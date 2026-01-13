Das Restaurant by Thomas Abele im Feinkost Kahn Augsburg wurde in die Weltunion der von Toques d’Or-International ausgezeichneten Restaurants aufgenommen.

Restaurant by Thomas Abele im Feinkost Kahn Augsburg neu in die unabhängige Union der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants aufgenommen und mit dem Toques d’Or geehrt

Engagement um das Kultur-Thema „Gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Der Organisation gehören anerkannte Restaurants auf der ganzen Welt an, welche über eine anerkannte handwerkliche Toques d’Or-Küche verfügen, das heißt, ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten für Ihre Gäste die angebotenen Speisen zubereiten.

Als äußeres Zeichen hat das Restaurant die Urkunde und die Plakette angenommen. Diese sind nicht nur äußere Symbole für die Zugehörigkeit zur Organisation, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität unseres gemeinsamen Engagements für die ehrliche und gesunde Ernährung sowie für die besondere Qualität der Gastfreundschaft der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, welche alle auf hervorragende Art pflegen.

Augsburg in Bayern ist eine der ältesten Städte Deutschlands. In der Altstadt findet man Gebäude unterschiedlicher Stilepochen, darunter mittelalterliche Zunfthäuser, den Dom Mariä Heimsuchung aus dem 11. Jahrhundert sowie die Basilika St. Ulrich und Afra mit ihrem Zwiebelturm. Aus der Renaissance stammt unter anderem das Augsburger Rathaus mit dem Goldenen Saal. Die Fuggerhäuser dienten als Residenz der wohlhabenden Kaufmannsfamilie Fugger, die Fuggerei ist eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Sozialsiedlung.

Im zweiten Stock von Feinkost Kahn befindet sich das Restaurant by Thomas Abele dort kocht seit fast 20 Jahren der Küchenchef Thomas Abele kreative frische, regionale Küche. Er und sein Team runden den Feinkosttempel in der Augsburger Innenstadt ab.

Dies sind die drei Säulen seines Schaffens. Am wichtigsten ist bei Ihm die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Zudem achtet er sehr darauf, dass er diese von kleinen Produzenten bezieht. Da der Geschmack und die Qualität im Vordergrund stehen, sind viele Lebensmittel regional.

„Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien. Neben den kompromisslosen Einkauf der nur bestmöglichen Waren in der Region, werden Sie auch bemerken, dass alles was Sie auf den Teller finden, von uns selbst mit Liebe und Leidenschaft zubereitet wurde“, so der berufene Toques d‘Or-Chef Thomas Abele. Ebenso war es uns wichtig, bei den umfangreichsten Renovierungsarbeiten seit bestehen, regionale Top Firmen einzubinden. Wie die Firma aha 360°.

Unter diesem Motto führt Toques d’Or-Chef Thomas Abele das Restaurant. Vor allem ist Ihm wichtig, dass Sie als Gast bei Ihm einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Essen das Restaurant verlassen. Der Küchenstil ist als eine innovative Marktküche mit überwiegend Produkten aus der Region um Augsburg zu bezeichnen.

Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen: Das zeichnet Toques d’Or-Chef Thomas Abele aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich!

„Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so der Toques d’Or-Chef Thomas Abele

In seinen Gerichten stecken nicht nur Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und ganz viel Geschmack, sondern vor allen Dingen Kreativität! Toques d’Or-Chef Thomas Abele hat sich mit den Speisen im Restaurant bereits Auszeichnungen im Gusto mit 6 Pfannen sowie 2,5 Bestecke im Schlemmer-Atlas, Varta Führer: 2 Diamanten und im Gerolsteiner Führer,: eines der besten Restaurants in Deutschland erkocht.

Toques d’Or-Chef Thomas Abele ist Mitglied im IHK Prüfungsausschuss, im Verband der Köche Deutschlands (Silberne Ehrennadel), und Mitglied bei den Chef Heads.

Seit vielen Jahren Freude an der Arbeit und glückliche Gäste

Er vereint nun diese Aspekte in seinen lukullischen Kreationen. Im Restaurant treffen sich Tradition auf Innovation. Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne. Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant, wäre nicht das Restaurant by Thomas Abele, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Priska Kahn zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesen bringt sie frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung des Restaurants. Die Kreativität im Restaurant hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

Am wichtigsten sind bei Ihnen die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Da der Geschmack und das Produkt im Vordergrund stehen, sind sie nur von Top-Qualität hergestellt.

Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufenen Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 1.800 Spitzenköche und Restaurants weltweit. Das Toques d’Or ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern.

Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle.

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com

