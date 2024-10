Nach über 18 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit verabschieden sich der 2-Sternekoch Rolf Fliegauf und seine Partnerin Jenifer vom Restaurant Ecco.

Rolf Fliegauf

Fliegauf hat über viele Jahre hinweg das kulinarische Profil der Giardino Hotels massgeblich geprägt und nationale sowie internationale Anerkennung für seine innovative Küche erlangt.

Rolf Fliegauf begann seine Karriere im Hotel Giardino Ascona im Jahr 2007 und führte das eigens für ihn kreierte Restaurant Ecco zu nationaler und internationaler Anerkennung. Durch seine Kreativität, Präzision und Leidenschaft für die Küche erkochte er bereits 2007 den ersten Michelin-Stern und 2010 den zweiten Michelin- Stern. Unter seiner Führung wurde das Restaurant zu einer festen Grösse in der nationalen und internationalen Feinschmeckerszene und erhielt in den Ietzten Jahren regelmäßig 18 Punkte im GaultMillau. Seine Ehefrau Jenifer Fliegauf, die stets an seiner Seite stand und für den Service verantwortlich war, trug massgeblich zum Erfolg des Ecco-Konzepts bei. Auch der Service wurde regelmäßig mit Höchstnoten bewertet.

Fliegauf erklärt zu ihrem Abschied: „Nach vielen erfolgreichen Jahren in Ascona und St. Moritz ist es für Jenifer und mich an der Zeit, neue Wege zu gehen und uns neuen Herausforderungen zu stellen. Wir sind dankbar für die wunderbare Zusammenarbeit mit meinem Team und die Unterstützung des Hotels in all den Jahren. Diese Erfahrung wird für immer einen besonderen Platz in unserem Herzen einnehmen.“

Die CEO’s Daniela und Philippe Frutiger bedanken sich bei Jenifer und Rolf Fliegauf für ihre herausragenden Leistungen und die prägenden kulinarischen Momente, die sie dem Haus und seinen Gästen geschenkt haben. Gourmet Report erklären sie: „Wir sind traurig, Rolf und Jenifer ziehen zu lassen, aber in erster Linie sind wir dankbar für die erfolgreichen Jahre. Wir respektieren ihre Entscheidung und wünschen ihnen nur das Beste für ihre berufliche und private Zukunft.“ Daniela Frutiger ergänzt: „Zuerst freuen wir uns noch auf kulinarische Höhenflüge diesen Winter in St. Moritz.”

Rolf Fliegauf Spargel

Nun beginnt die Abschiedstour für Stammgäste in Ascona. Ab dem 9. bis 19. Oktober 2024 empfangen Rolf und Jenifer Fliegauf ihre Gäste jeweils um 18.30 Uhr zu einem Get-together mit Champagner von Perrier & Jouet, gefolgt von Rolf Fliegaufs Kreationen in Form eines 5-Gang-Menüs. Das Menü inklusive Übernachtung gibt es ab CHF 1215.-.

Der Nachfolger von Rolf Fliegauf ist bereits auserkoren und wird demnächst bekanntgegeben, so das Giardino Management.

Rolf Fliegauf (geb.1980 in Hördlingen, verheiratet mit Jenifer)

Rolf Fliegauf absolvierte seine Ausbildung zum Koch ab 1997 im Dehner Blumenhotel im bayrischen Rain am Lech. Im Jahr 2000 wechselte er in die „Traube Tonbach“. Zu seinen späteren Lehrmeistern gehörten auch Heston Blumenthal und Juan Amador. Seit 2007 ist er Küchenchef im Restaurant „Ecco Ascona“ im Fünf-Sterne-Hotel Giardino Ascona am Lago Maggiore. In der Wintersaison wechselt Rolf Fliegauf in das 5-Sterne-Hotel Giardino Mountain in Champfér bei St. Moritz und kocht dort im Restaurant Ecco St. Moritz. Beide Restaurants wurden mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Schon als Kind hatte Rolf Fliegauf den Wunsch, Koch zu werden. Im Restaurant seiner Eltern in der Nähe von Augsburg verbrachte er mehr Zeit als irgendwo anders, und es stand für ihn fest: „Ich werde Koch.“ Mit der Sterneküche kam er erstmals bei Harald Wohlfahrt in Berührung. Seit Weg in die Schweiz führte ihn über den Lenkerhof schließlich 2007 ins Giardino Ascona. Hier erkochte Rolf Fliegauf 2011 zwei Michelin-Sterne und wurde damit im Alter von 29 Jahren zum jüngsten Koch Europas, der diese AusZeichnung erhielt.

Die Giardino Group

Zur Giardino-Gruppe gehören insgesamt drei Häuser: die Fünf-Sterne-Hotels Giardino Ascona und Giardino Mountain in St Moritz sowie das Boutique-Hotel Giardino Lago in Minusio bei Locano, direkt am Lago Maggiore gelegen. Für den Sommer in den Engadiner Bergen passt sich das Hotelkonzept in Champfèr als Bed & Breakfast ohne Sterneklassifizierung den Bedürfnissen der Sommergäste an. Kulinarisch haben sich die Giardino Hotels bereits international einen Namen gewacht. Küchenchef Rolf Fliegauf hat für die Hotels in Ascona und St. Moritz in den Restaurants Ecco jeweils zwei Michelin-Sterne erkocht. Zudem wurde Fliegauf 2019 mit 18 Punkten vom GaultMillau Schweiz als „Aufsteiger des Jahres” ausgezeichnet. Das zweite Restaurantkonzept der Hotels, Hide & Seek, zelebriert innovative, leichte und aromatische Küche mit regionalen Produkten. Die Speisekarte des Restaurants Lago im Giardino Lago ist von der italienischen Küche inspiriert und interpretiert traditionelle Gerichte modern und leicht.

