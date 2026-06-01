FÄHRHAUS Koblenz: Von Kaviar & Champagner bis zum 4-Hands Dinner mit Zwei-Sterne-Küche

Das FÄHRHAUS Koblenz präsentiert sein Veranstaltungsprogramm für die Saison 2026. Unter dem Dach des Hauses vereinen sich das Restaurant LANDGANG mit französisch-mediterraner Ausrichtung und das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete GOTTHARDT’S by Yannick Noack. Die Eventserie umfasst exklusive Genussabende, sommerliche BBQ-Events und ein hochkarätiges 4-Hands Dinner.

Team Yannick Noack

FÄHRHAUS Koblenz

Exklusiver Genuss: Kaviar & Champagner im GOTTHARDT’S

Am 7. Juni 2026 lädt Küchenchef Yannick Noack gemeinsam mit dem Partner N25 Caviar zu einem exklusiven Fünf-Gang-Menü ein. Jeder Gang wird mit einer anderen Kaviar-Sorte veredelt und von einem passenden Jahrgangschampagner begleitet. Das Event beginnt um 19:00 Uhr mit einem gemeinsamen Start für alle Gäste. Im Preis von 499 Euro pro Person enthalten sind Aperitif, Wasser und Heißgetränke.

Genuss-Brunch im LANDGANG: Jeden ersten Sonntag im Monat

Das Restaurant LANDGANG serviert an jedem ersten Sonntag im Monat seinen Genuss-Brunch. Von 12:00 bis 15:00 Uhr erwartet die Gäste ein Buffet mit Live-Cooking-Stationen, fliegenden Egg Dishes, vegetarischen und veganen Optionen sowie einer Dessertstation. Ein separater Kids-Bereich macht das Angebot familientauglich.

Termine 2026: 7. Juni, 5. Juli, 6. September

Preise: 65 Euro pro Erwachsenem, 32,50 Euro für Kinder von 7 bis 14 Jahren, Kinder bis 6 Jahre kostenfrei. Optional buchbar: Brunch Deluxe (55 Euro Aufpreis) mit Sekt und ausgewählten Weinen.

4-Hands Dinner: Yannick Noack trifft Nils Henkel

Ein besonderes Highlight ist das 4-Hands Dinner am 12. Juli 2026 im GOTTHARDT’S. Zwei-Sterne-Koch Yannick Noack begrüßt seinen ehemaligen Mentor Nils Henkel vom Papa Rhein Hotel Bingen. Die beiden Köche, deren Zusammenarbeit aus der gemeinsamen Zeit im Schlosshotel Lerbach stammt, präsentieren ein harmonierendes Sechs-Gang-Menü mit abgestimmter Weinbegleitung. Beginn ist um 19:00 Uhr, der Preis beträgt 399 Euro pro Person (inklusive Aperitif, Wasser und Kaffee).

BBQ-Abende im LANDGANG: Sommerliche Grillspezialitäten an der Mosel

An drei Terminen verwandelt sich die Terrasse des LANDGANG in eine BBQ-Location. Serviert werden hochwertige Grillspezialitäten, fangfrischer Fisch, Krustentiere und feine Beilagen. Begleitet wird der Abend von Livemusik. Ein Aperol Spritz zur Begrüßung, eine servierte Vorspeise sowie die BBQ-Vielfalt sind im Preis enthalten.

Termine: 26. Juli, 16. August, 20. September 2026 | Beginn: 18:00 Uhr

Preis: 119 Euro pro Person

Bootstour & BBQ: Kombiniertes Sommerhighlight am 2. August

In Kooperation mit dem Partner Ries & Reling bietet das FÄHRHAUS Koblenz am 2. August 2026 eine exklusive Kombination aus Bootstour und BBQ-Abend. Die Gäste starten um 17:30 Uhr am hauseigenen Anleger des Hotels zu einer entspannten Fahrt über die Mosel inklusive eines Getränks an Bord. Anschließend folgt auf der Terrasse des Restaurant LANDGANG ein BBQ-Abend mit Vorspeise, Grillspezialitäten, Beilagen und Dessert. Der Preis beträgt 129 Euro pro Person.

GOTTHARDT’S by Yannick Noack

Das GOTTHARDT’S by Yannick Noack ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und setzt Maßstäbe über die Region hinaus. Die Küche kombiniert klassische Handwerkskunst mit moderner Leichtigkeit. Alle Veranstaltungen können mit einer Übernachtung im Hotel kombiniert werden.