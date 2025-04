Wir bekamen eine Einladung zur Eröffnungsfeier des Radisson Collection Hotel Berlin. Normalerweise lehne ich solche Einladungen dankend ab. Aber ich war neugierig. Und meine Frau mag solche Veranstaltungen sowieso.

Markus Knabe, Souschef Radisson Collection Hotel Berlin

Radisson Collection Hotel Berlin

Das Radisson ist das Hotel, in dem ein riesiges Aquarium (Aquadome) in der Lobby stand. Dieses ist vor zwei Jahren geplatzt und hat das halbe Viertel unter Wasser gesetzt. Dann war Schluß mit Hotel bis jetzt. Ansonsten war das Hotel für nichts berühmt. Meine Erwartungen waren gering. Ich dachte, wir gehen mal hin und gucken uns das Haus an und nach einer Stunde gehen wir wieder.

Am Hotel angekommen, suchten wir erst einmal, wo wir hin mussten. Der Hotelbetrieb war in vollem Gange und das Hotel hatte offenbar gut verkauft, denn es waren viele Hotelgäste zu sehen. Wir gingen durch die stylishe Lobby immer geradeaus. Da gab es eine Garderobe und die Dame erklärte uns, wo wir hinmüssen. Gegenüber wurde man registriert. Es gab zwei Sorten von Bändchen. Wir bekamen schwarze. Ich fragte, wofür die Weißen wären. Die charmante Rezeptionistin sagte, die seien für die VIPs und lachte. Da lachten wir auch.

Marco Eichhorn, General Manager des Radisson Collection Hotel, Berlin

Danach ging es eine Art Wintergarten, in dem es ohrenbetäubend laut war. Rechts war eine Bühne und links ging es zur Spree mit Blick auf den Berliner Dom. Wir gingen nach links und guckten uns alles an. Es wurde Fingerfood, dass etwas zu lange auf seine Nutzer wartete, angeboten und recht guter Champagner (Piper Heidsieck). Dann starte ganz weit vorne auf der Bühne die Rede des Hoteldirektors Marco Eichhorn. Nun kam Berlins Bürgermeisterin Giffey dran. Das war jetzt nicht so prickelnd. Sensationell jedoch war das Glasdach des sehr langen Wintergartens. Es hat sich in ein Display verwandelt und brachte tolle Effekte auf diesem langen Dach. Daneben gab es Rauch- und störende Lichteffekte, die einen blendeten. Und mitten in der Rede von Giffey ging der Feueralarm los und GM Eichhorn musste seine Gäste in die Kälte rausschicken. Ihm war es peinlich, die Gäste nahmen es mit Humor. Nach 20 Minuten kam Entwarnung und alle durften wieder rein. Auslöser des Feueralarms waren offenbar die Nebeleffekte.

Feueralarm im Radisson Collection Hotel Berlin

Nun wurde auch das recht anspruchsvolle große Buffet eröffnet, für das Souschef Markus Knabe verantwortlich war. Man buchte ausserdem den griechischen „Star-Koch“ Akis Petretzikis, der griechische Spezialitäten an der Lifestation anbieten sollte. Die Spezialitäten aus Griechenland entpuppte sich als recht leckeres Thunfisch-Tatar. Da ich ihn nicht kannte, fragte ich ihn, was er denn in Athen so macht. „Many Business“ war die Antwort.

Thunfisch Tatar von Akis Petretzikis

Die englische Wikipedia hat mir weitergeholfen: „Petretzikis ist ein griechischer Starkoch. Er ist CEO von Akis Petretzikis Ltd, das Kochzeitschriften und -bücher herausgibt, Kochshows produziert, Restaurants betreibt und einen E-Shop mit verschiedenen von ihm entworfenen Küchenprodukten betreibt.“

Akis Petretzikis

Wir haben an den diversen Stationen gut gegessen und waren erstaunt von der teilweisen hohen Qualität. Auch ein hervorragendes Brot gab es. Wenn es dieses auch zum Frühstück gibt, wäre das ein Grund, dort mal zu frühstücken!

Besonders auffällig war die allgemeine Freundlichkeit der vielen Mitarbeiter, angefangen beim sympathischen General Manager Eichhorn bis hin zur Garderobiere. Sie sprühten alle vor guter Laune, die sich nahtlos auf die Gäste übertrug. Zum Ende des Abends war Party angesagt. Eine mir unbekannte DJane, Palina Power aka Palina Rojinski, heizte kräftig ein und jung und alt tanzten. Wir blieben statt der einen Stunde wie vorher gedacht insgesamt vier Stunden. Ein gelungener Abend auch für uns.

Radisson Collection Hotel Berlin Eröffnung – die Torte

Fazit: Glück für Berlin. Ein neues Luxushotel mit sehr gutem Event-Bereich. Würde ich mal ein größeres Event veranstalten müssen, käme das Radisson Collection Hotel Berlin in die enge Wahl. Derzeit sind die Hotelpreise günstig (ab 133 €). Da dürfte das Hotel sicher ein heisser Tipp für Berlin Besucher sein.

Hier sieht man das Hotel: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-collection-berlin?galleryId=HotelGalleryList%7CHeroRegion&mediaId=gallery-overview-0

Zum Konzept schreibt der Hauseigentümer Union Investment wie folgt: Das Radisson Collection Hotel im Berliner DomAquarée geht mit einem neuen Lobbykonzept wieder an den Start. Zur Wiedereröffnung wird ein 16 Meter hoher, bis ins sechste Stockwerk reichender und rund 120 Quadratmeter umfassender Vertikaler Garten den neuen Mittelpunkt der Hotellobby bilden.

Knapp 2.000 Pflanzen 22 unterschiedlicher Arten, an 36 baumartigen Vertikal-Lamellen gepflanzt und je nach Tageszeit variantenreich illuminiert, werden in der Lobby und im neugestalteten Barbereich des Hotels eine besondere Atmosphäre schaffen und vor allem den Hotelgästen der innenliegenden Zimmer einen spektakulären An- und Ausblick bieten. Das hochwertige Design des „Living Tree“ mit einem hochragenden Stamm – 6,5 Meter im Durchmesser – wird abgerundet durch eine abstrakte Baumkrone, welche bis unter das transparente Dach des Atriums reicht, in 24 Meter Höhe und 20 Meter in ihrem Durchmesser.

Die natürliche Bepflanzung, deren harmonisches Erscheinungsbild sich mit dem Wachstum der Pflanzen verändert, schafft nicht nur ein besonderes Aufenthaltserlebnis, sondern sorgt über die integrierte Bewässerung auch für ein angenehmes Raumklima und wirkt zudem wie ein grüner Luftfilter, der Nachhall und Lärm effizient absorbiert. Die Installationsarbeiten werden bereits im Sommer abgeschlossen sein. Bis zur offiziellen Eröffnung soll sich das Konzept mit dem Namen „Living Tree“ weiter entfalten, Tag für Tag mit dichterem Bewuchs und dem Wachstum der Pflanzen und Bäume an Attraktivität gewinnen.

Nachhaltigkeit ist auch in Bezug auf den Ressourceneinsatz, den Betrieb sowie die spätere Pflege und Wartung der vertikalen Begrünung durch Kletterer das Leitmotiv der kunstvollen Installation. Das Konzept bezieht bewusst die tragende Bestandsstruktur des ehemaligen Großaquariums ein, das im Dezember 2022 plötzlich und unerwartet zerbrach und dabei die Hotellobby des Radisson Collection und zahlreiche umliegende Läden stark beschädigte.

Der verbliebene rund zwölf Meter hohe Sockel des ehemaligen AquaDoms aus 150 Tonnen Beton wurde bewusst erhalten und somit die in ihm gebundenen rund fünf Tonnen CO2 nicht freigesetzt. Der horizontale Sockel wird mit rund 600 Pflanzen und Bäumen begrünt. „Durch die Nachnutzung als Fundament für den „Living Tree“ konnten darüber hinaus hohe CO2-Emissionen vermieden werden, die aus dem Abriss, dem Abtransport und der Entsorgung entstanden wären“, sagt Lars Kirmse, Leiter Asset Management Nord bei Union Investment und für das DomAquarée verantwortlich.

Die Entscheidung für die Weiterverwendung des Sockels ist nicht nur ressourcenschonend und wirtschaftlich, sondern gewährleistet auch, dass der geplante Wiedereröffnungstermin des Hotels gehalten werden kann. Die durch die Havarie vollständig zerstörten Aufzüge werden als Sonderanfertigung bis zum Sommer angeliefert. Die Installation des „Living Tree“ wird dem Plan nach im August abgeschlossen sein.

Neben dem Erhalt der Tragkonstruktion werden auch ehemalige technische Infrastrukturen wie Technikräume und Abwasserrohre für das neue Konzept wieder verwendet. Ein smartes und zugleich dynamisches Lichtkonzept mit effizienten, steuerbaren LED-Strahlern eröffnet die Möglichkeit, den Vertikalen Garten in unterschiedlichsten Lichtstimmungen zu inszenieren und das Pflanzwachstum optimal zu unterstützen. Die Pflanzen sind speziell für eine Indoor-Begrünung ausgewählt. „Der ‚Living Tree‘ bildet ein eigenes lebendes Ökosystem, das sich möglicherweise thematisch in das ganze Quartier hinein weiterentwickeln kann“, so Lars Kirmse.

„Im Radisson Collection Hotel, Berlin wird der `Living Tree` ein neues Highlight in unserer Lobby sein. Nachhaltigkeit ist ein essenzieller Bestandteil der Marke Radisson Collection, und wir freuen uns sehr, dass das neue Lobbykonzept dieses Thema aufgreift“, sagt Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President der Radisson Hotel Group. „Wir bereiten uns intensiv auf eine Wiedereröffnung vor und renovieren neben der Lobby auch den Tagungsbereich des Hotels sowie das Restaurant. Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein echtes Fünf-Sterne-Erlebnis zu bieten. Im Sommer werden wir weitere Details zum neuen Restaurant-Konzept und zum Neustart des Radisson Collection Hotel, Berlin bekanntgeben.“

Neuigkeiten gibt es auch in Bezug auf die Verwertung der rund 700 Acrylbruchstücke des ehemaligen Großaquariums: Die 90 Tonnen Acrylglas-Reste werden im Sommer durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb recycelt und dem Kreislauf wieder zugeführt.