Die besten Restaurants in München 2026: In München fand „Der Feinschmecker“ 22 erwähnenswerte Restaurants. Die Spannbreite reicht von ikonischen Gourmetadressen wie Tantris, Jan, Tohru in der Schreiberei und Alois – Dallmayr Fine Dining über avantgardistische Konzepte wie THE CLOUD by Käfer und Komu bis hin zu modernen, weinbetonten Casual‑Fine‑Dining‑Restaurants wie Der Dantler, Gabelspiel oder Weinhaus Neuner.

Tohru Nakamura

Die besten Restaurants in München 2026

1804 Hirschau, München

Küchenchef: Lukas Adebahr

Website Restaurant: https://www.1804muc.de

Lukas Adebahr, einst bei Tohru Nakamura im Werneckhof, präsentiert im Fine‑Dining‑Ableger des Hirschau‑Biergartens seine kunstvolle Handschrift; seine Gerichte überzeugen durch bildschöne Optik, raffinierte Aromenspiele und einen hohen Anteil an Gemüse und Kräutern aus eigenem Anbau, die in omnivoren und vegetarischen Menüs in Szene gesetzt werden.​

Acetaia, München‑Neuhausen‑Nymphenburg

Küchenchef: Giorgio Maetzke

Website Restaurant: https://www.acetaia.de

Giorgio Maetzke gilt als Institution für italienische Küche in München; er kocht klassisch geprägt, mit viel Gespür für Produktqualität, serviert Risotti, Fisch‑ und Fleischgerichte, die bodenständig und zugleich elegant ausfallen, in einem gediegenen Jugendstil‑Ambiente.

Alois – Dallmayr Fine Dining, München‑Altstadt‑Lehel

Küchenchefin: Rosina Ostler

Website Restaurant: https://www.dallmayr.com/alois

Rosina Ostler führt die Küche im legendären Dallmayr mit kreativer Leichtigkeit, verbindet technische Brillanz mit überraschenden Aromen und hochwertigsten Produkten und schafft eine stimmige Brücke zwischen Tradition und Moderne in edlem Rahmen mit erstklassigem Service.​

Tantris DNA, München

Küchenchef: Benjamin Chmura

Website Restaurant: https://www.tantris.de

Benjamin Chmura zeigt im Tantris seine Interpretation großer französischer Küche, zeitgemäß, kreativ und mit besonderer Liebe zum Detail; seine Teller sind geprägt von Präzision, Harmonie und puristisch‑eleganter Präsentation.​

Der Dantler, München

Küchenchef: Lukas Dantler

Website Restaurant: https://derdantler.de/

Lukas Dantler kocht im kleinen, persönlichen Rahmen modern und produktorientiert, verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack und setzt auf klare Geschmäcker aus überwiegend regionalen Zutaten – ein Ort für entspannten Genuss mit Anspruch.

Gabelspiel, München‑Giesing

Küchenchef: Florian Berger

Website Restaurant: https://www.restaurant-gabelspiel.de

Florian Berger beherrscht die Grundlagen der französischen Küche und interpretiert sie mit Kreativität und regionalem Anspruch neu; seine fein abgeschmeckten, enorm genussvollen Gerichte – etwa eine vegetarische „Faux Gras“ – serviert er in intimem Bistro‑Ambiente.

JAN, München‑Maxvorstadt

Küchenchef: Jan Hartwig

Website Restaurant: https://www.jan-hartwig.com

Jan Hartwig steht mit seiner neuen deutschen Küche an der Spitze der Szene: exzellentes Handwerk, geschmacklicher Tiefgang und eine gewisse Süffigkeit prägen seine Menüs, die Fine Dining zeitgemäß und ohne Attitüde im urbanen Setting inszenieren.​

Jin, München‑Altstadt‑Lehel

Küchenchef: Hao Jin

Website Restaurant: https://www.restaurant-jin.de

Patron Hao Jin bringt seine Heimatregion südlich von Shanghai auf die Teller; er kocht authentisch chinesisch, fernab von Ethno‑Kitsch, mit gedämpftem Hummer, aromatischen Suppen und beliebten Nudelsuppen, die von viel Handwerk und persönlichem Engagement zeugen.

Komu, München‑Altstadt

Küchenchef: Christoph Kunz

Website Restaurant: https://komu-restaurant.de/

Christoph Kunz steht für urbanes Fine Dining am Chef’s Table, bei dem wenige, perfekt abgestimmte Komponenten zu extrem fein austarierten, filigran angerichteten Gängen werden; er geht gerne neue Wege, bleibt dabei aber stets harmonisch.​

Les Deux Restaurant, München‑Altstadt‑Lehel

Küchenchefin: Nathalie Leblond

Website Restaurant: https://www.lesdeux-muc.de

Nathalie Leblond kocht französisch basiert und zeitgemäß; sie setzt auf hochwertige Produkte, raffinierte Leichtigkeit und einen klassisch fundierten, zugleich frischen Stil in stilvoll‑eleganter Umgebung.

Mountain Hub Gourmet, München (Flughafen)

Küchenchef: Marcel Tauschek

Website Restaurant: https://gourmet.mountainhub.de

Marcel Tauschek arbeitet mit Produkten aus dem Voralpenland und kleinen Verweisen Richtung Italien; seine Küche ist klassisch kombiniert, handwerklich sauber angerichtet und überzeugt vor allem bei Fischgerichten und kreativen Desserts – ein Fine‑Dining‑Highlight direkt am Flughafen.

Mural Restaurant, München‑Innenstadt

Küchenchef: Bastian Falkenroth

Website Restaurant: https://www.muralrestaurant.de

Bastian Falkenroth setzt auf klare, reduzierte Stilistik nach dem Motto „Eat local, drink natural“; er arbeitet stark vegetarisch geprägt mit regionalen Produkten und interpretiert sie kreativ im postindustriellen Ambiente des MUCA‑Museums.

Pageou, München‑Innenstadt

Küchenchef: Ali Güngörmüş

Website Restaurant: https://www.pageou.de

Ali Güngörmüş balanciert französisch geprägtes Handwerk und orientalische Gewürzvielfalt; seine Küche lebt von aromenstarken Meze, lebendigen Saucen und einem kosmopolitischen Ambiente mit hohem Wohlfühlfaktor.​

Schwarzreiter Restaurant, München‑Innenstadt

Küchenchef: Franz‑Josef Unterlechner

Website Restaurant: https://www.schwarzreiter-muenchen.de/restaurant/

Franz‑Josef Unterlechner kocht im Schwarzreiter ideenreich und eigenständig; moderne bayerisch‑mediterrane Gerichte, bildschön angerichtet und mit klaren Aromen, treffen auf stilvolles Hotelambiente im Vier Jahreszeiten.

Sigi Schelling Werneckhof, München‑Schwabing‑Freimann

Küchenchefin: Sigi Schelling

Website Restaurant: https://www.werneckhof-schelling.de

Sigi Schelling bleibt ihrer französischen Basis mit österreichischem Touch treu: perfekte Saucen, bestes Produkt und zeitlos‑klassische Kompositionen stehen im Mittelpunkt, serviert in einem Wohlfühlrahmen mit dunkler Vertäfelung und Jugendstilfenstern.​

Sparkling Bistro, München‑Maxvorstadt

Küchenchef: Jürgen Wolfsgruber

Website Restaurant: https://www.restaurantsparklingbistro.com

Jürgen Wolfsgruber serviert klassisch‑französisch inspirierte Gerichte mit klar konturierter Stilistik; Produktqualität und Saucenpflege stehen im Zentrum, angerichtet wird in eleganter Schlichtheit im lockeren, zugleich eleganten Rahmen.

Tantris, München‑Schwabing

Küchenchef: Benjamin Chmura

Website Restaurant: https://www.tantris.de

Benjamin Chmura führt die Ikone Tantris mit großer französischer Küche ins 21. Jahrhundert; höchste Produktqualität, enorme stilistische Bandbreite und das legendäre Interieur in Hummerrot und Schwarz machen den Besuch zum Gesamterlebnis.​​

Tantris DNA, München‑Schwabing

Küchenchef: Benjamin Chmura

Website Restaurant: https://www.tantris.de

In Tantris DNA lebt Benjamin Chmura seine Liebe zum klassischen französischen Handwerk aus; Fisch und Meeresfrüchte aus der Bretagne und eindrucksvolle Wildgerichte werden in intimer, lockererer Atmosphäre als nebenan serviert.​

THE CLOUD by Käfer, München‑Milbertshofen

Küchenchef: Jens Madsen

Website Restaurant: https://www.thecloud.restaurant/

Jens Madsen verbindet bayerische Produkte mit Aromen der Welt, besonders mit Einflüssen vom afrikanischen Kontinent; die kreativ komponierten Gerichte werden in großzügigem, lichtem, urbanem Ambiente hoch über dem Olympiapark serviert.

Tohru in der Schreiberei, München‑Altstadt‑Lehel

Küchenchefs: Dominik Schmid, Tohru Nakamura

Website Restaurant: https://www.schreiberei-muc.de

Tohru Nakamura und Dominik Schmid entwickeln Menüs, die eine eigenständige kulinarische Welt zwischen europäischer Avantgarde und japanischer Prägung aufspannen; jeder Gang ist präzise komponiert, aromatisch tief und präsentiert in sehr persönlichem Stil.

Weinhaus Neuner, München‑Innenstadt

Küchenchef: Benjamin Kunz

Website Restaurant: https://www.weinhaus-neuner.de

Benjamin Kunz kocht im traditionsreichen Weinhaus eine gehobene Küche zwischen kreativ‑zeitgemäß und klassisch; häufig wechselnde Karten mit Fisch, Fleisch und vegetarischen Gerichten, sauberem Handwerk und klaren Aromen treffen auf historisches Ambiente und jungen, freundlichen Service.​

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de

In München fand „Der Feinschmecker“ 22 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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Öffnungszeiten und Preise

1804 Hirschau, München

Küchenchef: Lukas Adebahr

https://www.1804muc.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 145-190 €

Acetaia, München-Neuhausen-Nymphenburg

Küchenchef: Giorgio Maetzke

https://www.acetaia.de

Öffnungszeiten: Do-Di abends, Do-Fr und So-Di mittags, Mi geschlossen

Hauptgerichte 16-48 €

Alois – Dallmayr Fine Dining, München-Altstadt-Lehel

Küchenchefin: Rosina Ostler

https://www.dallmayr.com/alois

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do-Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 195-300 €

Atelier, München

Küchenchef: Benjamin Chmura

https://www.tantris.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 225-345 €

Der Dantler, München

Küchenchef: Lukas Dantler

Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Menüs 65-120 €

Gabelspiel, München-Giesing

Küchenchef: Florian Berger

https://www.restaurant-gabelspiel.de

Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Menüs 179-189 €

JAN, München-Maxvorstadt

Küchenchef: Jan Hartwig

https://www.jan-hartwig.com

Öffnungszeiten: Di-Do abends, Fr mittags und abends, Sa, So, Mo geschlossen

Menüs 305-355 €

Jin, München-Altstadt-Lehel

Küchenchef: Hao Jin

https://www.restaurant-jin.de

Öffnungszeiten: Mo-So mittags und abends

Hauptgerichte 15-38 €

Komu, München-Altstadt

Küchenchef: Christoph Kunz

https://www.restaurant-komu.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do mittags, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 155-295 €

Les Deux Restaurant, München-Altstadt-Lehel

Küchenchefin: Nathalie Leblond

https://www.lesdeux-muc.de

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr abends, Mi, Sa, So geschlossen

Hauptgerichte 45-75 €

Mountain Hub Gourmet, München (am Flughafen)

Küchenchef: Marcel Tauschek

https://www.mountainhub.de/gourmet

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Do, Fr mittags, So, Mo, Di geschlossen

Hauptgerichte 35-60 €

Mural Restaurant, München-Innenstadt

Küchenchef: Bastian Falkenroth

https://www.muralrestaurant.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa mittags und abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 32-119 €

Pageou, München-Innenstadt

Küchenchef: Ali Güngörmüş

https://www.pageou.de

Öffnungszeiten: Mo, Mi-Sa abends, Di, So geschlossen

Hauptgerichte 36-59 €

Schwarzreiter Restaurant, München-Innenstadt

Küchenchef: Franz-Josef Unterlechner

https://www.schwarzreiter-muenchen.de/restaurant/

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 125-180 €

Sigi Schelling Werneckhof, München-Schwabing-Freimann

Küchenchefin: Sigi Schelling

https://www.werneckhof-schelling.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa mittags und abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 135-240 €

Sparkling Bistro, München-Maxvorstadt

Küchenchef: Jürgen Wolfsgruber

https://www.restaurantsparklingbistro.com

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, Fr-Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen

Hauptgerichte 45-89 €

Tantris, München-Schwabing

Küchenchef: Benjamin Chmura

https://www.tantris.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Menüs 225-345 €

Tantris DNA, München-Schwabing

Küchenchef: Benjamin Chmura

https://www.tantris.de

Öffnungszeiten: Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Hauptgerichte 58-86 €

THE CLOUD by Käfer, München-Milbertshofen

Küchenchef: Jens Madsen

https://www.thecloud.restaurant/

Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Menü 290 €

Tohru in der Schreiberei, München-Altstadt-Lehel

Küchenchefs: Dominik Schmid, Tohru Nakamura

https://www.schreiberei-muc.de

Öffnungszeiten: Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Menü 360 €

Weinhaus Neuner, München-Innenstadt

Küchenchef: Benjamin Kunz

https://www.weinhaus-neuner.de

Öffnungszeiten: Mo-So mittags und abends

Hauptgerichte 32-45 €