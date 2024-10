Nach einem intensiven dreiwöchigen Werftaufenthalt in Bremerhaven zeigt sich die MS EUROPA teilrenoviert in frischem Glanz und ist bereit, weiterhin Maßstäbe im Luxussegment zu setzen. Mit technischen und optischen Verbesserungen, darunter die Modernisierung von 134 Suiten und der Crew-Messe sowie die Neugestaltung des Poolbereichs, wird das kleine Schiff für maximal 400 Gäste für Reisende und neue Zielgruppen noch attraktiver.

MS Europa: Der Pool wurde mit einem Mosaik gefliesst

MS Europa teilrenoviert

Im Mittelpunkt der Arbeiten standen 134 umgestaltete Suiten. Ein frisches Farbkonzept in warmen Korallentönen, elegante Möbel sowie ein stilvoller Teppich in hellem Beige schaffen ein modernes Ambiente. Zwei Grand Penthouse Suiten verkörpern nun, dank grüner Akzente, zeitlose Eleganz und bieten höchsten Komfort. Auch der Poolbereich wurde neugestaltet und erstrahlt in maritimen Blau-, Grün- und Türkistönen. Mit modernen Lounge-Möbeln und einem neuen Poolbecken ist der Bereich der ideale Ort zum Entspannen.

Nachhaltige Lösungen

Neben optischen Veränderungen legte das Unternehmen den Fokus auch auf technologische Verbesserungen. So wurde eine mehrstufige Abwasserbehandlungsanlage eingebaut, die zukünftig zum Schutz der Meere das Grau- und Schwarzwasser behandelt und aufbereitet. Zudem wurden Investitionen in die Klimaanlagentechnik getätigt, um die Energieeffizienz zu steigern. Im Sinne eines verantwortungsvollen Ressourcen-managements wurden mehr als 130 Sofas, 250 Sessel und 50 Stühle an die Organisation „Der Hafen Hilft!“ gespendet, zusätzlich übergab die Crew über 1.000 Kopfkissen und 600 Bettdecken.

MS Europa neue Möbel für den Aussenbereich

Komfort auch für die Crew

Auch die Crew profitiert von den Modernisierungen: Die Crew-Messe wurde erneuert und mit modernen Möbeln sowie einem frischen Farbkonzept ausgestattet, um den Komfort und das Wohlbefinden an Bord zu steigern. Diese Maßnahmen unterstreichen den ganzheitlichen Ansatz von Hapag-Lloyd Cruises, der nicht nur das Wohl der Gäste, sondern auch der Crew in den Mittelpunkt stellt.

Ein visionäres Reiseerlebnis

Isolde Susset, Managing Director bei Hapag-Lloyd Cruises: „Mit den Modernisierungen an Bord der EUROPA richten wir den Blick klar in die Zukunft. Wir wollen unseren Gästen ein luxuriöses und modernes Reiseerlebnis bieten, das bleibende Erinnerungen schafft. Unsere EUROPA kombiniert Eleganz und Innovation – das ist unser Versprechen für die Kreuzfahrten der Zukunft.“

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es auf der MS Europa keine Instandhaltungsprobleme gibt. Es ist immer alles picobello! Davon waren wir auf jeder Fahrt der Europa Schiffe tief beeindruckt!

Pünktlich zum Abschluss der Werftarbeiten begibt sich die EUROPA auf ihre Jubiläumsreise anlässlich ihres 25. Geburtstags. Die Route führt entlang der Westküste Europas, von Frankreich über Spanien bis nach Malta.

Reisebeispiel

Atlantische Inseln und karibische Träume

Im Dezember präsentiert sich die Welt von den Kanaren bis zur Karibik in einem farbenfrohen Licht: Die Kapverden verzaubern mit ihrer unberührten Naturschönheit, während traumhafte Buchten dazu einladen, unter Palmen zu entspannen – eine herrliche, entspannte Adventszeit in den Farben Blau, Grün und Weiß. Darüber hinaus erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm an Bord mit dem Format “Refresh Body”. Diese Reise vereint Wissensvermittlung, angenehme körperliche Aktivitäten und praktische Workshops, für ein gesundes und vitales Leben begleitet von Starkoch Volker Mehl, Ayurveda-Identity-Coachin Anke Pachauer und Yoga-Experte Serafin Wörtl. Von Lissabon fährt die EUROPA bis nach Miami über u. a. Teneriffa, Gran Canaria und die Kapverden.

Vom 24.11. bis 15.12.2024 (21 Tage), buchbar im SILBER-Tarif ab 10.250 Euro pro Person, bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/EUR2462