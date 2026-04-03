Die besten Restaurants in Koblenz 2026: Küchenchef Yannick Noack (3,5/5) von Gotthardts inszeniert kreative Menüs mit spannenden Kontrasten, Michael Roggendorf (2,5/5) von Verbene erzählt seine saisonale Küche als Reise durch die Region, während Mike Schiller (2,5/5) in Schillers Manufaktur Brasserie französisch geprägte Klassiker mit moderner Leichtigkeit serviert.​

Team Yannick Noack

Die besten Restaurants in Koblenz 2026

Gotthardts by Yannick Noack, Koblenz-Metternich

Küchenchef: Yannick Noack

https://www.faehr.haus

Mi–Sa abends, So–Di geschlossen

Bewertung: 3,5/5

Küchenchef Yannick Noack kocht im Gotthardts ein Menü mit sechs bis acht Gängen, in dem er hochwertige Produkte mit überraschenden Geschmacks-Kontrasten wie Stachelbeere zur geräucherten Makrele oder Weinbergpfirsich zu Wagyu kombiniert; die Gäste sitzen dabei direkt an der offenen Küche und erleben die Zubereitung aus nächster Nähe.​

Menüs ab 150 €.

Verbene, Koblenz-Altstadt

Küchenchef: Michael Roggendorf

https://www.restaurant-verbene.de

Mi–Sa abends, So–Di geschlossen

Bewertung: 2,5/5

Küchenchef Michael Roggendorf präsentiert im Verbene ein monatlich wechselndes Menü mit vier bis sechs Gängen, das von samtiger Maronensuppe über sein Signature-Gericht mit vegetarischer „Foie Gras“ bis zu präzise gegarten Ochsenbäckchen mit Palmkohl und Laugenknödel reicht.​

Menüs ab 99 €.

Schillers Manufaktur Brasserie, Koblenz-Lützel

Küchenchef: Mike Schiller

https://www.hotel-stein.de

Mo–Fr abends, Sa–So geschlossen

Bewertung: 2,5/5

Küchenchef Mike Schiller verbindet in Schillers Manufaktur Brasserie bodenständige französische Bistroküche mit feiner Raffinesse, etwa beim Cassoulet vom bretonischen Hummer oder beim perfekt balancierten Bœuf Bourguignon, die in entspannter Brasserie-Atmosphäre serviert werden.​

Hauptgerichte ab 29 €.

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.​

https://www.feinschmecker.de

In Koblenz fand „Der Feinschmecker“ drei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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