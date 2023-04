Michelin Guide Deutschland 2023: Sterne-Inflation

Insgesamt 334 Sterne sind neuer Rekord! Restaurant Jan aus München bekam aus dem Stand drei Sterne! Beachtlicher Zuwachs auf 50 2-Sterne-Restraurants, davon acht Neue

Jan Hartwig holte aus dem Stand drei Sterne!

Michelin präsentiert seine neue Ausgabe des Guide MICHELIN Deutschland. Und es scheint für die deutsche Gastronomie nur eine Richtung zu geben: nach oben. Denn trotz einer wirtschaftlich schwierigen Zeit und Fachkräftemangel bestätigt die Restaurantauswahl 2023 wieder einmal das vielfältige Angebot und das unverändert hohe Niveau der deutschen Gastronomie. Eine beachtliche Entwicklung, die sich in einer erneuten Rekordzahl von insgesamt 334 Sternerestaurants widerspiegelt, darunter ein neues 3-Sterne-Restaurant, acht neue 2-Sterne-Restaurants und 34 Restaurants mit einem Stern.

„Trotz aller Herausforderungen belegt der Guide MICHELIN Deutschland auch 2023 eine bemerkenswerte Beständigkeit in der Qualität der deutschen Gastronomie. Unsere MICHELIN Inspektorinnen sind vom Engagement, vom Mut und von der Flexibilität der Gastronominnen begeistert. Sie haben so mancher Krise getrotzt, immer mit dem Ehrgeiz, ihren Gästen ein unverändert hohes Niveau zu bieten. Erfreulich ist auch das zunehmende Bewusstsein der Gastronom*innen für eine nachhaltigere Arbeitsweise in den Restaurants. Viele machen sich für Nachhaltigkeit stark und setzen in ihrer Küche auf Regionalität und Saisonalität. Diese Leistung, die im Guide MICHELIN mit dem ‚Grünen Stern‘ gewürdigt wird, kommt bei den Gästen sehr gut an“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch.

Ein neues 3-Sterne-Restaurant

Für eine Sensation sorgt Jan Hartwig. Der bereits aus dem Münchner Atelier für seine 3-Sterne-Küche bekannte Küchenchef hat es erneut in die Top-Liga geschafft und ein weiteres Mal seine brillante Gabe bewiesen, die ihn zu einem der besten Köche Deutschlands macht. Mit seinem JAN im Münchner Museumsquartier hat er sich nicht nur den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt, er hat auch an seine vorherige Spitzenleistung angeknüpft und wurde für seine kreative Küche direkt mit drei Sternen ausgezeichnet. Begeisterung bei den MICHELIN Inspektor*innen: „Jan Hartwig beherrscht Handwerk und Technik in Perfektion und wagt auch mal etwas Unerwartetes. Fantastisch die Variation von Produkten und Aromen – hier wird internationales Top-Niveau geboten!“ Und dann ist da noch die angenehm relaxte Atmosphäre, zu der das wertig-moderne Interieur sowie der entspannte und zugleich hochprofessionelle Service gleichermaßen beitragen.

Rekordzahl von 50 2-Sterne-Restaurants, acht davon neu

Sehr erfreulich ist die beachtliche Zahl von 50 2-Sterne-Restaurants, unter denen sich acht neue befinden. Eine besondere Position nimmt hier das Alois – Dallmayr Fine Dining in München ein, das nach seiner Wiedereröffnung unter der Küchenleitung von Max Natmessnig direkt den Sprung auf zwei Sterne schafft. Von einem auf zwei Sterne steigern konnten sich das L.A. Jordan im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch, das Restaurant Lakeside im Hotel The Fontenay – hier führt Julian Stowasser am Herd Regie – sowie das Restaurant Votum in Hannover, in dem Benjamin Gallein die Leitung der Küche inne hat. Ebenso neu in der Liga der 2-Sterne-Restaurants sind das Team um Thorsten Bender aus dem Karlsruher sein, das Coeur D’Artichaut in Münster (Westfalen) mit Küchenchef Frédéric Morel, das Gourmetrestaurant Dichter in Rottach-Egern, in dem kein Geringerer als Thomas Kellermann für die Küche verantwortlich zeichnet sowie die Mühle in Schluchsee mit Niclas Nussbaumer als Chef am Herd.

34 neue 1-Stern-Restaurants

Eine Steigerung zum Vorjahr gibt es mit 34 Neuzugängen auch unter den Restaurants mit einem MICHELIN Stern. Erwähnenswert sei hier Berlin. So erhielten in der Hauptstadt die beiden Restaurants The NOname und Bonvivant einen MICHELIN Stern. Letzteres hat sich die Auszeichnung mit rein vegetarischer beziehungsweise veganer Küche verdient. Drei Sterne hat Berlin jedoch verloren!

Beachtlich ist der Zuwachs an Sternen in Freiburg: Hier gibt es mit dem Colombi Restaurant, der Eichhalde und der Wolfshöhle gleich drei neue 1-Stern-Restaurants. Niveauvoll auch die Gastro-Szene von Münster (Westfalen): Neben dem neuen 2-Sterne-Restaurant Coeur D’Artichaut hat die Stadt nun auch zwei neue 1-Stern-Restaurants: das Restaurant BOK Brust oder Keule sowie das Spitzner. Auch München ist mit von der Partie. Hier wurden die Restaurants Brothers und mural farmhouse – FINE DINE neu mit einem Stern ausgezeichnet – Letzteres wurde zudem mit dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit gewürdigt. Gute Nachrichten kommen auch aus Köln: Einen Stern gab es für das Sahila – The Restaurant, in dem Julia Komp nach einer Weltreise ihre zahlreichen spannenden kulinarischen Eindrücke überaus gekonnt umsetzt.

28 neue Bib-Gourmand-Adressen

Seit jeher eine überaus begehrte Auszeichnung ist der Bib Gourmand, der bestes Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Für richtig gute Küche zu moderaten Preisen erhielten in der diesjährigen Selektion 28 Restaurants den Bib Gourmand. Dank sorgfältiger Recherche der MICHELIN Inspektorinnen dürfen sich nun sowohl Gastronominnen als auch Gäste auf insgesamt 274 Bib-Gourmand-Restaurants freuen.

16 neue Grüne Sterne für eine nachhaltigere Gastronomie

Ein schöner Beweis dafür, dass sich immer mehr Gastronominnen für Nachhaltigkeit einsetzen und damit für eine umwelt- und ressourcenschonende Arbeitsweise in den Restaurants, sind 16 neue Grüne Sterne in der Selektion 2023. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 72. Eine zukunftsweisende Entwicklung, die sich seit Einführung des Grünen Sterns im Guide MICHELIN Deutschland 2020 ungebremst fortsetzt und von den Gästen sehr geschätzt wird. Mit vielfältigen Initiativen zeigen die Gastronominnen ein stetig wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die Verwendung regionaler (Bio-) Produkte der Saison und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sowie kurze Transportwege, Müllvermeidung, Recycling und Energieeinsparung, aber auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen und die Information der Gäste. Respektvoller Umgang mit Ressourcen und Lebensmitteln sind als Basis für eine nachhaltigere und somit zukunftsorientierte Gastronomie unerlässlich.

Michelin Guide Deutschland 2023

Vier Awards für besondere Leistung der Restaurantteams

Mentor Chef, Young Chef, Service und Sommelier sind die vier Awards, die der Guide MICHELIN in diesem Jahr vergibt. Als Mentor Chef geehrt wird Christian Bau aus dem 3-Sterne-Restaurant Victor’s Fine Dining by christian bau in Perl-Nennig, der zahlreichen jungen Köch*innen wertvolles Know-how vermittelt und sich damit um die Nachwuchsförderung in der Gastronomie verdient macht. Verliehen wird der Award in Kooperation mit der Schweizer Uhrenmanufaktur Blancpain.

Der Young Chef Award geht an Alina Meissner-Bebrout, die in ihren jungen Jahren eine beachtliche Leistung und viel Leidenschaft an den Tag legt: Als passionierte und talentierte Küchenchefin hat sie ihrem angenehm unprätentiösen kleinen Restaurant bi:braud in Ulm in diesem Jahr einen MICHELIN Stern beschert.

Mit dem Service Award gekürt wird Mona Schrader aus dem 2-Sterne-Restaurant Jante in Hannover. Hier glänzt die herzliche Gastgeberin nicht nur mit Fachwissen und versierter Beratung, sondern sorgt mit Charme und ihrer zuvorkommenden und angenehm natürlichen Art für eine entspannte Atmosphäre.

Last but not least wird der Award für tolle Sommelier-Leistung verliehen. Geehrt wird damit Christophe Meyer. Der gebürtige Straßburger, den es der Liebe wegen in den Schwarzwald verschlug, glänzt im Restaurant Le Pavillon in Bad Peterstal-Griesbach mit fundierter Weinexpertise. Trefflich seine Empfehlungen zur 2-Sterne-Küche von Martin Herrmann – seit vielen Jahren sind sie ein eingespieltes Team.

Der Guide MICHELIN Deutschland 2023 auf einen Blick

10 Restaurants mit drei Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Stern (davon 34 neu)

274 Restaurants mit Bib Gourmand (davon 28 neu)

72 Restaurants mit Grünem Stern (davon 16 neu)

Die vollständige und aktuelle MICHELIN Sterneliste finden Sie auf der Website des Guide MICHELIN und in der App, die kostenlos für iOS und Android verfügbar ist.

Der Guide MICHELIN Deutschland 2023 ist ab dem 11. Mai 2023 für 29,95 Euro in Deutschland und 30,80 Euro in Österreich im Handel erhältlich. Auf 456 Seiten empfehlen wir Ihnen über 1.275 Restaurants.

