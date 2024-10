Sternekoch Björn Swanson eröffnet Bistro in Berlin Charlottenburg

Am 8. Oktober 2024 feiert das SWAN&SON seine Eröffnung in der Charlottenburger Giesebrechtstrasse 3 und setzt damit ein Statement für den Berliner Westen. Björn Swanson zieht in ein Lokal, das in den letzten Jahren keinen Betreiber glücklich machte. Derzeit wird fleissig ausgebaut.

Teller im Bistro SWAN&SON von Björn Swanson

Björn Swanson

Mit dem SWAN&SON erfüllt sich Björn Swanson, Unternehmer und Sternekoch des Restaurants FAELT in Schöneberg und seiner gleichnamigen Firma für gastronomische Konzeptentwicklung und Beratung, den Traum vom eigenen Bistro.

Auf 250 Quadratmetern, die durch das Architektur Studio Boucherie + Vollmert im Geiste und Stil der späten sechziger und frühen siebziger Jahre designt wurden, lädt das SWAN&SON seine Gäste ein, sich von morgens um 09:00 bis nachts um 01:00 Uhr kulinarisch verwöhnen zu lassen. Neben dem regulären Gastraum verfügt das Bistro auch über ein “rares Schmuckstück”Clubzimmer” in Form des „the hidden room“. Zugänglich über einen separaten Eingang verspricht der versteckte Raum pure Exklusivität für diskrete Gespräche und besondere Anlässe abseits der Öffentlichkeit.

Noch fehlt die Leuchtreklame, aber an der Terrasse sieht man schon, wie chic es wird! Swan&Son Charlottenburg

SWAN&SON

Mit dem SWAN&SON schließt sich für den Berliner Unternehmer Björn Swanson nach 20 Jahren in der Sternegastronomie ein Kreis. Das SWAN&SON verkörpert vieles von dem, was Björn Swanson während seiner Ausbildung bei Herbert Beltle im Alten Zollhaus mit auf den Weg bekommen hat: beste Qualität, so unkompliziert wie möglich und stets im Sinne des Gastes. „Es klingt simpel, ist zugleich aber unglaublich kompliziert, denn es setzt ein fundiertes Handwerk und eine gute Ausbildung voraus. Beides verschwindet leider zunehmend aus unserer Branche“, sagt Björn Swanson. Das SWAN&SON serviert in Zukunft eine breite Palette – vom Frühstück über einen Lunch und Aperitivo bis hin zu Champagner und Austern zum Feierabend oder einem Dinner.

Serviert werden unter anderem vergessene Gerichte wie „Falscher Hase“ mit Périgord Trüffel und Hummer „Thermidor“ mit Steinpilzen. Auch beliebte Klassiker wie Wiener Schnitzel vom Weidekalb und Signature Dishes wie Swansons „Boston Cream Donut mit Imperial Kaviar“ finden auf der vielfältigen Speisekarte des SWAN&SON ihren Platz. Standesgemäß wird auf dem Geschirr der „Königlichen Porzellan Manufaktur – KPM“ angerichtet. Das Ambiente des Bistros versetzt die Gäste mit seinem geradlinigen Interieur in die späten sechziger und frühen siebziger Jahre. Retro-modern ohne Blümchenkitsch – ein bisschen mehr James Bond als die Olsen Bande.

Für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Firmenfeiern oder stilvolle Events steht das gesamte Bistro mit rund 75 Plätzen zur Verfügung. Der zusätzlich buchbare „the hidden room“ bietet bis zu zwölf weiteren Gästen Platz und punktet mitsamt separatem Eingang und purer Exklusivität.

Swan&Son Bistro – ab 8.10.2024 geht es los

Der unkonventionelle Weg von Björn Swanson

Björn Swanson verfolgt in der Gastronomie seit jeher einen unkonventionellen Weg, der ihm früh großen Erfolg bescherte. Seine Karriere ist geprägt von einer einzigartigen Denkweise: Swanson betrachtet die Dinge gerne anders, denkt „weiter“. Er changiert scheinbar mühelos zwischen Vision und Pragmatismus. Diese Eigenschaften sind sicherlich mit ein Grund für seinen Aufstieg in der kulinarischen Welt. Geprägt wurde Swanson von visionären Lehrmeistern wie Herbert Beltle, Christian Lohse, Michael Kempf und Paul Urchs, die ihm halfen, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Ein Stil, der nicht nur auf klassischer Kochkunst basiert, sondern auch auf einer kreativen und flexiblen Herangehensweise. Sein Restaurant FAELT ist dafür ein perfektes Beispiel. Seit seiner Eröffnung im Oktober 2020 steht es für alles, was Swanson wichtig ist: qualitativ hochwertige Küche ohne den Zwang typisch „fine dining“ zu sein. Keine Hipster-Attitüde, keine dogmatischen Ansätze, sondern handwerkliche Präzision und ein herzlicher, entspannter Service. Mit dieser Herangehensweise konnte sich das charmante Kiez-Restaurant schnell einen Michelin-Stern verdienen. Essen und Trinken sollen Spaß machen, lautet die Philosophie, der sich Swanson auch im SWAN&SON verschreibt.

Björn Swanson

Treue wird belohnt: the swanClub

Für Stammgäste und alle, die es werden wollen, gibt es im neuen SWAN&SON ein verführerisches Angebot: the swanClub. Mitglieder können sich auf zahlreiche exklusive Vorteile und Benefits freuen, darunter ein Glas Ruinart Champagner zu jedem Besuch, Rabatte auf Events, eine exklusive „Küchenparty“ mit befreundeten Sterneköchen sowie eine garantierte Tischreservierung – auch bei spontanen Besuchen – egal an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit. Mit einer einmaligen Investition sichert man sich diese Privilegien für fünf Jahre und genießt so stets den besonderen Service des Hauses.

Björn Swanson und sein Team freuen sich darauf, ihre Gäste im SWAN&SON begrüßen zu dürfen. Für Swanson ist es mehr als nur ein weiteres Restaurant – es ist ein Ort, an dem die Wünsche der Gäste im Mittelpunkt stehen. „Es wird phänomenal!“, verspricht er.

swanson-bistro.com

Standort: SWAN&SON, Giesebrechtstraße 3, 10629 Berlin

SWAN&SON

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 09:00 bis 15:00 Uhr und 17:00 bis 02:00 Uhr.