Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hat Swan Hellenic jetzt das Programm der „Maris-Gourmet-Kreuzfahrten“ für 2025 an Bord der Expeditions-Kreuzfahrtschiffe »SH Diana« und »SH Vega« aufgelegt.

JRE-Köche bei Swan Hellenic Kreuzfahrten

Auf zehn ausgewählten neun- bis zwölftägigen Expeditions-Kreuzfahrten im kommenden Jahr bietet „Maris“ in der Arktis, in Europa und im Mittelmeer einzigartige Erlebnisse mit außergewöhnlicher gehobener Küche der JRE Köche.

Auf jeder dieser exklusiven „Maris-Reisen“ beweisen die Köche der Gourmet-Organisation Jeunes Restauranteurs (JRE) ihre Kreativität. Sie alle sind unter 40 Jahren und bereits Stars der Branche, die internationale Auszeichnungen, darunter auch Michelinsterne, gewonnen haben.

Jeden Abend servieren die „Maris-Köche“ ein anderes charakteristisches Gericht, Höhepunkt ist ein Galadinner, bei dem ihr Können und ihre Kreativität zum Ausdruck kommen.

In Kochshows an Bord geben die Küchenchefs ihr Fachwissen weiter, darüber hinaus ergänzen gastronomische Ausflüge an Land das Programm der Gourmet-Kreuzfahrten. Sie bringen den Gästen die lokale Jagd, Fischerei und Landwirtschaft sowie kulinarische Traditionen und Spezialitäten näher.

Die Starköche der JRE-Jeunes Restaurants, die 2025 an Bord von Swan Hellenic zu den „Maris-Kreuzfahrten“ zu Gast sind:

Heribert Dietrich, Schweiz, Michelin-Stern

Kevin Lejeune, Belgien, Michelin-Stern

Philippe Deslarzes, Schweiz, Michelin-Stern

Hermann Cooijmans, Niederlande

Franco Körperich, Schweiz

David Goerne, Frankreich

Federico Pettenuzzo, Italien, Michelin-Stern

Alberto Basso, Italien

Luka Nagl, Österreich

Steffen Disch, Deutschland

Reisebeispiele:

»SH Diana«, „Historic Ports of the Western Seabord“ mit Küchenchef David Goerne von Amsterdam/Niederlande nach Lissabon/Portugal, zwölf Tage, 31. Juli 2025 bis 11. August, ab 7480 US-Dollar pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service.

»SH Diana«, „Iceland in Depth“ mit Chefkoch Philippe Deslarzes ab/bis Reykyavi/Island, neun Tage, 13. bis 21. Juni 2025, ab 9280 US-Dollar pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service.

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen. Die junge und hochmoderne Flotte bietet Eleganz im 5-Sterne-Bereich, mit Routen zu den entlegensten Regionen der Erde. Unter dem Motto „Sehen, was andere nicht sehen!“ sprechen die Expeditionen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten verfügen über einen dieselelektrischen Hybridantrieb sowie Batteriepakete und SCR Katalysator. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt seit 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) zum Einsatz. Die Neubauten entstanden bei Helsinki Shpyard Oy und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.