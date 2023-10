Timo Fritsche übernimmt Küchendirektion im Mural Farmhouse München – Maximilian Huber neuer Küchenchef

Timo Fritsche und Maximilian Huber

Timo Fritsche wird Küchendirektor, Maximilian Huber übernimmt die Position des Küchenchefs. Das neue Team übernimmt ab November 2023 von Rico Birndt, der sich am Chiemsee im kommenden Jahr selbstständig macht.



Das Konzept der strikten Produktküche mit größtem Fokus auf Lokalität und Regionalität wird von Fritsche und Huber noch weiter ausgebaut und etabliert.



Das Mural Farmhouse zählt mit Fine Dine sowie à la carte-Restaurant, einem Deli für das Wunder Locke Hotel von Frühstück bis Coffee & Cake, sowie der Bar 7th Floor als Eventlocation und der spektakulären Rooftop Bar im Sommer zu den größten und spannendsten Gastronomiebetrieben Münchens.



Das Konzept ist viel beachtet von Gästen und Fachpublikum gleichermaßen (u.a. 1 Stern im Guide Michelin 2023), auch und vor allem wegen des rund 1.000 Quadratmeter großen Dachgartens, auf dem Gemüse, Kräuter und Obst für die Küche angebaut werden.

Karrieresprung: Timo Fritsche und Maximilian Huber

Ab November übertragen Moritz Meyn und Wolfgang Hingerl – die Macher des Team Mural mit Mural Restaurant, Bar Mural, BAMBULE! Bar und eben Mural Farmhouse sowie des kulinarischen Konzepts im blyb-Hotel am Tegernsee – die kulinarischen Geschicke an Timo Fritsche als Küchendirektor und Maximilian Huber als Küchenchef.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Timo Fritsche einen so erfahrenen und innovativen Mastermind als Küchendirektor von uns und unserer übergreifenden Mural-Idee überzeugen konnten – und dass wir mit Maximilian Huber gleich auch noch einen perfekten Duo-Partner gewinnen konnten. In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir das Mural Farmhouse weiter etablieren und gleichzeitig auch weiterentwickeln, nachdem Rico Birndt uns seinen Wunsch mitgeteilt hatte, in seine Heimat am Chiemsee zurückzukehren,“ erklärt Moritz Meyn, Co-Founder und Co-Geschäftsführer des Team Mural dem Gourmet Report zum Wechsel in der kulinarischen Spitze des Mural Farmhouse.

„Natürlich hat man auch in der Schweiz von diesem außergewöhnlichen Gastronomie-Projekt Mural Farmhouse gehört und ich war sehr beeindruckt, was hier aufgebaut wird. Umso mehr habe ich mich gefreut, als die Anfrage kam, ob ich nicht Interesse hätte, Teil des Team Mural und des Mural Farmhouse zu werden“, so Timo Fritsche, zu dessen Stationen u.a. das OZ*, Fürstenau / Schweiz, Igniv by Andreas Caminada**, St. Moritz / Schweiz sowie Schloss Schauenstein*** in Fürstenau und das La Vie ***, Osnabrück zählen. „Ich habe als Küchenchef viele Jahre in außergewöhnlichen Restaurants gearbeitet und freue mich nur sehr auf diese neue und spannende Aufgabe in München.“



Küchenchef Maximilian Huber zählt zu den verheißungsvollsten jungen Kochtalenten. Er war zuletzt im Ti Tri Ned*, Federica / Dänemark sowie im Widder Restaurant, Zürich / Schweiz tätig. In Dänemark sammelte er al Co-Küchenchef bereits Erfahrungen mit dem direkten „Farm to table“-Prinzip, das im Mural Farmhouse gelebt wird.

