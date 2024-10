Ab sofort übernimmt André Kaiser als Culinary Director die Verantwortung für die preisgekrönten kulinarischen Angebote des The Chedi Andermatt.

André Kaiser wird Culinary Director des The Chedi Andermatt

André Kaiser

Genuss auf höchstem Niveau gehört zur DNA des Luxusresorts mit fünf ausgezeichneten Restaurants und Bars, unter anderem das mit zwei Michelin-Sternen dotierte The Japanese.

In Ras Al Khaimah, Doha, Shanghai und im Oman überzeugte André Kaiser zuletzt mit seinen Kochkünsten. Seine Karriere begann der gebürtige Deutsche vor 20 Jahren mit einer Ausbildung im Maritim Seehotel Holsteiner Hof in Timmendorfer Strand. Im Hotel Walhof legte der junge Koch den Grundstein für seine preisgekrönte Karriere und sammelte seine ersten Gault Millau-Punkte.

Eine prägende Phase erlebte André Kaiser in Qatar, wo er sich für die Kempinski Residences & Suites Doha verantwortlich zeichnete, sowie in Shanghai im „The One“ by Kempinski. In dieser Zeit erhielt er zudem das „Hospitality Management“ Diplom der Cornell University New York.

Weitere Positionen folgten im Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa im Sultanat Oman, Fairmont Singapore & Swissôtel The Stamford Singapore und im Fairmont Doha. Dort arbeitete André Kaiser als Executive Chef an Events wie dem FIFA World Cup 2022, dem Fairmont Global Leadership Summit 2023 sowie dem Qatar Economic Forum 2023 mit. Bei Pop-Up-Events gemeinsam mit renommierten Spitzenköchen wie Yannick Alléno (3 Michelin-Sterne) und Enrico Crippa (3 Michelin-Sterne) sammelte er weitere Erfahrungen und Impulse auf Sterne-Niveau.

The Chedi Andermatt gehört seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 zu den begehrtesten Resorts der Welt für Gourmetliebhaber. Die Berufung des weit gereisten André Kaiser zum Culinary Director des ikonischen Resorts in Andermatt markiert nun den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Nur wenige deutschsprachige Köche bringen ein vergleichbar geeignetes Repertoire für die anspruchsvollen Restaurants des Resorts mit. „Ich freue mich darauf, einmal in alpiner Umgebung zu arbeiten“, sagt André Kaiser, „und dabei so unterschiedliche Angebote wie The Restaurant, The Lobby und The Bar, The Cigar and Wine Library sowie natürlich die beiden Gourmetrestaurants The Japanese und The Japanese at Gütsch zu unterstützen.“

André Kaiser hat seine Stelle bereits angetreten.

Internet: https://www.thechediandermatt.com/

The Chedi Andermatt gehört seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 zu den begehrtesten Hotel-Adressen der Welt und besticht durch seine einzigartige Atmosphäre auf 1.447 Metern Höhe. Die 119 eleganten Zimmer und Suiten, fünf ausgezeichneten Restaurants und Bars, darunter das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete The Japanese, sowie der 2.400 Quadratmeter große Spa Bereich erschaffen einen Ort, an dem Luxus neu definiert und persönlicher Service gelebt wird. Das stillvolle Hoteldesign vereint traditionell alpine- mit asiatisch inspirierten Elementen und bietet einzigartige Ausblicke auf die umliegenden Schweizer Alpen. Zu den Annehmlichkeiten des Luxusresorts gehören auch eine Zigarrenlounge, welche die größte Hotel-eigene Zigarrensammlung der Welt beherbergt und die Luxus-Boutique TASONI, die neben etablierten Designermarken eigene Kollektionen anbietet.