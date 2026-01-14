Tomaten gegen Krebs? Was die Wissenschaft jetzt weiß

Ihre Lieblings-Tomatensoße könnte mehr als nur gut schmecken – sie könnte Ihr Krebsrisiko senken. Eine neue Studie mit über 100.000 Teilnehmern zeigt: Der regelmäßige Verzehr von Tomaten ist mit einem deutlich geringeren Krebsrisiko verbunden. Wir erklären, was dahintersteckt.

Fusili al ragu – italienische Nudeln mit Tomatensauce und Hackfleisch

Tomaten gegen Krebs?

Die Studie, die alles verändert

Wissenschaftler des Tehran University of Medical Sciences haben soeben die bislang umfassendste Analyse zum Zusammenhang zwischen Tomatenkonsum und Krebsrisiko veröffentlicht. Die Metaanalyse, erschienen im renommierten Fachjournal Frontiers in Nutrition, wertete Daten aus 119 prospektiven Studien mit insgesamt 108.574 Krebsfällen und über 10.000 krebsbedingten Todesfällen aus.

Die Nachbeobachtungszeit erstreckte sich dabei über bis zu 32 Jahre – eine beispiellose Datenmenge, die klare Trends erkennen lässt.

Die Ergebnisse sind eindeutig

Die Forscher fanden nicht nur einen, sondern mehrere signifikante Zusammenhänge:

1. Geringeres Gesamtkrebsrisiko

Personen mit hohem Lycopin-Spiegel im Blut hatten ein 11% geringeres Krebsrisiko

Jede Erhöhung des Lycopin-Blutspiegels um 10 μg/dl reduzierte das Risiko um 5%

2. Besonders wirksam bei Prostatakrebs

Für Prostatakrebs zeigte sich ein linearer Schutz-Effekt

Jede zusätzliche Portion Lycopin (10 mg/Tag) senkte das Risiko um 1%

3. Deutlich geringere Krebssterblichkeit

Hohe Lycopin-Werte im Blut gingen mit einem 24% geringeren Risiko einher, an Krebs zu sterben

einher, an Krebs zu sterben Bei Lungenkrebs war der Effekt besonders stark: 35% geringere Sterblichkeit

Lycopin: Das Geheimnis hinter der roten Farbe

Der Hauptwirkstoff in Tomaten heißt Lycopin – ein starkes Antioxidans, das nicht nur für die charakteristische rote Farbe verantwortlich ist, sondern auch eine beeindruckende Schutzfunktion im Körper übernimmt.

Warum ist Lycopin so besonders?

Antioxidative Wirkung: Neutralisiert schädliche freie Radikale Entzündungshemmend: Reduziert chronische Entzündungen, die Krebs begünstigen können Zellschutz: Unterstützt die Zellkommunikation und kann unkontrolliertes Zellwachstum hemmen

Die besten Lycopin-Quellen für Ihre Küche

Hier kommt der Gourmet-Tipp: Nicht alle Tomatenprodukte sind gleich! Lycopin wird durch Erhitzen und die Kombination mit gesunden Fetten besser verfügbar:

Produkt Lycopin-Gehalt (pro 100g) Bioverfügbarkeit Tomatenmark ~16 mg Sehr hoch (durch Erhitzen) Tomatensoße ~10-15 mg Hoch Getrocknete Tomaten ~45 mg Mittel Frische Tomaten ~3 mg Niedrig Wassermelone ~5 mg Mittel

Kochtipp für maximale Wirkung:

Verwenden Sie Olivenöl extra vergine in Ihren Tomatengerichten. Das gesunde Fett erhöht die Lycopin-Aufnahme um bis zu das Vierfache!

Mediterrane Küche: Ihr natürlicher Krebschutz

Die Studie bestätigt, was Ernährungswissenschaftler lange vermutet haben: Die mediterrane Diät mit ihrem hohen Tomatenkonsum bietet natürlichen Schutz.

Einfache Integration in Ihren Alltag:

Morgens : Rührei mit getrockneten Tomaten

: Rührei mit getrockneten Tomaten Mittags : Selbstgemachte Tomatensuppe mit Olivenöl

: Selbstgemachte Tomatensuppe mit Olivenöl Abends : Pasta mit einer lang gekochten Tomatensoße

: Pasta mit einer lang gekochten Tomatensoße Snack: Kirschtomaten mit Mozzarella und Basilikum

Wichtige Einschränkungen und Realitätscheck

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse müssen wir zwei wichtige Punkte klarstellen:

Korrelation ≠ Kausalität: Die Studie zeigt einen Zusammenhang, aber keinen direkten Beweis, dass Tomaten allein Krebs verhindern Gesamtkontext: Tomaten wirken am besten im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten

Das Experten-Fazit

Prof. Dr. Gholamreza Askari, einer der Studienautoren, kommentiert: „Unsere Analyse liefert die bisher stärksten Hinweise darauf, dass Lycopin aus Tomaten ein wichtiger Bestandteil einer krebspräventiven Ernährung sein könnte. Besonders die klare Dosis-Wirkungs-Beziehung ist beeindruckend.“

Die einfache Botschaft für Sie: Bauen Sie regelmäßig verarbeitete Tomatenprodukte (Sauce, Mark, getrocknete Tomaten) in Kombination mit gesunden Fetten in Ihre Ernährung ein. Es ist kein Wundermittel, aber eine schmackhafte und wissenschaftlich fundierte Möglichkeit, Ihre Gesundheit zu unterstützen.

Drei Gourmet-Rezepte mit maximalem Lycopin-Gehalt

Klassische Sugo al Pomodoro (45 Minuten köcheln lassen) Spanische Pan con Tomate (mit reifen Tomaten und Olivenöl) Mediterraner Linsensalat mit getrockneten Tomaten und Feta

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt natürlich keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Die Original Studie: Balali A, et al. Dietary intake of tomato and lycopene, blood levels of lycopene, and risk of total and specific cancers in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Front Nutr. 2025.

Hier noch eine Zugabe für die Muttis, die ihren Kindern keinen Ketchup geben wollen

Wie viel Lycopin hat Ketchup? Die konkreten Zahlen im Vergleich

Die Frage nach dem genauen Lycopin-Gehalt von Ketchup ist berechtigt, denn die Menge variiert stark – abhängig von der Tomatenqualität und der Konzentration des Produkts.

Durchschnittliche Lycopin-Werte in Ketchup

Die wissenschaftliche Literatur und Lebensmitteldatenbanken geben folgende Richtwerte:

Produkttyp Lycopin-Gehalt (pro 100g) Entspricht etwa Standard-Ketchup (Handelsüblich) 10–15 mg 1–2 mittelgroßen frischen Tomaten Tomaten-Ketchup (Höherer Tomatenanteil) 15–20 mg 2–3 frischen Tomaten Konzentrierter Ketchup (Gourmet-/Bio-Linien) bis zu 25 mg 3–4 frischen Tomaten Zum Vergleich: Tomatenmark (einfach konzentriert) 16–30 mg Sehr hoch konzentriert Frische Tomaten 3–5 mg Grundlage, aber geringe Bioverfügbarkeit

Was bedeuten diese Zahlen für den praktischen Gebrauch?

Beispielrechnung für eine typische Portion:

1 Esslöffel Ketchup (ca. 15g) enthält etwa 1,5–3 mg Lycopin

(ca. 15g) enthält etwa Die in Studien beobachtete protektive Wirkung zeigte sich oft bei einer zusätzlichen täglichen Aufnahme von 10–20 mg Lycopin

zeigte sich oft bei einer zusätzlichen täglichen Aufnahme von Das würde bedeuten: Um allein durch Ketchup eine messbare Wirkung zu erzielen, müssten Sie ca. 5–10 Esslöffel täglich konsumieren

Der Qualitätsfaktor: Nicht alle Ketchups sind gleich

Die Lycopin-Menge hängt direkt von zwei Faktoren ab:

Tomatenanteil und -qualität:

Billigprodukte: Oft nur 70–80% Tomatenanteil, verdünnt mit Wasser

Hochwertige Produkte: Bis zu 90–95% Tomatenanteil, aus konzentriertem Mark

Verarbeitungsmethode:

Lange Kochung erhöht die Lycopin-Verfügbarkeit

Die Zugabe von Öl (auch in geringen Mengen) verbessert die Aufnahme im Körper

Selbstgemachter vs. Industrieller Ketchup: Ein Vergleich

Hier zeigt sich ein interessanter Unterschied:

Industrieller Ketchup:

Lycopin-Gehalt: 10–15 mg/100g

Oft stabiler Wert durch standardisierte Produktion

durch standardisierte Produktion Bioverfügbarkeit: Mittel bis gut (durch Erhitzung und Fettanteil)

Selbstgemachter Ketchup aus Tomatenmark:

Lycopin-Gehalt: 15–25 mg/100g (bei Verwendung von hochwertigem Mark)

(bei Verwendung von hochwertigem Mark) Variable Werte je nach Rezept

je nach Rezept Bioverfügbarkeit: Sehr gut, wenn mit gesundem Öl zubereitet

Die Bioverfügbarkeit: Wichtiger als die reine Menge

Der Clou bei Ketchup: Das Lycopin ist besonders gut verfügbar, weil:

Durch Erhitzen werden die Zellwände der Tomaten aufgebrochen Die enthaltenen Fette/Öle (auch in geringen Mengen) die Aufnahme im Darm fördern Die feine Passierung die Verdauung erleichtert

Studien zeigen: Lycopin aus verarbeiteten Tomatenprodukten wird 2–3x besser aufgenommen als aus frischen Tomaten.

Praktische Tipps für maximale Lycopin-Aufnahme aus Ketchup

Kombinieren Sie klug:

Essen Sie Ketchup zu einer fetthaltigen Mahlzeit (z.B. Pommes mit Ketchup und Bratwurst)

Die Kombination mit Fett kann die Lycopin-Aufnahme vervierfachen

Qualität wählen:

Achten Sie auf einen hohen Tomatenanteil (über 85%)

(über 85%) Bio-Ketchup enthält oft mehr Lycopin, da Bio-Tomaten tendenziell höhere Gehalte aufweisen

Die Gesundheitsbilanz im Blick behalten:

2 EL (30g) qualitativer Ketchup liefern 3–6 mg gut verfügbares Lycopin

Aber auch: 4–7g Zucker – das sollten Sie gegenrechnen

Fazit: Ketchup als Lycopin-Lieferant – mit Einschränkungen

Ja, Ketchup enthält nennenswerte Mengen an bioverfügbarem Lycopin – mehr als frische Tomaten und in gut verwertbarer Form.

ABER: Um auf die in Studien beobachteten protektiven Mengen (10+ mg/Tag) zu kommen, müsste man unrealistisch große Mengen Ketchup konsumieren, was aufgrund des Zuckergehalts kontraproduktiv wäre.

Die intelligente Lösung:

Nutzen Sie Ketchup als ergänzende Lycopin-Quelle innerhalb einer vielfältigen Ernährung mit:

Tomatenmark in Saucen (höchster Gehalt)

in Saucen (höchster Gehalt) Getrockneten Tomaten im Salat

im Salat Wassermelone als Dessert

als Dessert Roher Tomatenscheiben auf dem Brot

So profitieren Sie vom Lycopin, ohne die Nachteile eines hohen Zuckerkonsums in Kauf nehmen zu müssen.

„Enthält Ketchup Lycopin?“ – Ja, 10-15 mg pro 100g, gut verfügbar durch Verarbeitung.

– Ja, 10-15 mg pro 100g, gut verfügbar durch Verarbeitung. „Wie viel Lycopin in einem Esslöffel Ketchup?“ – 1,5-3 mg, abhängig von der Qualität.

– 1,5-3 mg, abhängig von der Qualität. „Ist Lycopin in Ketchup gesünder als in frischen Tomaten?“ – Besser verfügbar, aber der hohe Zuckergehalt macht dies zunichte.

– Besser verfügbar, aber der hohe Zuckergehalt macht dies zunichte. „Welcher Ketchup hat am meisten Lycopin?“ – Hochwertige Marken mit hohem Tomatenanteil (>90%) und Bio-Ketchup. (Heinz gehört nicht dazu!)