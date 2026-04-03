Die besten Restaurants in Koblenz 2026: Küchenchef Yannick Noack (3,5/5) von Gotthardts inszeniert kreative Menüs mit spannenden Kontrasten, Michael Roggendorf (2,5/5) von Verbene erzählt seine saisonale Küche als Reise durch die Region, während Mike Schiller (2,5/5) in Schillers Manufaktur Brasserie französisch geprägte Klassiker mit moderner Leichtigkeit serviert.
Die besten Restaurants in Koblenz 2026
Gotthardts by Yannick Noack, Koblenz-Metternich
Küchenchef: Yannick Noack
https://www.faehr.haus
Mi–Sa abends, So–Di geschlossen
Bewertung: 3,5/5
Küchenchef Yannick Noack kocht im Gotthardts ein Menü mit sechs bis acht Gängen, in dem er hochwertige Produkte mit überraschenden Geschmacks-Kontrasten wie Stachelbeere zur geräucherten Makrele oder Weinbergpfirsich zu Wagyu kombiniert; die Gäste sitzen dabei direkt an der offenen Küche und erleben die Zubereitung aus nächster Nähe.
Menüs ab 150 €.
Verbene, Koblenz-Altstadt
Küchenchef: Michael Roggendorf
https://www.restaurant-verbene.de
Mi–Sa abends, So–Di geschlossen
Bewertung: 2,5/5
Küchenchef Michael Roggendorf präsentiert im Verbene ein monatlich wechselndes Menü mit vier bis sechs Gängen, das von samtiger Maronensuppe über sein Signature-Gericht mit vegetarischer „Foie Gras“ bis zu präzise gegarten Ochsenbäckchen mit Palmkohl und Laugenknödel reicht.
Menüs ab 99 €.
Schillers Manufaktur Brasserie, Koblenz-Lützel
Küchenchef: Mike Schiller
https://www.hotel-stein.de
Mo–Fr abends, Sa–So geschlossen
Bewertung: 2,5/5
Küchenchef Mike Schiller verbindet in Schillers Manufaktur Brasserie bodenständige französische Bistroküche mit feiner Raffinesse, etwa beim Cassoulet vom bretonischen Hummer oder beim perfekt balancierten Bœuf Bourguignon, die in entspannter Brasserie-Atmosphäre serviert werden.
Hauptgerichte ab 29 €.
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de
In Koblenz fand „Der Feinschmecker“ drei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?
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Die besten Restaurants in Koblenz 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Koblenz 2026: Küchenchef Yannick Noack (3,5/5) von Gotthardts inszeniert kreative Menüs mit spannenden Kontrasten, Michael Roggendorf (2,5/5) von Verbene erzählt seine saisonale Küche als Reise durch die Region, während Mike Schiller (2,5/5) in Schillers Manufaktur Brasserie französisch geprägte Klassiker mit moderner Leichtigkeit serviert.