Exklusive Buchpremiere in der Mampe-Manufaktur: »Taste Twelve – Berlin 2026« feiert kulinarische Vielfalt und Kooperation.

Anne Weidner-Tucholka, Geschäftsführerin von »Taste Twelve« und Florian Löhlein, Geschäftsführer von »Mampe Berlin« bei der Buchpräsentation bei Mampe Berlin

Taste Twelve Buch, Berlin

In der historischen Mampe-Manufaktur wurde gestern der neue Restaurantführer »Taste Twelve – Berlin 2026« vorgestellt. Die traditionsreiche Location, deren Spirituosenmarke auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, bot den idealen Rahmen, um Genuss, Handwerkskunst und Berliner Geschichte miteinander zu verbinden. Zahlreiche Medienvertreterinnen, Gastronominnen und Foodies nahmen an diesem besonderen Event teil.

Gemeinsame Werte im Mittelpunkt

Anne Weidner-Tucholka, Geschäftsführerin von Taste Twelve, betonte auf der Veranstaltung: „Wir wollen mit Taste Twelve einen Anreiz schaffen, besondere Restaurants in Berlin zu entdecken. Nur handverlesene Lokale schaffen es in unser Buch. Unser Ziel ist es, neugierig zu machen und Genuss zum Erlebnis zu machen.“

Auch Florian Löhlein, Geschäftsführer von Mampe Berlin, hob die Bedeutung von Kooperationen hervor: „Qualität, Authentizität und regionale Verwurzelung sind Werte, die sowohl Mampe als auch Taste Twelve leben. Die Premiere ist erst der Anfang – gemeinsam werden wir noch viele spannende kulinarische Projekte ermöglichen.“

Repräsentative Auswahl Berliner Restaurants – Stimmen aus der Gastronomie

Der neue Restaurantführer präsentiert zwölf ausgesuchte Lokale, darunter Anna & Paul, Bricole, Comedor, heimlich Treu, Le Faubourg, Lovis, Mastan, Moon Exquisite, pars, Swan&Son, The Knast und Trattoria Senza.

Ein Beteiligter äußerte sich zufrieden: „Als Restaurant freuen wir uns, im neuen Taste Twelve vertreten zu sein. Das Buch hilft dabei, unser Konzept einem breiteren Publikum näherzubringen und neue Gäste zu begeistern.“

Mehrwert für Genießer und Szene – Zitate zum Anspruch von Taste Twelve

Weidner-Tucholka unterstreicht: „Wir sind ein Nischenprodukt – und das ganz bewusst. Jeder Guide ist limitiert, jedes Restaurant sorgfältig ausgewählt. Uns geht es darum, Genießern ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten.“

Ein weiteres Statement einer teilnehmenden Gastgeberin: „Taste Twelve inspiriert uns jedes Jahr neu, unsere Küche weiterzuentwickeln und frische Ideen auf die Karte zu bringen.“

Besonderer Vorteil für Buchkäufer

Mit einem Preis von 49,90 € lädt »Taste Twelve« nicht nur zur Entdeckung neuer Restaurants ein, sondern bietet auch einen klaren Mehrwert: Bei einem Besuch zu zweit erhält eine Person den Hauptgang kostenfrei. Die Auflage ist auf 4.000 Exemplare limitiert.

Bestellung und Informationen:

Das Buch »Taste Twelve – Berlin 2026« ist unter https://tastetwelve.de/products/buch-berlin-2026 erhältlich.

Das Buch gibt es auch für viele andere Städte in Deutschland, sowie für Mallorca!

Die genauen Bedingungen

Bitte informieren Sie das Restaurant bei der Reservierung darüber, dass Sie das Angebot von TasteTwelve in Anspruch nehmen möchten. Bringen Sie das Buch zum Essen mit und legen Sie es bei der Bestellung vor. Es steht dem Restaurant frei, unangekündigte TasteTwelve-Bücher abzulehnen. Sie genießen ein Essen zu zweit und werden beim Verzehr von mindestens zwei Hauptgängen auf einen davon eingeladen. Zu welchem der beiden Gerichte Sie eingeladen werden, entscheidet das Restaurant. Es gilt ein Buch pro zwei Personen. Manche Restaurants offerieren auch Menüs. Verzehren Sie zwei Menüs, so erhalten Sie einen 50% – Nachlass auf ein Menü. Verzehren Sie ein Menü und eine Hauptspeise, so werden Sie auf die Hauptspeise eingeladen. TasteTwelve gilt in jedem Restaurant nur einmal. Nach Ihrem Besuch wird das Buch auf der entsprechenden Seite durch einen Stempel oder einen persönlichen Gruß entwertet. Für einen Nachlass, dessen Wert 42 ­Euro übersteigt, tragen Sie als Gast den Differenzbetrag. Ist der Bon bereits gedruckt, kann für diesen Besuch kein Nachlass angerechnet werden. Selbstverständlich behält TasteTwelve seine Gültigkeit für einen weiteren Besuch. Die Ausgabe 2026 ist ab dem 01. Oktober 2025 bis zum 31.12.2026 gültig. Das Angebot kann nicht an speziellen Feiertagen, oder zu Anlässen wie Weihnachten, Silvester oder Hochzeiten genutzt werden. Für die mögliche Schließung eines Restaurants während des Aktionszeitraums kann TasteTwelve keine Verantwortung übernehmen. Zudem bitten wir Sie um Verständnis, falls es aufgrund >höherer Gewalt< zeitweise zu behördlich angeordneten Einschränkungen in den teilnehmenden Restaurants kommen kann.