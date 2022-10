MICHELIN Guide Schweiz 2022

Neuer Rekord für den MICHELIN Guide Schweiz: 36 neue Restaurants mit Michelin-Stern – darunter ein neues Drei-Sterne-Restaurant. Alle Sternerestaurants und Bib Gourmand als pdf Download verfügbar

Sven Wassmer – der neue Dreisternekoch der Schweiz

Das Restaurant Memories erhält drei MICHELIN-Sterne

insgesamt 138 MICHELIN-Sternerestaurants, darunter 36 neue

Michelin hat die neue Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Schweiz vorgestellt. Zum ersten Mal fand die Verleihung des MICHELIN Guide in der renommierten EHL Hospitality Business School in Lausanne statt, die 1893 als „Ecole Hôtelière de Lausanne“ gegründet wurde.

Insgesamt 546 Restaurants, darunter 138 Sternerestaurants, werden von den MICHELIN-Inspektoren in der neuen Auswahl empfohlen. Darunter sind ein neues Drei-Sterne-Restaurant, fünf neue Zwei-Sterne-Restaurants, 30 neue Ein-Sterne-Restaurants und 34 neue Bib Gourmand. Das herausragende Nachhaltigkeitsengagement von 11 neuen Restaurants wird zudem mit dem MICHELIN Green Star gewürdigt.

„Es ist bemerkenswert, wie sich die Schweizer Gastronomie trotz schwieriger Zeiten weiter positiv entwickelt hat“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides. „In allen Regionen waren die Inspektoren begeistert von der Vielfalt, dem handwerklichen Können und dem Innovationsgeist der Schweizer Gastronomen. Besonders beeindruckt waren sie auch von der Entwicklung der vielen neuen Talente, die sich im vergangenen Jahr weiter entfaltet haben.

„Die Restaurantauswahl 2022 ist ein absoluter Rekord. Neben den vielen neuen MICHELIN-Sternerestaurants, die alle unsere Inspektoren beeindruckt haben, verdient das neue Drei-Sterne-Restaurant Memories natürlich eine besondere Anerkennung.

Memories wird mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Mit seiner reduzierten, kreativen und einzigartigen Küche hat sich Sven Wassmer mit dem Gourmet-Restaurant Memories im „Grand Resort Bad Ragaz“ einen Platz in der internationalen Top-Liga gesichert. Hier kreieren der Küchenchef und sein Team innovative Gerichte, die den Schweizer Alpenraum in all seinen Dimensionen zelebrieren und das reiche Terroir, die Vielfalt der Produkte, die sich von Saison zu Saison immer mehr verändern, sowie das Talent der lokalen Produzenten würdigen. Um seine Nachhaltigkeit und seine Position als Vorreiter in Sachen Umweltschutz zu unterstreichen, wurde das Memories kürzlich mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet.

Das Memories folgt damit den Restaurants Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel (BS1), dem Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (VD) und Schloss Schauenstein in Fürstenau (GR), die alle drei MICHELIN-Sterne in der neuen Auswahl behalten.

Fünf neue Zwei-Sterne-Restaurants

Unter den 25 Restaurants, die mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, zählt der Guide dieses Jahr fünf neue Restaurants. Einer der Neuzugänge nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Skin’s – das Restaurant in Lenzburg (AG). Als Neuzugang in der Auswahl 2022 schaffte es den bemerkenswerten Sprung direkt nach der Eröffnung auf zwei Sterne. Dieser enorme Erfolg ist Küchenchef Kevin Romes und seinem Team mit ihrer international und regional geprägten, modernen Küche zu verdanken. Ebenfalls mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet sind die beiden saisonalen Schwesterrestaurants La Brezza in Arosa (GR) – im Winter – und in Ascona (TI) – im Sommer. In diesen beiden Lokalen, von denen das in Ascona bereits mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, kreiert Küchenchef Marco Campanella eine sehr anspruchsvolle, moderne Küche. Zwei MICHELIN-Sterne erhielt auch das Roots in Basel (BS), wo Küchenchef Pascal Steffen das Gemüse in den Mittelpunkt seiner Menüs stellt. Das IGNIV Zürich von Andreas Caminada in Zürich (ZH) mit Küchenchef Daniel Zeindlhofer wurde ebenfalls mit zwei MICHELIN-Sternen für sein „Fine Dining Sharing Experience“ ausgezeichnet.

30 neue Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants

Die Auswahl 2022 umfasst 30 Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden. Insgesamt enthält der Guide die noch nie dagewesene Anzahl von 109 Ein-Stern-Restaurants, die über das ganze Land verteilt sind. Sie spiegeln die grosse Vielfalt der Schweizer Gastronomie wider. Dazu gehört zum Beispiel das Restaurant Aux Trois Amis in Ligerz, wo die Inspektoren die großartige Leistung des Teams lobten. Sie sahen eine deutliche Verbesserung der Küche im Restaurant The View in Lugano, das moderne, italienische Gerichte anbietet. Im Restaurant Lucide im KKL in Luzern (LU) überzeugte die Küchenchefin Michèle Meier mit ihrer ausdrucksstarken und reduzierten Küche. In Zermatt überraschte die Brasserie Uno die Inspektoren mit ihrem kosmopolitischen, unkomplizierten Konzept.

Besonders erwähnenswert ist auch das erste rein vegane Restaurant mit einem MICHELIN-Stern in der Schweiz: das Restaurant KLE in Zürich (ZH) mit Küchenchef Zineb Hattab. Für Feinschmecker interessant ist auch das mit einem Stern ausgezeichnete vegetarische Angebot im Restaurant OZ von Andreas Caminada in Fürstenau (GR), in der Timo Fritsche die Küche leitet.

Die folgenden Restaurants wurden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

Njørden in Aubonne (VD).

Bad Balgach bei Schützelhofer in Balgach (SG)

Ackermannshof in Basel (BS)

Wein & Sein im Härzbluet in Bern (BE)

Du Bourg in Biel (BE)

Des Trois Tours in Bourguillon (FR)

Le Pont de Brent in Brent (VD)

Les Montagnards – Le Sommet in Broc (FR)

La Teinturerie in Delémont (JU)

Epoca von Tristan Brandt in Flims (GR)

OZ in Fürstenau (GR)

L’Atelier Robuchon in Genf (GE)

La Micheline in Genf (GE)

Fahr in Künten-Sulz (AG)

LA CHAVALLERA in der Krone – Säumerei am Inn in La Punt Chamues-

ch (GR)

ch (GR) Aux Trois Amis in Ligerz (BE)

THE VIEW in Lugano (TI)

Lucide in Luzern (LU)

Maihöfli – Oscar de Matos in Luzern (LU)

Löwen in Menzingen (ZG)

Stéphane Décotterd in Montreux (VD)

La Table du Valrose in Rougemont (VD)

Krone in Sankt Moritz (GR)

L’Atelier Gourmand in Sierre (VD)

Aqua in Thalwil (ZH)

Brasserie Uno in Zermatt (VS)

Capri in Zermatt (VS)

Eden Küche & Bar in Zürich (ZH)

KLE in Zürich (ZH)

Wirtschaft im FRANZ in Zürich (ZH)

Der MICHELIN Green Star, die im Januar 2020 eingeführte Auszeichnung für nachhaltige Gastronomie, zeichnet Restaurants aus, die sich durch ihr umweltfreundliches und ressourcenschonendes Engagement auszeichnen.

Dass in diesem Jahr elf neue MICHELIN Green Stars hinzugekommen sind, womit sich die Gesamtzahl auf 29 erhöht, zeigt das wachsende Bewusstsein der Branche für Nachhaltigkeit. Die Initiativen, mit denen sich die Köche für eine zukunftsorientierte Gastronomie engagieren, sind sehr vielfältig, umfassen aber oft die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte, die Einhaltung bio-ökologischer Richtlinien, artgerechte Tierhaltung und kurze Transportwege sowie Energieeinsparung und Abfallvermeidung, aber auch die Sensibilisierung von Kunden und Mitarbeitern.

Folgende Restaurants sind neu mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet worden:

Memories in Bad Ragaz (SG)

Du Bourg in Biel (BE)

La Pinte des Mosettes in Cerniat (FR)

OZ in Fürstenau (GR)

Schloss Wartegg in Rorschacherberg (SG)

Die Rose in Rüschlikon (ZH)

Helvetia in Sankt Gallen (SG)

Heiden in Weid (AR)

Brasserie Uno in Zermatt (VS)

DAR in Zürich (ZH)

f39 Restaurant in Zürich (ZH)

34 neue Bib Gourmand-Restaurants

Seit seiner Einführung im Jahr 1997 ist der Bib Gourmand eine beliebte Auszeichnung für Restaurants, die eine gute Küche zu moderaten Preisen anbieten. Dieses Jahr wurden 34 Restaurants neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet: Sie beweisen einmal mehr, wie gut gute Küche mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ankommt. Die Gesamtzahl der Restaurants im Guide 2022 beträgt nun 140. Ob in der Stadt oder auf dem Land, ob traditionelle Schweizer Küche oder mediterran, japanisch oder vegan – die Bib Gourmand-Auswahl zeichnet sich gerade durch ihre Vielfalt aus.

Zu den Newcomern gehören das Postigliun in Andiast, das Bündner Spezialitäten mit leichten internationalen Einflüssen sowie eine erstklassige Lage oberhalb des Tals bietet, das Grotto Valmaggese in Avegno, ein Tessiner Grotto mit regionalen Spezialitäten, oder das SALZANO in Interlaken, das naturnahe Küche in familiärer Umgebung und abends ein Gourmet-Menü bietet.

Vier Gewinner bei den MICHELIN Special Awards

Der MICHELIN-Führer vergab in diesem Jahr vier Auszeichnungen für besondere Leistungen in den Bereichen Service, Mentor Chef, Jungkoch und Sommelier. Der von Pernod Ricard verliehene MICHELIN Service Award ging an Ines Triebenbacher aus dem Zwei-Sterne-Restaurant IGNIV Zürich von Andreas Caminada für ihre äußerst charmante und ebenso kompetente Gästebetreuung.

Peter Knogl, einer der erfolgreichsten Köche der Schweiz, wurde als MICHELIN Mentor Chef geehrt, da er über viele Jahre hinweg wertvolles Know-how an zahlreiche junge Köche weitergegeben hat. Diese Auszeichnung wurde in Zusammenarbeit mit Sprungli verliehen. Der von Blancpain verliehene MICHELIN Young Chef Award ging an Manuel Steigmeier, der in diesem Jahr das Restaurant Fahr in Künten-Sulz mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet hat. Julien Meurillon schliesslich, der im La Teinturerie in Delémont als echter Weinexperte und charismatischer Gastgeber glänzt, erhielt den von Swiss Wine verliehenen MICHELIN Sommelier Award.

Der MICHELIN Guide Schweiz 2022 auf einen Blick

Insgesamt 546 Restaurants wurden von den MICHELIN-Inspektoren empfohlen, darunter:

4 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (davon 1 neu)

25 Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (davon 5 neu)

109 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 30 neu)

29 MICHELIN Green Star-Restaurants (davon 11 neu)

140 Bib Gourmand-Restaurants (davon 34 neu)

Die vollständige Auswahl für die Schweiz ist im MICHELIN Newsroom https://news.michelin.de sowie kostenlos auf der Website und der App des MICHELIN-Führers verfügbar.

Die Restaurants gesellen sich zu den Hotels des MICHELIN-Führers, der die schönsten und aufregendsten Unterkünfte in der Schweiz und auf der ganzen Welt vorstellt. Jedes Hotel im Guide wird aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt – mit Optionen für jedes Budget – und jedes Hotel kann direkt über die MICHELIN Guide Website und App gebucht werden.

Die Auswahl für die Schweiz umfasst derzeit die spektakulärsten Hotels des Landes, darunter Pioniere der Nachhaltigkeit wie das 7132 Hotel in Vals, Vorzeigehotels aus unserer „Plus“-Kollektion wie das Volkshaus Basel und das 25hours Hotel Zürich, innovative Design-Boutiquen wie das Cambrian und das Experimental Chalet in den Alpen sowie Top-Luxusresorts wie das Chedi Andermatt.

Der MICHELIN-Führer ist ein Maßstab für die Gastronomie. Jetzt setzt er auch einen neuen Standard für Hotels. Besuchen Sie die Website des MICHELIN-Führers oder laden Sie die kostenlose App für iOS und Android herunter, um alle Restaurants in der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen.

