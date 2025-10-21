Toques d’Or International ruft zu handwerklichem Basiskochen auf

Natürliche Spitzenprodukte statt Zusatzstoffe – Plädoyer der Organisation

Toques d’Or International setzt ein deutliches Zeichen für „Gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln in Top-Qualität“ und fordert Restaurants wie Köchinnen/Köche auf, sich klar zur Küchen-Philosophie des handwerklichen Basiskochens zu bekennen – ohne künstliche Aromen und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne industriell vorgefertigte Hilfszutaten. Laut aktueller Gästebefragungen wird ein gesundes, transparentes und „social-media-taugliches“ Food-&-Beverage-Erlebnis zunehmend zum Buchungskriterium.

„Es gibt nur eine Küche – die gute“, sagt Paul Bocuse. In diesem Sinne bekräftigt Toques d’Or International seinen Anspruch, Ess- und Lebenskultur zu bewahren: Ausgeprägte Berufsehre und Handwerksethos stehen an erster Stelle. Toques d’Or ausgezeichnete Restaurants verpflichten sich, Garantie-Urkunde, Ehrenkodex und Lebensmittel-Charta einzuhalten und damit die Tradition des Essens und Trinkens – klassisch oder modern – verantwortungsvoll zu fördern.

„Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität“, so die Presse-Sprecherin von Toques d’Or International. „Respekt vor dem Qualitätsprodukt setzt Fachkenntnis voraus. Deshalb kochen Toques-d’Or-Küchen saisonal, regional und professionell – vom Grundansatz her richtig basisgekocht und transparent für die Gäste.“

Hintergrund: Was wir unter handwerklichem Basiskochen verstehen

Ohne künstliche Aromen & Geschmacksstoffe:

Künstliche Aromen & Geschmacksstoffe sind chemisch hergestellte Substanzen, die in der Natur nicht vorkommen und zur Geschmacksveränderung oder -verstärkung in Lebensmitteln verwendet werden. Sie werden in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um den Geschmack zu vereinheitlichen oder zu intensivieren, wobei Beispiele wie Ethylvanillin (Vanille) oder Diacetyl (Butter) sind. Sowohl künstliche als auch natürliche Aromen müssen vor der Verwendung auf ihre Sicherheit geprüft werden.

Ohne chemische Stabilisatoren & Zusatzstoffe:

Chemische Stabilisatoren sind Zusatzstoffe, die verhindern oder verzögern unerwünschte chemische oder physikalische Veränderungen in einem Produkt, um dessen Haltbarkeit und Konsistenz zu verbessern. Sie werden häufig verwendet, um Materialien wie Lebensmittel vor den Einflüssen von Wärme, Sauerstoff oder UV-Strahlung zu schützen. Beispiele hierfür sind Emulgatoren in Lebensmitteln, um die Entmischung zu stoppen. Zusatzstoffe (z. B. Konservierungs-, Farb-, Süßungsmittel) dienen technologischen Zwecken und werden in der EU mit E-Nummern gekennzeichnet.

Ohne industriell vorgefertigte Hilfszutaten & Verarbeitungshilfsstoffe:

Industrielle Lebensmittel umfassen eine breite Palette von Convenience-Produkten, die den Arbeitsaufwand reduzieren, Bis hin zu Instantprodukten wie Soßenpulver und fertige Brühen. Sie werden auch als «hochverarbeitete Lebensmittel» bezeichnet und können auch verzehrfertige Komponenten wie sogar komplette Mikrowellengerichte umfassen. Der Einsatz dieser Produkte hilft Restaurants, effizienter zu arbeiten, muss aber oft mit Qualitätsstandards abgewogen werden. Dazu zählen u. a. Konservierungsmittel (z. B. Benzoesäure), Geschmacksverstärker (z. B. Mononatriumglutamat, Hefeextrakt), Farbstoffe (z. B. Azofarbstoffe) sowie Hilfsstoffe wie Klär- oder Antischaummittel.

Toques d’Or International – die Gilde mit dem goldenen Toque

Toques d’Or International vereint weltweit in über 150 Ländern mehr als 5.500 Spitzenköchinnen, -köche und Restaurants samt Teams.

basic cooking – professional – tradition – seasonal – regional ist das gelebte Leitmotiv.

Toques d’Or gilt als höchste Auszeichnung für Restaurants und ihre Küchenbrigaden, die sich der Garantie-Urkunde, der Lebensmittel-Charta und dem Ehrenkodex verpflichten.

Orientierung & Service für Gäste

Alle Toques-d’Or-ausgezeichneten Restaurants und berufenen Chefs/Maîtres sind im Toques d’Or Guide gelistet: www.toquesdor-guide.com (über 350.000 Klicks/Monat). Ergänzend steht der kostenlose Toques d’Or Smartphone-Guide in allen Sprachen mit Navigation, Anfahrtszeit und ortsbezogener Suche für über 150 Länder zur Verfügung.

Über Toques d’Or International

Toques d’Or International ist die gemeinschaftliche Initiative der Restaurants, Chefs und Maîtres, die sich der gesunden, handwerklichen Küche mit natürlichen Qualitätsprodukten verschrieben haben. Mit Ehrenkodex, Garantie-Urkunde und Lebensmittel-Charta fördert die Gilde weltweit die Ess-Kultur – klassisch wie modern – und steht für Transparenz, Produktsicherheit und Respekt gegenüber dem Lebensmittel.