Vietnam ist eines der günstigsten Reiseziele in Südostasien, aber „günstig“ ist relativ. Wer mit kulinarischen Ambitionen reist, plant anders. Die Ausgaben für Essen können bei einer gastronomischen Reise 30 bis 40 % des Gesamtbudgets ausmachen. Laut der vietnamesischen Tourismusbehörde empfängt das Land jährlich über 12 Millionen internationale Besucher, viele davon speziell wegen der Küche. Hier sind die realen Zahlen.

Markt in Da Nang

Wie viel kostet eine Reise nach Vietnam insgesamt?

Ein realistisches Tagesbudget für eine kulinarische Reise liegt zwischen 80 und 180 Euro pro Person, abhängig vom Reisestil und der Region.

Grobe Orientierung:

Backpacker-freundliche Restaurants (Street Food + gelegentlich gehobenes Restaurant): 40 bis 60 €/Tag

Komfortorientierte Reisende mit Fokus auf Kulinarik: 80 bis 130 €/Tag

Luxussegment (Boutique-Hotels, Fine Dining, Kochkurse): 180 bis 350 €/Tag

Für eine zweiwöchige Reise ergeben sich daraus folgende Gesamtkosten (ohne Flüge):

Kategorie Gesamtbudget (14 Tage) Budget 560 bis 840 € Mittelklasse 1.120 bis 1.820 € Luxus 2.500 bis 5.000 €

Hinzu kommen Flüge ab Deutschland: Direktverbindungen sind selten, Umsteigeflüge kosten je nach Buchungszeitpunkt und Airline zwischen 500 und 900 € pro Person (Economy).

Wie viel kostet Street Food in Vietnam?

Street Food ist das Herz der vietnamesischen Küche und gleichzeitig ihr größter Kostenvorteil. Eine komplette Mahlzeit kostet zwischen 1 und 3 Euro.

Typische Preise an lokalen Street-Food-Ständen:

Pho (Rinderbrühe mit Reisnudeln): 1,20 bis 2,50 €

Baguette/Sandwich: 0,80 bis 1,50 €

Bún chả (gegrilltes Schweinefleisch mit Nudeln): 1,50 bis 3 €

Cơm tấm (Bruchreis mit Beilagen): 1,50 bis 2,50 €

Gỏi cuốn (frische Sommerrollen): 0,50 bis 1 € pro Stück

Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt sind die beiden Hauptzentren für Street Food. Die Phố Cổ (Altstadt) in Hanoi und das Viertel rund um den Bến-Thành-Markt in Ho-Chi-Minh-Stadt bieten die höchste Konzentration an Essensständen.

Wie viel kostet Fine Dining in Vietnam?

Die Fine-Dining-Szene Vietnams ist stark gewachsen. Einige Restaurants erscheinen regelmäßig auf den Listen der Asia’s 50 Best Restaurants.

Preise in gehobenen Restaurants:

Vorspeise: 8 bis 18 €

Hauptgericht: 15 bis 35 €

Degustationsmenü: 50 bis 120 €

Weinkarte: sehr unterschiedlich, internationale Weine ab 30 € pro Flasche

Konkrete Empfehlungen:

Anan Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt) kombiniert klassisches Street Food mit modernen Techniken. Chef Peter Cuong Franklin zählt zu den bekanntesten Köchen Vietnams. Ein Abend inklusive Getränke kostet 50 bis 80 € pro Person.

The Gourmet Corner (Hanoi) bietet traditionelle nordvietnamesische Küche in angenehmer Atmosphäre. Durchschnittspreis: 30 bis 50 € pro Person.

La Maison 1888 im InterContinental Danang gilt als eines der luxuriösesten Restaurants des Landes. Das Menü beginnt bei 100 €.

Vietnam bietet 9 Ein-Stern-Restaurants 63 Bib Gourmand sowie 109 Betriebe, die vom Guide Michelin Vietnam für ihre Qualität empfohlen werden.

Wie viel kosten Kochkurse und kulinarische Erlebnisse?

Kochkurse gehören zu den Highlights jeder kulinarischen Reise nach Vietnam. Das Angebot ist vielfältig:

Halbtageskurs (inklusive Marktbesuch): 25 bis 50 €

Ganztageskurs mit Profi-Koch: 60 bis 120 €

Privater Kurs in einem Farmhouse-Restaurant: 80 bis 150 €

Empfohlene Orte für Kochkurse:

Hoi An gilt als der beste Ort dafür. Die Stadt in Zentralvietnam ist international als kulinarisches Zentrum bekannt. Die Red Bridge Cooking School und die Morning Glory Cooking School sind seit Jahren etabliert und verlangen zwischen 35 und 55 € pro Person für Halbtageskurse.

Weitere kulinarische Erlebnisse mit Preisen:

Geführte Street-Food-Tour (2 bis 3 Stunden): 20 bis 40 €

Food-Tour auf dem Mekong: 45 bis 80 € (Tagesausflug ab Ho-Chi-Minh-Stadt)

Weinverkostung im Weingut Vang Dalat: 10 bis 20 €

Wie hoch sind die Kosten für Unterkunft und Transport bei einer kulinarischen Reise?

Die Unterkunft hat großen Einfluss auf das Gesamtbudget. Für eine kulinarische Reise empfiehlt sich eine Unterkunft im Stadtzentrum oder in der Nähe von Märkten.

Unterkunft pro Nacht:

Gästehaus/Hostel: 8 bis 20 €

3-Sterne-Hotel (zentral): 25 bis 55 €

Boutique-Hotel: 60 bis 120 €

Luxushotel (5 Sterne): ab 150 €

Transport:

Inlandsflüge (z. B. Hanoi–Ho-Chi-Minh-Stadt): 30 bis 80 € pro Strecke (Vietjet, Bamboo Airways, Vietnam Airlines)

Grab (vietnamesisches Uber): 1 bis 5 € pro Fahrt innerhalb der Stadt

Zug (Reunification Express, z. B. Danang–Hoi-An-Region): 10 bis 40 €

Motorradtaxi (Xe ôm): 0,50 bis 2 € für kurze Strecken

Welche Region ist am günstigsten für eine kulinarische Reise?

Vietnam besitzt drei kulinarisch relevante Regionen mit unterschiedlichen Preisniveaus:

Norden (Hanoi, Sapa): Niedrigste Preise. Street Food dominiert. Pho und Bún chả sind die Spezialitäten.

Niedrigste Preise. Street Food dominiert. Pho und Bún chả sind die Spezialitäten. Zentralregion (Da Nang, Hoi An, Hue): Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hue gilt als Heimat der raffiniertesten regionalen Küche des Landes (Kaiserküche). Mittleres Preisniveau.

Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hue gilt als Heimat der raffiniertesten regionalen Küche des Landes (Kaiserküche). Mittleres Preisniveau. Süden (Ho-Chi-Minh-Stadt, Mekong-Delta): Etwas teurer als der Norden, hauptsächlich wegen des Tourismus. Trotzdem bleibt Street Food auch hier erschwinglich.

Fazit: Wer möglichst günstig reisen möchte, sollte in Hanoi starten. Wer das komplette kulinarische Spektrum erleben möchte, sollte alle drei Regionen kombinieren.

Wie viel kostet Kommunikation unterwegs?

Für kulinarische Reisende ist mobiles Internet unverzichtbar: Google Maps für Street-Food-Stände ohne Beschilderung, Übersetzungs-Apps und Restaurantbewertungen in Echtzeit. Eine lokale SIM-Karte kostet zwischen 5 und 15 €, erfordert jedoch oft einen Besuch im Shop eines Mobilfunkanbieters und die Vorlage des Reisepasses. Wer diese Bürokratie vermeiden möchte: eSIM for Vietnam from Holafly ermöglicht die direkte Aktivierung vor der Abreise – ohne physische SIM-Karte und ohne Wartezeit am Flughafen.

Fazit: Was kostet eine Reise nach Vietnam wirklich?

Für eine zweiwöchige kulinarische Reise nach Vietnam mit einer ausgewogenen Mischung aus Street Food, gehobenen Restaurants, Kochkursen und kulturellen Ausflügen solltest du mit folgenden Kosten rechnen:

Posten Geschätzte Kosten Flug (Hin- und Rückflug, Economy) 600 bis 900 € Unterkunft (14 Nächte, Mittelklasse) 400 bis 700 € Essen (Street Food + Fine Dining Mix) 350 bis 600 € Transport (intern + lokal) 150 bis 250 € Kochkurse + Food-Touren 100 bis 200 € Sonstiges (Visum, Versicherung, Aktivitäten) 150 bis 250 € Gesamt 1.750 bis 2.900 €

Vietnam bietet für dieses Budget ein kulinarisches Erlebnis, das in Europa kaum reproduzierbar ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außergewöhnlich.

FAQ

Wie viel Bargeld brauche ich täglich in Vietnam?

Kreditkarten werden in Städten zunehmend akzeptiert, aber Street-Food-Stände verlangen fast immer Bargeld. 20 bis 30 € pro Tag in vietnamesischen Dong (VND) reichen für Mahlzeiten und kleine Ausgaben aus.

Benötige ich ein Visum für Vietnam?

Deutsche Staatsbürger erhalten ein kostenloses Visum bei der Einreise für 45 Tage (Stand 2025). Das E-Visum kostet etwa 25 US-Dollar und wird online beantragt.

Ist Trinkgeld in Vietnam üblich?

Im Street-Food-Bereich nicht. In gehobenen Restaurants sind 5 bis 10 % Trinkgeld üblich, aber nicht verpflichtend.

Wann ist die beste Reisezeit für eine kulinarische Reise?

November bis April für den Süden und die Zentralregion. Von Mai bis September kann das Wetter im Norden angenehm sein, während im Süden Regenzeit herrscht.