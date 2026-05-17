Die besten Restaurants in München 2026: In München fand „Der Feinschmecker“ 22 erwähnenswerte Restaurants. Die Spannbreite reicht von ikonischen Gourmetadressen wie Tantris, Jan, Tohru in der Schreiberei und Alois – Dallmayr Fine Dining über avantgardistische Konzepte wie THE CLOUD by Käfer und Komu bis hin zu modernen, weinbetonten Casual‑Fine‑Dining‑Restaurants wie Der Dantler, Gabelspiel oder Weinhaus Neuner.
Die besten Restaurants in München 2026
1804 Hirschau, München
Küchenchef: Lukas Adebahr
Website Restaurant: https://www.1804muc.de
Lukas Adebahr, einst bei Tohru Nakamura im Werneckhof, präsentiert im Fine‑Dining‑Ableger des Hirschau‑Biergartens seine kunstvolle Handschrift; seine Gerichte überzeugen durch bildschöne Optik, raffinierte Aromenspiele und einen hohen Anteil an Gemüse und Kräutern aus eigenem Anbau, die in omnivoren und vegetarischen Menüs in Szene gesetzt werden.
Acetaia, München‑Neuhausen‑Nymphenburg
Küchenchef: Giorgio Maetzke
Website Restaurant: https://www.acetaia.de
Giorgio Maetzke gilt als Institution für italienische Küche in München; er kocht klassisch geprägt, mit viel Gespür für Produktqualität, serviert Risotti, Fisch‑ und Fleischgerichte, die bodenständig und zugleich elegant ausfallen, in einem gediegenen Jugendstil‑Ambiente.
Alois – Dallmayr Fine Dining, München‑Altstadt‑Lehel
Küchenchefin: Rosina Ostler
Website Restaurant: https://www.dallmayr.com/alois
Rosina Ostler führt die Küche im legendären Dallmayr mit kreativer Leichtigkeit, verbindet technische Brillanz mit überraschenden Aromen und hochwertigsten Produkten und schafft eine stimmige Brücke zwischen Tradition und Moderne in edlem Rahmen mit erstklassigem Service.
Tantris DNA, München
Küchenchef: Benjamin Chmura
Website Restaurant: https://www.tantris.de
Benjamin Chmura zeigt im Tantris seine Interpretation großer französischer Küche, zeitgemäß, kreativ und mit besonderer Liebe zum Detail; seine Teller sind geprägt von Präzision, Harmonie und puristisch‑eleganter Präsentation.
Der Dantler, München
Küchenchef: Lukas Dantler
Website Restaurant: https://derdantler.de/
Lukas Dantler kocht im kleinen, persönlichen Rahmen modern und produktorientiert, verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack und setzt auf klare Geschmäcker aus überwiegend regionalen Zutaten – ein Ort für entspannten Genuss mit Anspruch.
Gabelspiel, München‑Giesing
Küchenchef: Florian Berger
Website Restaurant: https://www.restaurant-gabelspiel.de
Florian Berger beherrscht die Grundlagen der französischen Küche und interpretiert sie mit Kreativität und regionalem Anspruch neu; seine fein abgeschmeckten, enorm genussvollen Gerichte – etwa eine vegetarische „Faux Gras“ – serviert er in intimem Bistro‑Ambiente.
JAN, München‑Maxvorstadt
Küchenchef: Jan Hartwig
Website Restaurant: https://www.jan-hartwig.com
Jan Hartwig steht mit seiner neuen deutschen Küche an der Spitze der Szene: exzellentes Handwerk, geschmacklicher Tiefgang und eine gewisse Süffigkeit prägen seine Menüs, die Fine Dining zeitgemäß und ohne Attitüde im urbanen Setting inszenieren.
Jin, München‑Altstadt‑Lehel
Küchenchef: Hao Jin
Website Restaurant: https://www.restaurant-jin.de
Patron Hao Jin bringt seine Heimatregion südlich von Shanghai auf die Teller; er kocht authentisch chinesisch, fernab von Ethno‑Kitsch, mit gedämpftem Hummer, aromatischen Suppen und beliebten Nudelsuppen, die von viel Handwerk und persönlichem Engagement zeugen.
Komu, München‑Altstadt
Küchenchef: Christoph Kunz
Website Restaurant: https://komu-restaurant.de/
Christoph Kunz steht für urbanes Fine Dining am Chef’s Table, bei dem wenige, perfekt abgestimmte Komponenten zu extrem fein austarierten, filigran angerichteten Gängen werden; er geht gerne neue Wege, bleibt dabei aber stets harmonisch.
Les Deux Restaurant, München‑Altstadt‑Lehel
Küchenchefin: Nathalie Leblond
Website Restaurant: https://www.lesdeux-muc.de
Nathalie Leblond kocht französisch basiert und zeitgemäß; sie setzt auf hochwertige Produkte, raffinierte Leichtigkeit und einen klassisch fundierten, zugleich frischen Stil in stilvoll‑eleganter Umgebung.
Mountain Hub Gourmet, München (Flughafen)
Küchenchef: Marcel Tauschek
Website Restaurant: https://gourmet.mountainhub.de
Marcel Tauschek arbeitet mit Produkten aus dem Voralpenland und kleinen Verweisen Richtung Italien; seine Küche ist klassisch kombiniert, handwerklich sauber angerichtet und überzeugt vor allem bei Fischgerichten und kreativen Desserts – ein Fine‑Dining‑Highlight direkt am Flughafen.
Mural Restaurant, München‑Innenstadt
Küchenchef: Bastian Falkenroth
Website Restaurant: https://www.muralrestaurant.de
Bastian Falkenroth setzt auf klare, reduzierte Stilistik nach dem Motto „Eat local, drink natural“; er arbeitet stark vegetarisch geprägt mit regionalen Produkten und interpretiert sie kreativ im postindustriellen Ambiente des MUCA‑Museums.
Pageou, München‑Innenstadt
Küchenchef: Ali Güngörmüş
Website Restaurant: https://www.pageou.de
Ali Güngörmüş balanciert französisch geprägtes Handwerk und orientalische Gewürzvielfalt; seine Küche lebt von aromenstarken Meze, lebendigen Saucen und einem kosmopolitischen Ambiente mit hohem Wohlfühlfaktor.
Schwarzreiter Restaurant, München‑Innenstadt
Küchenchef: Franz‑Josef Unterlechner
Website Restaurant: https://www.schwarzreiter-muenchen.de/restaurant/
Franz‑Josef Unterlechner kocht im Schwarzreiter ideenreich und eigenständig; moderne bayerisch‑mediterrane Gerichte, bildschön angerichtet und mit klaren Aromen, treffen auf stilvolles Hotelambiente im Vier Jahreszeiten.
Sigi Schelling Werneckhof, München‑Schwabing‑Freimann
Küchenchefin: Sigi Schelling
Website Restaurant: https://www.werneckhof-schelling.de
Sigi Schelling bleibt ihrer französischen Basis mit österreichischem Touch treu: perfekte Saucen, bestes Produkt und zeitlos‑klassische Kompositionen stehen im Mittelpunkt, serviert in einem Wohlfühlrahmen mit dunkler Vertäfelung und Jugendstilfenstern.
Sparkling Bistro, München‑Maxvorstadt
Küchenchef: Jürgen Wolfsgruber
Website Restaurant: https://www.restaurantsparklingbistro.com
Jürgen Wolfsgruber serviert klassisch‑französisch inspirierte Gerichte mit klar konturierter Stilistik; Produktqualität und Saucenpflege stehen im Zentrum, angerichtet wird in eleganter Schlichtheit im lockeren, zugleich eleganten Rahmen.
Tantris, München‑Schwabing
Küchenchef: Benjamin Chmura
Website Restaurant: https://www.tantris.de
Benjamin Chmura führt die Ikone Tantris mit großer französischer Küche ins 21. Jahrhundert; höchste Produktqualität, enorme stilistische Bandbreite und das legendäre Interieur in Hummerrot und Schwarz machen den Besuch zum Gesamterlebnis.
Tantris DNA, München‑Schwabing
Küchenchef: Benjamin Chmura
Website Restaurant: https://www.tantris.de
In Tantris DNA lebt Benjamin Chmura seine Liebe zum klassischen französischen Handwerk aus; Fisch und Meeresfrüchte aus der Bretagne und eindrucksvolle Wildgerichte werden in intimer, lockererer Atmosphäre als nebenan serviert.
THE CLOUD by Käfer, München‑Milbertshofen
Küchenchef: Jens Madsen
Website Restaurant: https://www.thecloud.restaurant/
Jens Madsen verbindet bayerische Produkte mit Aromen der Welt, besonders mit Einflüssen vom afrikanischen Kontinent; die kreativ komponierten Gerichte werden in großzügigem, lichtem, urbanem Ambiente hoch über dem Olympiapark serviert.
Tohru in der Schreiberei, München‑Altstadt‑Lehel
Küchenchefs: Dominik Schmid, Tohru Nakamura
Website Restaurant: https://www.schreiberei-muc.de
Tohru Nakamura und Dominik Schmid entwickeln Menüs, die eine eigenständige kulinarische Welt zwischen europäischer Avantgarde und japanischer Prägung aufspannen; jeder Gang ist präzise komponiert, aromatisch tief und präsentiert in sehr persönlichem Stil.
Weinhaus Neuner, München‑Innenstadt
Küchenchef: Benjamin Kunz
Website Restaurant: https://www.weinhaus-neuner.de
Benjamin Kunz kocht im traditionsreichen Weinhaus eine gehobene Küche zwischen kreativ‑zeitgemäß und klassisch; häufig wechselnde Karten mit Fisch, Fleisch und vegetarischen Gerichten, sauberem Handwerk und klaren Aromen treffen auf historisches Ambiente und jungen, freundlichen Service.
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de
In München fand „Der Feinschmecker“ 22 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?
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Öffnungszeiten und Preise
1804 Hirschau, München
Küchenchef: Lukas Adebahr
https://www.1804muc.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 145-190 €
Acetaia, München-Neuhausen-Nymphenburg
Küchenchef: Giorgio Maetzke
https://www.acetaia.de
Öffnungszeiten: Do-Di abends, Do-Fr und So-Di mittags, Mi geschlossen
Hauptgerichte 16-48 €
Alois – Dallmayr Fine Dining, München-Altstadt-Lehel
Küchenchefin: Rosina Ostler
https://www.dallmayr.com/alois
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do-Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 195-300 €
Atelier, München
Küchenchef: Benjamin Chmura
https://www.tantris.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 225-345 €
Der Dantler, München
Küchenchef: Lukas Dantler
Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Menüs 65-120 €
Gabelspiel, München-Giesing
Küchenchef: Florian Berger
https://www.restaurant-gabelspiel.de
Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Menüs 179-189 €
JAN, München-Maxvorstadt
Küchenchef: Jan Hartwig
https://www.jan-hartwig.com
Öffnungszeiten: Di-Do abends, Fr mittags und abends, Sa, So, Mo geschlossen
Menüs 305-355 €
Jin, München-Altstadt-Lehel
Küchenchef: Hao Jin
https://www.restaurant-jin.de
Öffnungszeiten: Mo-So mittags und abends
Hauptgerichte 15-38 €
Komu, München-Altstadt
Küchenchef: Christoph Kunz
https://www.restaurant-komu.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do mittags, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 155-295 €
Les Deux Restaurant, München-Altstadt-Lehel
Küchenchefin: Nathalie Leblond
https://www.lesdeux-muc.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr abends, Mi, Sa, So geschlossen
Hauptgerichte 45-75 €
Mountain Hub Gourmet, München (am Flughafen)
Küchenchef: Marcel Tauschek
https://www.mountainhub.de/gourmet
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do, Fr mittags, So, Mo, Di geschlossen
Hauptgerichte 35-60 €
Mural Restaurant, München-Innenstadt
Küchenchef: Bastian Falkenroth
https://www.muralrestaurant.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa mittags und abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 32-119 €
Pageou, München-Innenstadt
Küchenchef: Ali Güngörmüş
https://www.pageou.de
Öffnungszeiten: Mo, Mi-Sa abends, Di, So geschlossen
Hauptgerichte 36-59 €
Schwarzreiter Restaurant, München-Innenstadt
Küchenchef: Franz-Josef Unterlechner
https://www.schwarzreiter-muenchen.de/restaurant/
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 125-180 €
Sigi Schelling Werneckhof, München-Schwabing-Freimann
Küchenchefin: Sigi Schelling
https://www.werneckhof-schelling.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa mittags und abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 135-240 €
Sparkling Bistro, München-Maxvorstadt
Küchenchef: Jürgen Wolfsgruber
https://www.restaurantsparklingbistro.com
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Fr-Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen
Hauptgerichte 45-89 €
Tantris, München-Schwabing
Küchenchef: Benjamin Chmura
https://www.tantris.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Menüs 225-345 €
Tantris DNA, München-Schwabing
Küchenchef: Benjamin Chmura
https://www.tantris.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Hauptgerichte 58-86 €
THE CLOUD by Käfer, München-Milbertshofen
Küchenchef: Jens Madsen
https://www.thecloud.restaurant/
Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Menü 290 €
Tohru in der Schreiberei, München-Altstadt-Lehel
Küchenchefs: Dominik Schmid, Tohru Nakamura
https://www.schreiberei-muc.de
Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Menü 360 €
Weinhaus Neuner, München-Innenstadt
Küchenchef: Benjamin Kunz
https://www.weinhaus-neuner.de
Öffnungszeiten: Mo-So mittags und abends
Hauptgerichte 32-45 €