Harsewinkel Poppenborg’s Stübchen NW

Hattingen Diergardts Kühler Grund NW

Hattingen Fachwerk NW N

Hauzenberg Anetseder BY

Hauzenberg Landgasthaus Gidibauer-Hof BY

Hayingen ROSE BW

Heitersheim Landhotel Krone BW

Herford Am Osterfeuer NW N

Heroldsberg Freihardt BY

Herrenalb, Bad LAMM BW

Heßdorf Wirtschaft von Johann Gerner BY

Höchst im Odenwald Krone – Gaststube HE

Höchstädt an der Donau Zur Glocke BY

Horn-Bad Meinberg Die Windmühle NW

Hövelhof Gasthof Brink NW

Hoyerswerda Westphalenhof SN

Hüfingen Landgasthof Hirschen BW

Ihringen am Kaiserstuhl Winzerstube – Vinum BW N

Illertissen Vier Jahreszeiten Restaurant Imhof BY

Illschwang Weißes Roß BY

Immenstaad am Bodensee Heinzler BW

Immenstaad am Bodensee Seehof BW

Inzlingen Krone BW

Isny im Allgäu Allgäuer Stuben BW

Jugenheim in Rheinhessen Weedenhof RP

Kappelrodeck Zum Rebstock BW

Karlsruhe Bistro Margarete BW N

Kenzingen Scheidels Restaurant zum Kranz BW

Kirchdorf an der Amper Zum Caféwirt BY

Kirchdorf an der Iller Landgasthof Löwen BW

Kirchlauter Gutshof Andres BY

Kissingen, Bad Schuberts Wein & Wirtschaft BY

Kleines Wiesental Sennhütte BW

Klettgau Landgasthof Mange BW

Koblenz GERHARDS GENUSSGESELLSCHAFT RP

Köln Capricorn [ i ] Aries Brasserie NW

Köln CARUSO Pastabar NW N

Köln Gasthaus Scherz NW

Köln HENNE.Weinbar NW N

Köln Zur Tant – Piccolo NW

Köngen Schwanen BW

Königsbronn Gasthaus Widmann’s Löwen BW

Königsfeld im Schwarzwald Café Rapp BW

Konstanz Brasserie Colette Tim Raue BW

Korb Rebblick BW N

Kreuznach, Bad Im Kittchen RP

Künzelsau Anne-Sophie BW

Kürten Zur Mühle NW

Lahr Adler – Gasthaus BW

Lauffen am Neckar Elefanten BW

Lauterbach schuberts HE

Leipzig Michaelis SN

Lichtenberg Harmonie BY

Liebenzell, Bad Hirsch Genusshandwerk BW N

Lörrach Wirtshaus Mättle BW

Lottstetten Gasthof zum Kranz BW N

Lüneburg RÖHMS DELI NI

Magdeburg Landhaus Hadrys SA

Maikammer Dorf-Chronik RP

Maintal Fleur de Sel HE

Mainz Geberts Weinstuben RP

Malente-Gremsmühlen, Bad Melkhus SH

Marktbergel Rotes Ross BY

Marktbreit Alter Esel BY

Marktbreit Michels Stern BY

Marktheidenfeld Weinhaus Anker BY

Maselheim Lamm BW

Maxhütte-Haidhof Kandlbinder Küche BY

Meerfeld Poststuben RP

Meppen von Euch NIMolfsee Bärenkrug SH

Muggensturm Lamm BW

München Bar Mural BY

München Brasserie Colette Tim Raue BY

München falke23 BY N

München Freisinger Hof BY

München Ménage Bar BY

Nenndorf, Bad August NI

Neubeuern Auers Schlosswirtschaft BY

Neuburg an der Donau Gaststube Zum Klosterbräu BY

Neuendorf bei Wilster Zum Dückerstieg SH

Neuhütten Le Temple – Bistro RP

Neukirchen-Vluyn Little John’s NW

Neupotz Gehrlein’s Hardtwald RP

Neupotz Zum Lamm RP

Niederweis Schloss Niederweis RP

Nienstädt Sülbecker Krug NI

Nordhausen Feine Speiseschenke TH

Oberboihingen Zur Linde BW

Oberkirch Springbrunnen BW N

Oberried Die Halde BW

Oberried Gasthaus Sternen Post BW

Oberstdorf Das Fetzwerk BY

Oberstdorf Das Jagdhaus BY

Oberstdorf Löwen-Wirtschaft BY

Ostrach Landhotel zum Hirsch BW

Ötisheim Sternenschanz BW

Pappenheim Zur Sonne BYPassau Weingut BY

Peterstal-Griesbach, Bad Kamin- und Bauernstube BW

Piding Lohmayr Stub’n BY

Pilsach Landgasthof Meier BY

Pirna Felsenbirne SN

Plochingen Cervus BW

Plochingen Stumpenhof BW

Polle Graf Everstein NI

Presseck Gasthof Berghof – Ursprung BY

Quedlinburg Weinstube SA

Ratshausen Adler BW

Rauhenebrach Gasthaus Hofmann BY

Regensburg Sticky Fingers BY N

Reil Heim’s Restaurant RP

Rheine Beesten NW

Rippoldsau-Schapbach,

Bad Klösterle Hof BW

Rödental Froschgrundsee BY N

Rosenberg Landgasthof Adler BW N

Rot am See Landhaus Hohenlohe BW

Ruderting Landgasthof zum Müller BY N

Rüthen Knippschild NW

Saarbrücken Jouliard SL

Salem Reck’s BW

Samerberg Gasthof Alpenrose BY

Sankt Ingbert Die Alte Brauerei SL

Sankt Märgen Zum Kreuz BW

Sankt Wendel Kunz Traditionelle SL

Sasbachwalden Der Engel BW

Saulheim mundart Restaurant RP

Schleching Rait’ner Wirt BY

Schneverdingen Ramster NI

Schwäbisch Gmünd Krietsch BW

Schwäbisch Hall Landhaus Zum Rössle BW

Schwarzenfeld esskunst BY

Schweinfurt Kugelmühle BY

Schwendi Lazarus Stube im

Oberschwäbischen Hof BW

Schwerin Cube by Mika MV N

Schwerin Weinbistro MV

Sonnenbühl Hirsch – Dorfstube BW

Spalt Gasthof Blumenthal BY

Staufen im Breisgau Die Krone BW

Stühlingen Gasthaus Schwanen BW

Stuttgart Goldener Adler BW

Stuttgart Vetter. BW

Stuttgart Zur Linde BW

Sulzburg Landgasthof Rebstock BW

Sylt / List Königshafen SH

Tangstedt Gutsküche SH

Tengen Gasthof zur Sonne BW

Tiefenbronn Bauernstuben BW

Todtnau derWaldfrieden BW

Tölz, Bad Jägerwirt BY

Tölz, Bad Schwingshackl HEIMATKÜCHE BY

Triefenstein Weinhaus Zum Ritter BY

Twist Landgasthof Backers NI

Ulm Treibgut BWUsedom / Ahlbeck Kaisers Eck MV

Verden (Aller) Pades Restaurant NI

Vöhringen Speisemeisterei Burgthalschenke BY

Vreden Am Kring – Büschker’s Stuben NW

Wackersberg Tölzer Schießstätte – Hager BY

Waging am See Landhaus Tanner BY

Waldkirch Zum Storchen BW

Waltrop Gasthaus Stromberg NW

Wangen im Allgäu Adler BW

Waren (Müritz) Kleines Meer MV

Wasserburg am Inn Weisses Rössl BY N

Weil am Rhein Café GUPI BW N

Weissenstadt Gasthaus Egertal BY

Wernberg-Köblitz Wirtsstube im Hotel Burkhard BY

Wiessee, Bad Freihaus Brenner BY

Wildberg Talblick BW

Wilthen Erbgericht Tautewalde SN

Windelsbach Landhaus Lebert BY

Windorf Feilmeiers Landleben BY

Winterbach Landgasthaus Hirsch BW

Wurster Nordseeküste Gasthaus Wolters – Zur Börse NI

Wustrow Schimmel’s MV

Zell im Wiesental Berggasthof Schlüssel BW

Zorneding Alte Posthalterei BY

Zwingenberg Kaltwassers Wohnzimmer HE

274 Restaurants mit Michelin Bib Gourmand (davon 28 neu)

Gestrichene Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023

(nach Orten sortiert)

Ort Haus Bundesland

Achern Chez Georges BW

Ansbach La Corona BY

Aschaffenburg Oechsle BY

Auenwald Landgasthof Waldhorn BW

Berlin Chicha B

Berlin Grundschlag B

Berlin TISK B

Brackenheim Adler BW

Bühlertal Rebstock BW

Deidesheim St. Urban RP

Donaueschingen Baader’s Schützen BW

Donaueschingen die burg BW

Dortmund der Lennhof NW

Dresden Daniel SN

Dresden Heiderand SN

Dudeldorf Torschänke RP

Durbach [maki:’dan] im Ritter BW

Einbeck Genusswerkstatt NI

Endingen am Kaiserstuhl Dutters Stube BW

Freudenstadt Warteck BW

Friesenheim Mühlenhof BW

Gegenbach Ponyhof BW

Glottertal Zum Goldenen Engel BW

Hamburg Brechtmanns Bistro HH

Köngen Tafelhaus BWKrün Das Alpenglühn Restaurant BY

Küps Werners Restaurant BY

Lautenbach Sonne BW

Lenggries Schweizer Wirt BY

Lindau im Bodensee Schachener Hof BY

München Asam-Schlössel BY

Neuburg am Inn Hoftaverne Neuburg BY

Neuhausen (Enzkreis) Grüner Wald BW

Nonnenhorn Torkel BY

Rheda-Wiedenbrück Gastwirtschaft Ferdinand Reuter NW

Rietberg Domschenke NW

Saarbrücken Schlachthof Brasserie SL

Schmallenberg Gasthof Schütte NW

Schopfheim Mühle zu Gersbach BW

Schwarzach am Main Schwab’s Landgasthof BY

Schwetzingen Möbius BW

Sprockhövel Eggers NW

Sprockhövel Habbel’s NW

Steinenbronn Krone BW

Stühlingen Gengs Linde BW

Thumby Schliehuss 54 SH

Waiblingen Brunnenstuben BW

Weikersheim Laurentius – Bistro BW

Weinheim bistronauten BW

Wuppertal Scarpati – Trattoria NW

Bundesländer:

B Berlin

BB Brandenburg

BY Bayern

BW Baden-Württemberg

HB Bremen

HH Hamburg

HE Hessen

MV Mecklenburg-Vorpommern

NI Niedersachsen

NW Nordrhein Westfalen

RP Rheinland-Pfalz

SL Saarland

SN Sachsen

SA Sachsen-Anhalt

SH Schleswig-Holstein

TH Thüringen

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

Alles über den Michelin Guide Deutschland 2023

Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023 – die Liste

Alle neuen Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023

Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023

Bleib mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter aktuell. Hier abonnieren: https://www.gourmet-report.de/newsletter/

Zum Vergleich: Michelin Guide Deutschland 2022

Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023 Zusammenfassung Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023 – Für gute Küche zu moderaten Preisen erhielten in der diesjährigen Selektion 28 Restaurants den Bib Gourmand Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)