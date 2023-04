Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

nach Bundesländern sortiert

Christian Bau mit Lieblingsmessern CHROMA – Ausgezeichnet mit dem Chef mentors Award

3 Michelin Sterne ***



Ort Haus Bundesland – Neu (N)

Berlin Rutz B

Baiersbronn Schwarzwaldstube BW

Baiersbronn Restaurant Bareiss BW

München JAN BY N

Rottach-Egern Restaurant Überfahrt

Christian Jürgens BY

Hamburg The Table Kevin Fehling HH

Wolfsburg Aqua NI

Dreis Waldhotel Sonnora RP

Piesport schanz. restaurant. RP

Perl Victor’s Fine Dining by christian bau SL

2 Michelin Sterne **

Ort Haus Bundesland Neu (N)

Berlin CODA Dessert Dining B

Berlin FACIL B

Berlin Horváth B

Berlin Lorenz Adlon Esszimmer B

Berlin Tim Raue B

Donaueschingen Ösch Noir BW

Karlsruhe sein BW N

Konstanz Ophelia BW

Mannheim OPUS V BW

Peterstal-Griesbach, Bad Le Pavillon BW

Rust ammolite – The Lighthouse Restaurant BW

Schluchsee Mühle BW N

Stuttgart Speisemeisterei BW

Sulzburg Hirschen BW

Zweiflingen Le Cerf BW

Augsburg AUGUST BY

Grassau ES:SENZ BY

Krün Luce d’Oro BY

München Alois – Dallmayr Fine Dining BY N

München Atelier BY

München EssZimmer BY

München Tantris BY

München Tohru in der Schreiberei BY

Neunburg vorm Wald Obendorfers Eisvogel BY

Nürnberg Essigbrätlein BY

Nürnberg etz BY

Rottach-Egern Gourmetrestaurant Dichter BY N

Wirsberg Alexander Herrmann by Tobias Bätz BY

Frankfurt am Main Gustav HE

Frankfurt am Main Lafleur HE

Hamburg 100/200 Kitchen HH

Hamburg bianc HH

Hamburg Haerlin HH

Hamburg Lakeside HH N

Hannover Jante NI

Hannover Votum NI N

Bergisch Gladbach Vendôme NW

Köln Le Moissonnier NW

Köln Ox & Klee NW

Münster (Westfalen) Coeur D’Artichaut NW N

Andernach PURS RPDeidesheim L.A. Jordan RP N

Neuenahr-Ahrweiler, Bad Steinheuers Restaurant, Zur Alten Post RP

Glücksburg Meierei Dirk Luther SH

Sylt/Rantum Söl’ring Hof SH

Wangels Courtier SH

Saarbrücken Esplanade SL

Saarbrücken GästeHaus Klaus Erfort SL

Saarlouis LOUIS restaurant SL

Leipzig Falco SN

1 Michelin Stern *

Ort Haus Bundesland Neu (N)

Berlin Bandol sur mer B

Berlin Bieberbau B

Berlin Bonvivant B N

Berlin Bricole B

Berlin Cookies Cream B

Berlin Cordo B

Berlin ernst B

Berlin faelt B

Berlin GOLVET B

Berlin Hugos B

Berlin Irma la Douce B

Berlin Nobelhart & Schmutzig B

Berlin prism B

Berlin Richard B

Berlin SKYKITCHEN B

Berlin The NOname B N

Berlin tulus lotrek B

Potsdam kochZIMMER in der Gaststätte zur Ratswaage BB

Werder (Havel) Alte Überfahrt BB

Amtzell Schattbuch BW

Asperg Schwabenstube BW

Baden-Baden Le Jardin de France im Stahlbad BW

Baden-Baden Maltes hidden kitchen BW

Baiersbronn 1789 BW

Baiersbronn Schlossberg BW

Bietigheim-Bissingen Maerz – Das Restaurant BW

Bodman-Ludwigshafen s’Äpfle BW

Donaueschingen die burg BW N

Efringen-Kirchen Traube BW

Eggenstein-Leopoldshafen Das garbo im Löwen BW N

Ehningen Landhaus Feckl BW

Endingen am Kaiserstuhl Merkles Restaurant BW

Ettlingen Erbprinz BW

Fellbach Oettinger’s Restaurant BW

Freiburg im Breisgau Colombi Restaurant BW N

Freiburg im Breisgau Eichhalde BW N

Freiburg im Breisgau Wolfshöhle BW N

Gernsbach Werners Restaurant BW

Grenzach-Wyhlen Eckert BW

Heidelberg Hirschgasse – Le Gourmet BW

Heidelberg Oben BW

Horben Gasthaus zum Raben BW

Karlsruhe TAWA YAMA FINE BW

Kernen im Remstal Malathounis BW

Königsbronn Ursprung BW

Konstanz San Martino – Gourmet by Jochen Fecht BW

Krozingen, Bad Storchen BW

Lahr Adler BW

Langenargen SEO Küchenhandwerk BW

Langenau Gasthof zum Bad BW

Mannheim Dobler’s BW

Mannheim Marly BW

Meersburg Casala BW

Neuhausen (Enzkreis) Alte Baiz BW

Öhningen Falconera BW

Säckingen, Bad Genuss-Apotheke BW

Salach Gourmetrestaurant „fine dining RS“ BW

Schorndorf Gourmetrestaurant Nico Burkhardt BW

Schwäbisch Hall Eisenbahn BW

Schwäbisch Hall Rebers Pflug BW

Schwendi Esszimmer im Oberschwäbischen Hof BW N

Sonnenbühl Hirsch BW

Stuttgart 5 (Fünf) BW

Stuttgart Délice BW

Stuttgart Der Zauberlehrling BW

Stuttgart Hegel Eins BW N

Stuttgart Hupperts BW

Stuttgart Ritzi Gourmet BW

Stuttgart Wielandshöhe BW

Teinach-Zavelstein, Bad Gourmetrestaurant Berlins Krone BW

Tuttlingen Anima BW

Uhingen Schloss Filseck BW

Ulm bi:braud BW N

Ulm Seestern BW

Ulm SIEDEPUNKT BW

Vaihingen an der Enz Lamm Rosswag BW

Vogtsburg im Kaiserstuhl Schwarzer Adler BW

Waiblingen Bachofer BW

Waldbronn Schwitzer’s Gourmet-Restaurant BW

Waldenbuch Gasthof Krone BW

Weikersheim Laurentius BW

Weingarten Kreis Karlsruhe zeit|geist BW

Auerbach in der Oberpfalz SoulFood BY

Augsburg Alte Liebe BY

Augsburg Sartory BY

Berchtesgaden PUR BY

Bischofswiesen Solo Du BY N

Deggendorf [KOOK] 36 BY

Duggendorf Hummels Gourmetstube BY

Frasdorf Gourmet Restaurant im Karner BY N

Frasdorf Michael’s Leitenberg BY

Hohenkammer Camers Schlossrestaurant BY

Illschwang Cheval Blanc BY

Kirchdorf (Kreis Mühldorf am Inn) Christian’s Restaurant – Gasthof Grainer BY

Kissingen, Bad Laudensacks Gourmet Restaurant BY

Kötzing, Bad Leos by Stephan Brandl BY

Langenzenn Keidenzeller Hof BY

Lindau im Bodensee VILLINO BY

Mittenwald Das Marktrestaurant BY

München Acquarello BY

München Brothers BY N

München Gabelspiel BY

München Les Deux BY

München Mountain Hub Gourmet BY

München mural BY

München mural farmhouse – FINE DINE BY N

München Showroom BY

München Sparkling Bistro BY

München Tantris DNA BY

München Werneckhof Sigi Schelling BY

Niederwinkling Buchner Welchenberg 1658 BY

Nördlingen Wirtshaus Meyers Keller BY

Nürnberg Entenstuben BY

Nürnberg Koch und Kellner BY

Nürnberg Tisane BY N

Nürnberg Veles BY

Nürnberg Waidwerk BY

Nürnberg ZweiSinn Meiers | Fine Dining BY

Oberstdorf Das Maximilians BY

Oberstdorf ESS ATELIER STRAUSS BY

Ofterschwang Silberdistel BY

Perasdorf Gasthaus Jakob BY

Pfronten PAVO im Burghotel Falkenstein BY

Pleiskirchen Huberwirt BY

Prien am Chiemsee Wachter Foodbar BY N

Regensburg Aska BY

Regensburg Roter Hahn BY

Regensburg Storstad BY

Rottach-Egern Haubentaucher BY

Sommerhausen Philipp BY

Starnberg Aubergine BY

Teisnach Oswald’s Gourmetstube BY

Tölz, Bad Schwingshackl ESSKULTUR Gourmet BY

Volkach Weinstock BY

Waldkirchen Johanns BY

Weingarten MARKOS BW N

Weißenbrunn Gasthof Alex BY N

Würzburg KUNO 1408 BY

Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

Darmstadt OX HE

Eltville am Rhein Jean HE

Frankenberg (Eder) Philipp Soldan HE

Frankfurt am Main bidlabu HE N

Frankfurt am Main Carmelo Greco HE

Frankfurt am Main Erno’s Bistro HE

Frankfurt am Main MAIN TOWER Restaurant & Lounge HE

Frankfurt am Main Masa Japanese Cuisine HE

Frankfurt am Main Restaurant Villa Merton HE

Frankfurt am Main Seven Swans HE

Frankfurt am Main Weinsinn HE

Fulda Christian & Friends, Tastekitchen HE

Herleshausen La Vallée Verte HE

Hersfeld, Bad L’étable HE

Kiedrich Weinschänke Schloss Groenesteyn HE

Limburg an der Lahn 360° HE

Marburg MARBURGER Esszimmer HE N

Wiesbaden Ente HE

Hamburg haebel HH N

Hamburg Jellyfish HH

Hamburg Landhaus Scherrer HH

Hamburg Piment HH

Hamburg Zeik HH

Dierhagen Ostseelounge MV

Doberan, Bad Friedrich Franz MV

Feldberger Seenlandschaft Alte Schule – Klassenzimmer MV

Krakow am See Ich weiß ein Haus am See MV

Rostock Gourmet-Restaurant Der Butt MV

Rügen / Binz freustil MV

Stolpe Gutshaus Stolpe MV

Usedom / Heringsdorf Kulmeck by Tom Wickboldt MV

Usedom / Heringsdorf The O’ROOM MV

Cuxhaven Sterneck NI

Friedland Genießer Stube NI

Hannover Handwerk NI

Norderney (Insel) Seesteg NI

Osnabrück Friedrich NI

Osnabrück IKO NI N

Osnabrück Kesselhaus NI

Zwischenahn, Bad Apicius NI

Aachen La Bécasse NW

Aachen Sankt Benedikt NW

Bonn halbedel’s Gasthaus NW

Bonn Yunico NW

Detmold Jan Diekjobst Restaurant NW

Dorsten Goldener Anker NW

Dorsten Rosin NW

Dortmund der Schneider NW

Dortmund Grammons Restaurant NW

Dortmund The Stage NW

Duisburg Mod by Sven Nöthel NW

Düsseldorf 1876 Daniel Dal-Ben NW

Düsseldorf Agata’s NW

Düsseldorf DR.KOSCH NW

Düsseldorf Im Schiffchen NW

Düsseldorf Le Flair NW

Düsseldorf Nagaya NW

Düsseldorf PHOENIX NW

Düsseldorf Pink Pepper NW N

Düsseldorf Yoshi by Nagaya NW

Erkelenz Troyka NW

Essen Hannappel NW

Essen Kettner’s Kamota NW N

Essen Schote NW

Euskirchen Bembergs Häuschen NW

Gummersbach Mühlenhelle NW

Haltern am See Ratsstuben NW

Kerpen Schloss Loersfeld NW

Köln Alfredo NW

Köln astrein NW

Köln La Cuisine Rademacher NW

Köln La Société NW

Köln maiBeck NW

Köln maximilian lorenz NW

Köln NeoBiota NW

Köln Pottkind NW

Köln Sahila – The Restaurant NW N

Köln taku NW

Köln Zur Tant NW

Meerbusch Anthony’s Kitchen NW

Münster (Westfalen) BOK Restaurant Brust oder Keule NW N

Münster (Westfalen) Spitzner NW NNideggen Burg Nideggen – Brockel Schlimbach NW

Niederkassel Clostermanns Le Gourmet NW

Odenthal Zur Post NW

Paderborn Balthasar NW

Pulheim Gut Lärchenhof NW

Rheda-Wiedenbrück Reuter NW

Schmallenberg Hofstube NW

Velbert Haus Stemberg NW

Wuppertal Shiraz NW

Xanten Landhaus Köpp NW

Darscheid Kucher’s Gourmet RP

Deidesheim Schwarzer Hahn RP

Kirchheim an der Weinstraße Schwarz Gourmet RP

Koblenz Gotthardt’s RP

Koblenz Schiller’s Manufaktur RP

Koblenz Verbene RP N

Mainz FAVORITE restaurant RP

Mainz Steins Traube RP

Maßweiler Borst RP N

Naurath (Wald) Rüssel’s Landhaus RP

Neuhütten Le temple RP

Neuleiningen Alte Pfarrey RP

Neustadt an der Weinstraße Restaurant Urgestein RP

Pirmasens Die Brasserie RP

Selzen Kaupers Restaurant im Kapellenhof RP

Sobernheim, Bad Jungborn RP

Trier Bagatelle RP N

Trier BECKER’S RP

Trittenheim Wein- und Tafelhaus RP

Wachenheim an der Weinstraße Intense RP N

Weisenheim am Berg Admiral RP

Halle (Saale) Speiseberg SA

Wernigerode Pietsch SA

Wernigerode Zeitwerk SA

Flensburg Das Grace SH

Föhr / Wyk Alt Wyk SH

Lübeck Wullenwever SH

Panker Restaurant 1797 SH

Scharbeutz DiVa SH

Sylt / Hörnum KAI3 SH

Sylt / Tinnum BODENDORF’S SH

Timmendorfer Strand Orangerie SH

Blieskastel Hämmerle’s Restaurant – Barrique SL

Sankt Wendel Kunz Gourmet SL

Dresden Elements SN

Dresden Genuss-Atelier SN

Leipzig Frieda SN

Leipzig Kuultivo SN N

Leipzig Stadtpfeiffer SN

Radebeul Atelier Sanssouci SN

Schirgiswalde-Kirschau JUWEL SN

Blankenhain Masters TH N

Dermbach BjörnsOX TH

Erfurt Clara – Restaurant im Kaisersaal TH

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)



Bundesländer:

B Berlin

BB Brandenburg

BY Bayern

BW Baden-Württemberg

HB Bremen

HH Hamburg

HE Hessen

MV Mecklenburg-Vorpommern

NI Niedersachsen

NW Nordrhein Westfalen

RP Rheinland-Pfalz

SL Saarland

SN Sachsen

SA Sachsen-Anhalt

SH Schleswig-Holstein

TH Thüringen



10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

Alles über den Michelin Guide Deutschland 2023

Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023 – die Liste

Alle neuen Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023

Gestrichene Michelin Sterne Deutschland 2023

Alle Michelin Bib Gourmand Restaurants Deutschland 2023

Bleib mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter aktuell. Hier abonnieren: https://www.gourmet-report.de/newsletter/

Zum Vergleich: Michelin Guide Deutschland 2022

Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023 - die komplette Liste Zusammenfassung Alle 334 Michelin Sterne Restaurants Deutschland 2023 – die komplette Sterne-Liste des Guide Michelin nach Bundesländern sortiert Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)