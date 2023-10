Zehn 3-Sterne-Köche kommen zum St. Moritz Gourmet Festival 2024. Vom 29. Januar bis 3. Februar 2024 findet zum 30. Mal das weltweit renommierte St. Moritz Gourmet Festival statt.

Badrutt’s Palace Hotel

Zum 30. Festival-Jubiläum des St. Moritz Gourmet Festivals geben sich Anfang 2024 gleich zehn internationale 3-Sterne-Köche die Ehre. Ein wahrer Sterneregen und etwas absolut Einzigartiges noch dazu: Denn zehn Köche, die vom Guide Michelin mit der höchsten Auszeichnung von drei Sternen gekürt wurden und zeitgleich bei einem Festival kochen – das gab es weltweit noch nie. Exklusiver geht es nicht, und so dürfen sich die Festivalgäste vom 29. Januar bis 3. Februar 2024 unter dem Motto «30 Sterne für 30 Jahre» auf ein wahres Feuerwerk kulinarischer Exzellenz freuen.

Das beeindruckende Line-up der Gastköche liest sich wie das Who’s Who der Sternegastronomie und ist nun komplett. Aus Wien reist der Starkoch Juan Amador aus dem gleichnamigen Restaurant nach St. Moritz an sowie auch Jean- Philippe Blondet aus dem Londoner Restaurant Alain Ducasse at The Dorchester. Als Special Guest nimm Ausnahmekoch Emmanuel Renaut (Flocons de Sel, Megève/Frankreich) am Festival teil und vervollständigt die zehn 3-Sterne-Köche.

Programm St. Moritz Gourmet Festival 2024

Alle zehn Gastköche zur gleichen Zeit in St. Moritz – dies nutzt das St. Moritz Gourmet Festival gleich doppelt:

Der fulminante Auftakt des 30. St. Moritz Gourmet Festival am 29. Januar bildet die Porsche Kitchen Party im Badrutt’s Palace Hotel mit allen zehn Gastköchen am Herd. Auch zum krönenden Abschluss der Jubiläumsausgabe zeigen nochmals alle Starchefs ihr aussergewöhnliches Können und lassen es am Samstag, 3. Februar, im Grand Hotel des

Bains Kempinski nochmals richtig krachen. Die Gäste dürfen sich auf weitere zahlreiche Events freuen, unter anderem findet erstmals einzigartige «4 Hands Diner» mit zwei Gastköchen statt. Das Detailprogramm sowie die Zuteilung der Gastköche auf die Partnerhotels werden am 31. Oktober 2023 bekannt gegeben. Der Ticketverkauf für das St. Moritz Gourmet Festival 2024 startet Anfang November.

Die Gastköche 2024

Juan Amador, Restaurant Amador, Wien / Österreich (3 Michelin-Sterne)

Jean-Philippe Blondet, Alain Ducasse at The Dorchester, London / Vereinigtes Königreich (3 Michelin-Sterne)

Stefan Stiller, Taian Table, Shanghai / China (3 Michelin-Sterne)

Paolo Casagrande, Restaurant Lasarte, Barcelona / Spanien (3 Michelin-Sterne)

Hideaki Matsuo, Kashiwaya, Osaka / Japan (3 Michelin-Sterne)

Simon Rogan, L’Enclume, Cartmel / Vereinigtes Königreich (3 Michelin-Sterne)

Hideaki Sato, Ta Vie, Hongkong / China (3 Michelin-Sterne)

Julien Royer, Odette, Singapur / Singapur (3 Michelin-Sterne)

Viki Geunes, Zilte, Antwerpen / Belgien (3 Michelin-Sterne)

Special Guest: Emmanuel Renaut, Flocons de Sel, Megève / Frankreich (3 Michelin-Sterne)

Folgende Festival-Partnerhotels freuen sich darauf, Gourmetfans beim Festival 2024 begrüssen zu dürfen:

Badrutt’s Palace HotelSuperior , St. Moritz; Carlton HotelSuperior , St. Moritz; Grand Hotel des Bains Kempinski** Superior , St. Moritz; Grand Hotel KronenhofSuperior , Pontresina; Hotel Giardino Mountain Superior , Champfèr/St. Moritz; Nira Alpina* Superior , Silvaplana-Surlej; Hotel Waldhaus Sils, Sils-Maria; Kulm Hotel St. Moritz Superior , St. Moritz und Suvretta House*Superior , St. Moritz

http://www.stmoritz-gourmetfestival.ch/de

