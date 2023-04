Alle neuen Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

N Neue Michelin Sterne Deutschland 2023 (nach Bundesländern sortiert)

Jan Hartwig Team München – Einstieg mit 3 Sternen

3 Michelin Sterne ***

Ort Haus Bundesland

München JAN BY

2 Michelin Sterne **

Ort Haus Bundesland

Karlsruhe sein BW

Schluchsee Mühle BW

München Alois – Dallmayr Fine Dining BY

Rottach-Egern Gourmetrestaurant Dichter BY

Hamburg Lakeside HH

Hannover Votum NI

Münster (Westfalen) Coeur D’Artichaut NW

Deidesheim L.A. Jordan RP

1 Michelin Stern *

Ort Haus Bundesland

Berlin Bonvivant B

Berlin The NOname B

Donaueschingen die burg BW

Eggenstein-Leopoldshafen Das garbo im Löwen BW

Freiburg im Breisgau Colombi Restaurant BW

Freiburg im Breisgau Eichhalde BW

Freiburg im Breisgau Wolfshöhle BW

Schwendi Esszimmer im

Oberschwäbischen Hof BW

Stuttgart Hegel Eins BW

Ulm bi:braud BWWeingarten MARKOS BW

Bischofswiesen Solo Du BY

Frasdorf Gourmet Restaurant im

Karner BY

München Brothers BY

München mural farmhouse – FINE DINE BY

Nürnberg Tisane BY

Prien am Chiemsee Wachter Foodbar BY

Weißenbrunn Gasthof Alex BY

Frankfurt am Main bidlabu HE

Marburg MARBURGER Esszimmer HE

Hamburg haebel HH

Osnabrück IKO NI

Düsseldorf Pink Pepper NW

Essen Kettner’s Kamota NW

Köln Sahila – The Restaurant NW

Münster (Westfalen) BOK Restaurant Brust oder Keule NW

Münster (Westfalen) Spitzner NW

Koblenz Verbene RP

Maßweiler Borst RP

Trier Bagatelle RP

Wachenheim an der Weinstraße Intense RP

Leipzig Kuultivo SN

Erfurt Clara – Restaurant im Kaisersaal TH

Blankenhain Masters TH

Bundesländer:

B Berlin

BB Brandenburg

BY Bayern

BW Baden-Württemberg

HB Bremen

HH Hamburg

HE Hessen

MV Mecklenburg-Vorpommern

NI Niedersachsen

NW Nordrhein Westfalen

RP Rheinland-Pfalz

SL Saarland

SN Sachsen

SA Sachsen-Anhalt

SH Schleswig-Holstein

TH Thüringen

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

