Internorga Wettbewerbe

INTERNORGA sucht Kochtalente und Trendsetter der Branche! Knapp fünf Monate vor dem Start der INTERNORGA beginnt die Bewerbungsphase für zwei der renommiertesten Wettbewerbe des Außer-Haus-Marktes.

Next Chef Award

Der Next Chef Award sucht Nachwuchs-Talente, die während der internationalen Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien ihre kulinarischen Fähigkeiten zeigen.

Den renommierten INTERNORGA Zukunftspreis erhalten Unternehmen, die Innovationsgeist, Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung zum Ziel haben.

Eingebettet sind beide Events in das vielfältige Messegeschehen vom 08. bis 12. März 2024.

Der Next Chef Award findet 2024 erneut an drei Tagen in den Hamburger Messehallen während der INTERNORGA statt. Bewerben können sich hierfür Nachwuchs-Kochtalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, nicht älter als 26 Jahre und mit abgeschlossener Berufsausbildung. Wer wird Next Chef? Kreativität, handwerkliches Geschick und natürlich ein ausgeprägter Geschmackssinn – die Anforderungen an gute Köchinnen und Köche sind vielfältig. Starkoch Johann Lafer und der INTERNORGA ist aber neben Können auch Leidenschaft bei der Bewertung der Nachwuchs-Talente des Next Chef Awards wichtig. Dieser findet 2024 erneut an drei Tagen in den Hamburger Messehallen statt. „Der Next Chef Award lässt Träume wahr werden. Der Contest bietet die beste Möglichkeit, sich in direktem Vergleich zu messen und seinen eigenen Stand objektiv einzuschätzen“, so Anne Brandes, Award-Gewinnerin 2023 und Köchin des Hamburger Restaurants AMERON Hotel Speicherstadt. „Dieser Gewinn ist ein unglaubliches Sprungbrett für die Karriere. Ich habe durch ihn tolle Angebote für großartige Projekte mit den verschiedensten Menschen bekommen.“ Als erste Frau in dem Wettbewerb freut sich die 26-jährige nun über die Veröffentlichung ihres eigenen Kochbuchs im renommierten Gräfe und Unzer Verlag – der Hauptpreis des Next Chef Awards.

Bewerben können sich für den Next Chef Award Nachwuchs-Kochtalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, nicht älter als 26 Jahre und mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die Ausbildung kann in sämtlichen gastronomischen Bereichen – wie zum Beispiel Restaurants, System- und Gemeinschaftsgastronomie oder Catering – absolviert worden sein. Beurteilt wird die Leistung von einer aus Branchen-Größen besetzten Jury, die bis zum 31. Dezember 2023 18 Kandidatinnen und Kandidaten auswählt. Sechs von ihnen treten jeweils vom 09. bis 11. März 2024 im Rahmen der INTERNORGA gegeneinander an. Die Aufgabe: Vor Livepublikum und Fachjury in 60 Minuten ein Hauptgericht aus vier identischen Zutaten kochen. Wer sich durchsetzt, darf sich im Finale der Herausforderung stellen, ein Gericht von Johann Lafer zu kochen – ohne Rezept, dafür mit viel Talent und Adrenalin. Ausführliche Informationen zum Wettbewerb sowie zu den Teilnahmebedingungen unter: Next Chef Award – INTERNORGA

Ein weiterer renommierter Wettbewerb ist der INTERNORGA Zukunftspreis. Seit 2011 zeichnet er in drei Kategorien Unternehmen aus, die mit besonderem Mut und herausragendem Engagement neue Standards definieren und als Triebkraft für die Branche agieren. Der Zukunftspreis gilt als einer der wichtigsten nationalen und internationalen Auszeichnungen im Außer-Haus-Markt und wird im Rahmen der INTERNORGA 2024 verliehen. Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 15. Januar 2024 auf INTERNORGA Zukunftspreis möglich.

In der Kategorie „Gastronomie & Hotellerie“ können sich Unternehmen selbst bewerben oder nominiert werden. In den zwei weiteren Rubriken „Nahrungsmittel & Getränke“ und „Technik & Ausstattung“ sind ausschließlich Ausstellende der INTERNORGA beteiligt. „Für uns ist die Auszeichnung mit dem INTERNORGA Zukunftspreis eine ganz besondere Ehre“, so Benjamin Döring, Senior Brand Manager DACH, Beyond Meat, Sieger in der Kategorie „Nahrungsmittel & Getränke“. „Sie bestätigt uns in unserer Mission, pflanzliches Fleisch zu produzieren, das genauso gut schmeckt wie tierisches, aber besser für die Zukunft unseres Planeten ist. Wir empfehlen jedem Unternehmen die Teilnahme an dem Wettbewerb und ihn als Plattform zur Präsentation ihrer innovativen Ideen zu nutzen.“

Internorga Wettbewerbe

Der INTERNORGA Zukunftspreis zeichnet Unternehmen aus, die mit besonderen Mut und herausragendem Engagement neue Standards definieren und als Triebkraft für die Branche agieren

„Für uns war es sehr wichtig, den INTERNORGA Zukunftspreis zu gewinnen“, sagt Sven Steinkuhl, Geschäftsführer, Nesto Software GmbH, Sieger in der Kategorie „Technik & Ausstattung. „Er war für uns ein Katalysator, mit dem wir auf einen Schlag die bundesweite Wahrnehmung der Marke Nesto erreicht haben. Der Wettbewerb ermöglicht eine sehr schnelle branchenweite Vernetzung, diese Chance sollten junge Unternehmen wahrnehmen.“ Abgerundet wird das Feld der Sieger von 2023 durch das Unternehmen Tollwood in der Kategorie „Gastronomie & Hotellerie“: „Der Zukunftspreis hat uns motiviert, unseren Nachhaltigkeitsgedanken konsequent und engagiert weiter zu verfolgen“, sagt Daniela Schmid, Projektleitung „Mensch und Umwelt“, Tollwood GmbH. https://www.internorga.com/programm-kongresse/wettbewerbe/internorga-zukunftspreis

Die INTERNORGA findet vom 08. bis 12. März 2024 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt und bietet ein erstklassiges Programm: Vorträge auf der INTERNORGA Open Stage, außergewöhnliches Networking in der Afterwork-Lounge OFF THE RECORD und eine riesige Zahl an Ausstellenden für den gesamten Außer-Haus-Markt.

Der Next Chef Award und der INTERNORGA Zukunftspreis stehen dabei exemplarisch für die herausragende Energie und Kreativität in der gesamten Branche.

Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Als jährlicher Treffpunkt für diese Branchen findet sie vom 08. bis 12. März 2024 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.

