Guide Michelin Peking 2024

Im Oktober wurde die fünfte Ausgabe des MICHELIN Guide Beijing im Rahmen einer Zeremonie im Park Hyatt Hotel in Peking vorgestellt. Zwei Jahre nachdem das letzte Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen neu ausgezeichnet wurde, hat ein neues Lokal diese Auszeichnung erhalten.

Die Ausgabe 2024 umfasst 105 Restaurants, darunter 3 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants, 2 Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants, 28 Ein-MICHELIN-Sterne-Restaurants, 20 Bib Gourmand-Restaurants und 52 vom MICHELIN-Führer empfohlene Restaurants. Während der Zeremonie verlieh MICHELIN auch drei besondere Auszeichnungen: den MICHELIN Young Chef, den Sommelier und den Service Award.

„Bei der Arbeit an der fünften Ausgabe des MICHELIN Guide Beijing hat unser Team mit Freude festgestellt, dass die lokale Gastronomie nichts von ihrer Dynamik und Anziehungskraft eingebüßt hat“, bestätigt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides gegenüber Europas ältestem Online Gourmet-Magazin, dem Gourmet Report. „Wir freuen uns sehr, ein neues Restaurant in der Drei-MICHELIN-Sterne-Familie begrüßen zu dürfen. Das ist eine wunderbare Nachricht für die Pekinger Gastronomieszene. Das Chao Shang Chao (Chaoyang) Restaurant, das von Chefkoch Cheung geleitet wird, ist seit seiner Eröffnung ein Musterbeispiel für Exzellenz“, fügte er hinzu. „Im Rahmen dieser neuen Auswahl konnte unser Inspektionsteam auch das Aufkommen und die Entwicklung zahlreicher Restaurants beobachten, die typische Gerichte aus verschiedenen chinesischen Provinzen und Städten anbieten, insbesondere aus Fujian, Sichuan, Hubei und sogar Ningbo, dem Wirtschaftszentrum der Provinz Zhejiang. Diese Restaurants, die tief in ihrer kulinarischen Identität verwurzelt sind, sind stolze und authentische Botschafter ihrer Regionen und ein Beispiel für den kulturellen Austausch, der die Hauptstadt Chinas mit den anderen Provinzen des Landes verbindet. Unsere neue Auswahl ist eine echte Hommage an die große Vielfalt der Pekinger Gastronomieszene und umfasst mehr als 30 verschiedene Küchen.“

Unter den Neulingen in der Ausgabe 2024 sticht das Restaurant Chao Shang Chao (Chaoyang) hervor. Das vor drei Jahren eröffnete Restaurant, das in der Auswahl 2023 mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde, hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und wurde in diesem Jahr mit einem dritten MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die Gastronomie der Provinz Guangdong und insbesondere der Stadt Teochew ist für die Köche des Chao Shang Chao (Chaoyang) kein Geheimnis. Unter der Leitung von Küchenchef Cheung verarbeiten diese erfahrenen Profis jede einzelne Zutat mit äußerster Präzision und zeigen dabei unglaubliches handwerkliches Können. Neben den traditionellen Gerichten lässt der Chefkoch seiner Fantasie freien Lauf und bereichert seine Menüs mit seinen Kreationen. Mit seinem seltenen Talent und der perfekten Beherrschung der Zutaten serviert er seinen Gästen raffinierte Gerichte voller Geschmack und mit viel Liebe zum Detail. Das Chao Shang Chao (Chaoyang) zeichnet sich auch durch die wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem Front- und Back-of-House-Team aus, wobei das aufmerksame Personal die Visionen des Küchenchefs aufrichtig umsetzt. Die Harmonie zwischen den Mitarbeitern spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg dieses Restaurants.

Die Restaurants Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) und King’s Joy sind auch in diesem Jahr mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, und das King’s Joy erhält außerdem den MICHELIN Green Star für seine nachhaltigen Praktiken.

Das Jingji Restaurant, das für seine Pekinger Küche bekannt ist, und das Shanghai Cuisine Restaurant, das Feinschmecker mit traditionellen Shanghaier Gerichten anlockt, behalten ebenfalls ihre zwei MICHELIN-Sterne.

Die Auswahl an Restaurants mit einem MICHELIN-Stern umfasst 23 Lokale, von denen 3 neu hinzugekommen sind.Dabei handelt es sich um Giada Garden und MO Jasmine, die beide bereits in der letzten Ausgabe des Guide MICHELIN empfohlen wurden, sowie Lamdre, das zum ersten Mal im MICHELIN-Führer vertreten ist.

Giada Garden, ein italienisches Restaurant, bietet eine Speisekarte mit klassischen italienischen Gerichten, wie das unverzichtbare Kalbfleisch Milanese oder hausgemachte Pasta. Für ein unvergessliches Erlebnis empfehlen die Inspektoren, sich für eines der vom Chefkoch kreierten Menüs zu entscheiden, um eine Vielzahl seiner Spezialitäten zu genießen. Die umfangreiche Weinauswahl mit Weinen aus verschiedenen Regionen Italiens rundet das kulinarische Angebot ab.

Das MO Jasmine Restaurant, das Anfang 2022 eröffnet wurde, bietet kreative Gerichte, die in den kulinarischen Traditionen von Peking und Shandong verwurzelt sind. Jedes Gericht ist wunderschön angerichtet, besonders elegant ist die Pekingente mit Seegurke. Das Markenzeichen dieses Restaurants, die knusprige Haut der Peking-Ente, gepaart mit herzhaftem Kaviar, ist ein köstlicher Genuss.

Das neu eröffnete Restaurant Lamdre steht unter der Leitung eines erfahrenen Küchenchefs, der mit einem saisonalen Degustationsmenü vegetarische Küche von seltener Finesse bietet. Der berühmte Tofu wird in einer Brühe aus Matsutake und Wakame mariniert und mit einer hausgemachten Sojasauce gewürzt, die mit Reis, Kombu, Honig und Shiitake verfeinert wird. Der Sommelier des Restaurants hat zwei Weinkombinationen zusammengestellt, bei denen natürliche, biologische, nachhaltige und biodynamische Weine im Mittelpunkt stehen.

2 Restaurants geben ihr Debüt in der Kategorie Bib Gourmand, und 13 weitere Restaurants werden vom MICHELIN Guide empfohlen.

Der MICHELIN-Führer Peking 2024 empfiehlt insgesamt 20 Bib-Gourmand-Restaurants, von denen 2 neu hinzugekommen sind.

Fujian Cuisine (Dongsanhuan North Road) ist, wie der Name schon sagt, auf traditionelle Gerichte aus Fujian spezialisiert, insbesondere auf solche aus Minnan, einer Region im Süden der Provinz. Genau wie der Küchenchef und sein Team, die sich bemühen, die Aromen von Fujian hervorzuheben, stammen die meisten Meeresfrüchte aus der Stadt Xiamen. Die gedämpfte rote Krabbe auf Klebreis mit Fischrogen überzeugte unser Inspektionsteam mit ihrem wunderbaren Umami-Geschmack, während die Ingwer-Entensuppe ein seit Generationen überliefertes Rezept ist. Das Geheimnis für ihren unvergleichlichen Geschmack? Die Muscovy-Ente.

Das Qiantang Garden, das seit fast zwanzig Jahren besteht, ist der perfekte Ort, um die Küche von Ningbo zu entdecken, woher der Inhaber stammt. Dieser arbeitet mit Fischern aus Zhejiang zusammen, die ihm täglich frische Meeresfrüchte liefern. Feinschmecker können sich ihren Fisch aus dem Tank aussuchen oder eine der Spezialitäten des Hauses probieren, wie z. B. Süßwassergarnelen, die in Öl blanchiert und dann einfach mit einem Schuss Essig und etwas geriebenem Ingwer gewürzt werden.

In den letzten fünf Jahren ist die Kategorie Bib Gourmand (Restaurants, in denen man in der Regel für maximal 300 Yuan pro Person (ohne Getränke) essen kann) weiter gewachsen.

Ausserdem werden in diesem Jahr 52 Restaurants im MICHELIN-Führer empfohlen, von denen 13 zum ersten Mal dabei sind.

Dazu gehören Chef 1996 und Ji Chuan, zwei Restaurants aus Sichuan, Restaurants mit Spezialitäten aus Hunan wie Xiang Shang Xiang (Jinhe East Road) und Everlasting Happiness sowie kantonesische Lokale wie Exquisite Bocuse und Top Feast (East Chang’an StreetChu Shan Si Ji, wo man Spezialitäten aus Hubei genießen kann;Pekinger Restaurants wie Héritage East, He Yuan (Fengsheng Hutong), ein Lokal, das die Tiantai-Küche präsentiert, La Roba, das Gerichte aus Yunnan anbietet, Le Vif, ein trendiges Restaurant mit französischer Küche, sowie Mansion Xún, das Spezialitäten aus Jiangsu und Zhejiang in den Vordergrund stellt, und das japanische Restaurant Nishiki. All diese kulinarischen Stile verleihen dem Angebot eine ungeheure Geschmacksvielfalt, die den Feinschmecker auf eine unvergessliche Reise mitnimmt.

3 MICHELIN Special Awards belohnen kulinarische Talente der Branche

Bei der Vorstellung der Ausgabe 2024 des MICHELIN Guide Beijing wurden drei MICHELIN-Sonderpreise verliehen, mit denen die Fähigkeiten von Profis gewürdigt werden, die aktiv zum Ansehen der kulinarischen Szene in Beijing beitragen.

Mit dem MICHELIN Young Chef Award werden junge Köche ausgezeichnet, die außergewöhnliches Talent und Potenzial zeigen. In diesem Jahr wurde der Preis an Frau LI Zhanxu, Küchenchefin des im MICHELIN-Führer empfohlenen Restaurants Qu Lang Yuan, verliehen. Die ehrgeizige und energiegeladene Köchin aus Peking, die einen Abschluss in Kulinarik und Catering-Management hat, beweist, dass eine edle Seele nicht auf die Jahre wartet. Frau LI kocht mit Leidenschaft und kombiniert gekonnt chinesische Aromen und Zutaten mit französischen Techniken. In jedem Gericht finden sich raffinierte Ideen und Delikatessen, die die unendlichen Möglichkeiten der lokalen Zutaten wunderbar veranschaulichen.

Mit dem MICHELIN Service Award werden Fachleute aus der Branche, die außergewöhnliche Leistungen erbringen, gewürdigt und ermutigt. Die diesjährige Preisträgerin ist Frau XIANG Jiyang vom „MICHELIN-Selected Restaurant“ Everlasting Happiness Restaurant, das im MICHELIN-Führer empfohlen wird. Sie stammt aus Changsha in der Provinz Hunan und gehört seit der Eröffnung zum Team dieses Restaurants. Diese aufmerksame Fachkraft achtet auf Details und versteht es, im Umgang mit den Gästen die perfekte Balance zwischen Engagement und Diskretion zu finden. Dank ihrer ausgezeichneten Kenntnisse der Produkte, die für die Zubereitung der von ihr servierten Gerichte verwendet werden, ist Frau XIANG in der Lage, jedes einzelne Gericht genau zu präsentieren. Sie stellt eine ideale Verbindung zwischen der Küche und den Gästen her.

Der MICHELIN Sommelier Award schließlich wird als Anerkennung für talentierte Sommeliers verliehen, die ihr Wissen, ihr Können und ihre Leidenschaft in den Dienst des Weins und der Kombination von Wein und Speisen stellen. Durch ihr Engagement zeigen sie ihren Gästen, wie wichtig die Weinkarte für das gastronomische Gesamterlebnis in einem Restaurant ist. Diese Auszeichnung ging an Herrn LI Xiaolong vom Ein-MICHELIN-Stern-Restaurant Lamdre. Herr LI verfügt über exzellente Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Weinauswahl. Er passt diese Weinkombinationen an die neuen Gerichte des Küchenchefs an und beschränkt sich nicht auf spezielle Gelbweine, sondern bietet den Gästen natürliche, biologische, nachhaltige und biodynamische Weine an. Diese Kombinationen sind ebenso vielfältig wie überraschend.

Die ausgewählten Restaurants sind Teil der Hotelauswahl des MICHELIN Guide Beijing, der die einzigartigsten und trendigsten Unterkünfte in China und der ganzen Welt vorstellt.

Der MICHELIN Guide Beijing 2024 in Zahlen:

105 empfohlene Restaurants, darunter:

3 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants, davon 1 neu

2 Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants

28 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants, davon 3 neu

20 Bib Gourmand-Restaurants, davon 2 neu

52 MICHELIN-Selected-Restaurants, davon 13 neu

1 Restaurant ausgezeichnet mit dem MICHELIN Green Star

Der komplette Guide MICHELIN Péking 2024

Name Chin. Name Küchenrichtung Auszeichnung Chao Shang Chao (Chaoyang) Promotion 潮上潮 (朝阳) Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 o = 3 Sterne King’s Joy 京兆尹 Cuisine végétarienne / 素食 o Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) 新荣记 (新源南路) Cuisine de Taizhou / 台州菜 o Jingji 京季 Cuisine pékinoise / 京菜 n = 2 Sterne Shanghai Cuisine 屋里厢 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 n Cai Yi Xuan 采逸轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 m = 1 Stern Forum 富临饭店 Cuisine cantonaise / 粤菜 m Fu Chun Ju 富春居 Cuisine cantonaise / 粤菜 m Furong 芙蓉无双 Cuisine du Hunan / 湘菜 m Gastro Esthetics DaDong 美‧大董 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 m Giada Garden Promotion 迦达花园 Cuisine italienne / 意大利菜 m Huaiyang Fu 淮扬府 Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 m Il Ristorante – Niko Romito Cuisine italienne / 意大利菜 m In Love (Gongti East Road) 湘爱 (工体东路) Cuisine du Hunan / 湘菜 m Jing Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 m Jing Yaa Tang 京雅堂 Cuisine pékinoise / 京菜 m Lamdre Nouveauté 兰斋 Cuisine végétarienne / 素食 m Lei Garden (Jinbao Tower) 利苑 (金宝大厦) Cuisine cantonaise / 粤菜 m Ling Long 玲珑 Cuisine novatrice / 创新菜 m Lu Shang Lu 鲁上鲁 Cuisine de Shandong / 鲁菜 m Lu Style (Anding Road) 鲁采 (安定路) Cuisine de Shandong / 鲁菜 m Mansion Cuisine by Jingyan 京艳•翰林书院 Cuisine pékinoise / 京菜 m MO Jasmine Promotion 茉 Cuisine pékinoise / 京菜 m Opera Bombana Cuisine italienne / 意大利菜 m Poetry‧Wine (Dongsanhuan Middle Road) 拾久 (东三环中路) Cuisine pékinoise / 京菜 m Sheng Yong Xing (Chaoyang) 晟永兴 (朝阳) Cuisine pékinoise / 京菜 m The Beijing Kitchen 北京厨房 Cuisine cantonaise / 粤菜 m The Tasty House 承味堂 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 m Trb Hutong Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 m Xin Rong Ji (Jianguomenwai Street) 新荣记 (建国门外大街) Cuisine de Taizhou / 台州菜 m Xin Rong Ji (Jinrong Street) 新荣记 (金融大街) Cuisine de Taizhou / 台州菜 m Zhiguan Courtyard 止观小馆 Cuisine du Dongbei / 东北菜 m Zijin Mansion 紫金阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 m Bao Du Jin Sheng Long (Ande Road) 爆肚金生隆 (安德路) Fondue chinoise / 火锅 = BIB Gourmand Bao Yuan 宝源 Spécialités de dim sum / 饺子 = Fujian Cuisine (Dongsanhuan North Road) Nouveauté 闽中闽 (东三环北路) Cuisine du Fujian / 闽菜 = Gong De Lin 功德林 Cuisine végétarienne / 素食 = Jingyi (Xicheng) 静一 (西城) Cuisine du Hubei / 鄂菜 = Ladychai 柴氏风味斋 Spécialités de nouilles / 面食 = Lao Chuan Ban 老川办 Cuisine sichuanaise / 川菜 = Liu Quan Ju 柳泉居 Cuisine de Shandong / 鲁菜 = Niujie Halal Man Heng Ji 牛街清真满恒记 Fondue chinoise / 火锅 = No. 69 Fangzhuanchang Zhajiangmian (Fangzhuanchang Hutong) 方砖厂69号炸酱面 (方砖厂胡同) Spécialités de nouilles / 面食 = Pang Mei Noodles (Dongcheng) 胖妹面庄 (东城) Cuisine de Taizhou / 台州菜 = Qiantang Garden Nouveauté 钱塘花园 Cuisine de Ningbo / 宁波菜 = Rong Cuisine (Baiziwan South Er Road) 荣小馆 (百子湾南二路) Cuisine de Taizhou / 台州菜 = The Red Chamber 红馆 Cuisine pékinoise / 京菜 = Tianchumiaoxiang Vegetarian (Chaoyang) 天厨妙香素食(朝阳) Cuisine végétarienne / 素食 = Tong He Ju (Yuetan South Street) 同和居 (月坛南街) Cuisine de Shandong / 鲁菜 = Yibin 宜宾招待所 Cuisine sichuanaise / 川菜 = Yinsan Douzhi (East Xiaoshi Street) 尹三豆汁 (东晓市街) Small eats / 小吃 = Yu Hua Tai (Xicheng) 玉华台 (西城) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 = Zen 之参 Cuisine sichuanaise / 川菜 = 1949 – Duck de Chine 1949 – 全鸭季 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Amico BJ Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Bad Ass Lamb Hot Pot (Maizidian West Street) 羊大爷涮肉 (麦子店西街) Fondue chinoise / 火锅 Recommandé Baiweiyuan Dumpling 百味园饺子馆 Spécialités de dim sum / 饺子 Recommandé par le Guide MICHELIN Beef & Dumplings 匠牛饺子 Spécialités de dim sum / 饺子 Recommandé par le Guide MICHELIN Bistro Strong 壮壮酒馆 Spécialités de viandes / 烤肉餐馆 Recommandé par le Guide MICHELIN Blossom Vegetarian (Dongcheng) 花开素食 (东城) Cuisine végétarienne / 素食 Recommandé Brasserie 1893 鸢尾宫 1893 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé Café Zi 紫膳 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Cépe 意味轩 Cuisine italienne / 意大利菜 Recommandé Char (South Sanlitun Road) 恰 (南三里屯路) Spécialités de viandes / 扒房 Recommandé par le Guide MICHELIN Chef 1996 Nouveauté 1996川菜 · 主厨餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Recommandé China Tang 唐人馆 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Chu Shan Si Ji Nouveauté 楚膳四季 Cuisine du Hubei / 鄂菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Country Kitchen 乡味小厨 Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Everlasting Happiness Nouveauté 新长福 Cuisine du Hunan / 湘菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Exquisite Bocuse Nouveauté 晶采轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Fortune Long Beijing Bean Sauce Noodles (East Xinglong Street) 老北京炸酱面大王 (东兴隆街) Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Fu Man Yuan (Xinyuanli) 福满圆 (新源里) Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Héritage East Nouveauté 西院·东 Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN He Yuan (Fengsheng Hutong) Nouveauté 禾苑 (丰盛胡同) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Hong 0871 泓0871 Cuisine du Yunnan / 滇菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Horizon 海天阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Huang Ting 凰庭 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Jia 禾家 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Ji Chuan Nouveauté 寂川 Cuisine sichuanaise / 川菜 Recommandé Kanpai Classic (Dongcheng) 老干杯 (东城) Barbecue / 烧烤 Recommandé par le Guide MICHELIN L. Bodhi (Guanghua Road) 叶叶菩提 (光华路) Cuisine végétarienne / 素食 Recommandé La Roba Nouveauté 腊罗巴 Cuisine du Yunnan / 滇菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Les Morilles 乐‧墨瑞 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé Le Vif Nouveauté 乐福 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé Maison Flo 福楼 Cuisine française / 法国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Mandarin Grill 文华扒房 Spécialités de viandes / 烤肉餐馆 Recommandé par le Guide MICHELIN Mansion Xún Nouveauté 郇厨 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Mio Cuisine italienne / 意大利菜 Recommandé Nishiki Nouveauté 锦 Cuisine japonaise / 日本菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Qi 金阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Qian Li 前里 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Qu Lang Yuan 曲廊院 Cuisine novatrice / 创新菜 Recommandé Redwall 1939 (Xicheng) 程府宴 (西城) Cuisine novatrice / 创新菜 Recommandé Refer Cuisine novatrice / 创新菜 Recommandé Rive Gauche 左岸 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé San Qing Tan (Sanlitun Road) 三清潭 (三里屯路) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Shanghai Tang 上海滩 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Sue Cuisine (Jiangtai Road) 苏帮袁 (将台路) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Tong Chun Yuan 同春园 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Top Feast (East Chang’an Street) Nouveauté 潮外粤宴 (东长安街) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Vege Wonder 山河万朵 Cuisine végétarienne / 素食 Recommandé Wolfgang’s Steakhouse (Gongrentiyuchang North Road) 沃夫冈牛排馆(工人体育场北路) Spécialités de viandes / 扒房 Recommandé par le Guide MICHELIN Xiang Shang Xiang (Jinhe East Road) Nouveauté 湘上湘 (金和东路) Cuisine du Hunan / 湘菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Xin Ming Yuen 新明园 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN Yu De Fu (Dongzhimennei Street) 裕德孚 (东直门内大街) Fondue chinoise / 火锅 Recommandé

