(nach Bundesländern sortiert) – TV-Koch Rosin verliert 1 von 2 Sternen!

TV-Koch Frank Rosin verliert einen Stern!

Ort Haus Bundesland Anzahl bisherige Sterne – Anzahl Sterne 2023



Berlin einsunternull B 1 0

Berlin Frühsammers Restaurant B 1 0

Berlin Kin Dee B 1 0

Fellbach Goldberg BW 2 0

Herrenberg nova BW 1 0

Mannheim Le Corange BW 1 0

Aschau im Chiemgau Restaurant Heinz Winkler BY 2 0

München Schwarzreiter BY 1 0

München TIAN BY 1 0

Rötz Gregor’s Fine Dining BY 1 0

Würzburg Reisers am Stein BY 1 0

Frankfurt am Main Français HE 1 0

Hamburg Petit Amour HH 1 0

Aerzen Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen NI 1 0

Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023

Dorsten Rosin NW 2 1

Dortmund luma NW 1 0

Düsseldorf Berens am Kai NW 1 0

Düsseldorf Setzkasten NW 1 0

Köln Maître im Landhaus Kuckuck NW 1 0

Münster (Westfalen) ferment NW 1 0

Andernach YOSO RP 1 0

Heidesheim am Rhein Gourmetrestaurant Dirk Maus RP 1 0

Koblenz Da Vinci RP 1 0

Neupotz Zur Krone RP 1 0

Wachenheim an der Weinstraße THE IZAKAYA RP 1 0

Kiel Ahlmanns SH 1 0

Timmendorfer Strand Balthazar SH 1 0

Wallerfangen Landwerk SL 1 0

Bundesländer:

B Berlin

BB Brandenburg

BY Bayern

BW Baden-Württemberg

HB Bremen

HH Hamburg

HE Hessen

MV Mecklenburg-Vorpommern

NI Niedersachsen

NW Nordrhein Westfalen

RP Rheinland-Pfalz

SL Saarland

SN Sachsen

SA Sachsen-Anhalt

SH Schleswig-Holstein

TH Thüringen

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

Alles über den Michelin Guide Deutschland 2023

Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023 – die Liste

Alle neuen Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023

Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023

Bleib mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter aktuell. Hier abonnieren: https://www.gourmet-report.de/newsletter/

Zum Vergleich: Michelin Guide Deutschland 2022

Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023 Zusammenfassung Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023 – TV-Koch Frank Rosin verliert einen von zwei Sternen! Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)