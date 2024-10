Wir sind mal wieder in Limburg an der Lahn. Warum wir immer wieder in dieser Stadt auftauchen wird mein Geheimnis bleiben. Jedenfalls müssen wir unsere Nahrungsaufnahme organisieren und mit möglichst viel Genuss verbinden.

Jakobsmuschel, Melone, Miso, Basilikum

Bernhard Steinmann im Restaurant Margaux, Limburg

Limburg bietet immerhin ein Sternerestaurant, das 360 Grad von Küchenchef & Inhaber Alexander Hohlwein. Außerdem in der Altstadt reichlich Restaurants und Pizzerien. Über den „Limburger Säcker“, ein paniertes Kotelett, habe ich bereits früher berichtet.

Seit 2022 führt Fabian Sollbach das „Margaux“ als Inhaber und Küchenchef in der überaus belebten Altstadt. Der schmale und hohe Gastraum wirkt auf den ersten Blick etwas schlicht. Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass das Restaurant an einem Abend mitten in der Woche stark frequentiert war.

Fabian Sollbach hat interessante Stationen hinter sich, da wären das Beckers in Trier (Demi Chef de Partie) und das Landhotel zum Bären, Balduinstein (Sous Chef).

Die Homepage des Restaurants erzählt von erstklassigen Gerichten aus besten Zutaten, stets frisch zubereitet. Wir entschieden uns für ein Überraschungsmenü, das allerdings die Wasabi Garnele beinhalten sollte. So geschah es denn auch.

Die Jakobsmuschel kam roh und gebraten zubereitet auf den Teller. Die Begleiter waren stimmig ausgesucht und so konnten wir uns über ein harmonisches und aromatisches Gericht freuen.

1 Std. Bio Ei, Zucchini, Schakschuka, weißer Tomatenschaum

Eine recht gefällige Kreation. Sieht ein klein wenig nach Frühstück aus, funktioniert aber auch am Abend.

Wasabi Garnele, „Hommage an Tim Raue“, Mango, grüner Reis

Während Tim Raue mit dem Menü „Kolibri X Berlin“ eine Hommage an Berlin kreiert hat. huldigt Fabian Sollbach mit einer Hommage an den Berliner Sternekoch und TV-Star.

Falls Sie ein Freund von Warenkunde sind, ein kleiner Hinweis:

Kaisergranat, auch Scampo (Singular) oder Langustine genannt, ist mit großen Garnelen verwechselbar, ähnelt aber am meisten dem Hummer. Je nach Region werden Garnelen (norddeutsch Krabben) auch als Crevetten oder Shrimps bezeichnet. Langusten und Scampi (Plural (Kaisergranat)) sind hingegen andere Tierarten.

Bei Garnelen handelt es sich um Krebstiere, die typischerweise im Meer leben. Es gibt aber auch Süsswassergarnelen.

Dies wollte ich schon immer mal gerne schreiben, auch wenn es vielleicht eher zur Verwirrung beiträgt.

Sollbachs Wasabi Garnele war jedenfalls der Star des Abends. Eine gelungene, aromatische Kreation mit reichlich Schärfenoten.

Privat Selection Roastbeef, Sellerie, Wilder Brokkoli, Zwiebelmarmelade

Endlich einmal wieder ein Fleischgang der durchdacht begleitet und somit aromatisch eindrucksvoll gestaltet ist. Die teils kräftigen Sellerienoten zum hervorragenden Roastbeef waren köstlich.

Es wurde ja eingangs bereits auf beste Zutaten hingewiesen. Das herrlich marmorierte Stück Rindfleisch mit seiner schönen äußeren Fettschicht war ein erneuter Beweis.

Mojito

Ein erfrischender Genuss.

Erdbeere

Ein solides Dessert zum Abschluss.

Wein und Service

Wir entschieden uns für eine Flasche Chardonnay vom Weingut Knipser aus dem Jahr 2020.

Der Service war freundlich und zuvorkommend.

FAZIT

Die französische Klassik bildet die Basis für die Küche. So ein Satz ist ja in der Beurteilung von Restaurants schlicht und ergreifend ein Klassiker. Allerdings wird man damit recht oft allein gelassen. Sollbach inszeniert durchaus mit asiatischen Anleihen oder mediterranem Flair.

Seine Kreationen sind durchdacht, geschmacklich fein austariert und aromatisch.

Eigentlich muss man nur in die Gesichter der um uns herum sitzenden Gäste blicken, um zu wissen, wieviel der Küchenchef mit seiner Crew richtig gemacht hat.

Ohne Michelinstern mag für Foodies oft die Orientierung fehlen. Dem Restaurant fehlt er nicht. Kreatives und originelles Küchenhandwerk geht auch so.