Jamaika: Wie visionäre Unternehmer die kulinarische Welt jenseits von Rum und Blue Mountain Coffee erobern

Jamaika war lange Zeit vor allem für zwei kulinarische Exportschlager bekannt: den berühmten Blue Mountain Coffee und den weltweit verehrten Jamaican Rum. Doch während diese Ikonen weiterhin ihren festen Platz haben, formiert sich auf der Karibikinsel eine neue, dynamische Produzentenszene.

Two Sisters Cooking Experience © Edelweiss_Loren Bedeli



Jamaika

Visionäre Unternehmer beleben die heimische Esskultur mit einzigartigen regionalen Produkten, setzen auf Nachhaltigkeit und schaffen luxuriöse Nischenprodukte, die weit über die klassischen Touristenpfade hinausweisen.

Von der Wurzel zum Premiumdestillat: Der Yam Vodka aus Trelawny

Die Spirituosenwelt Jamaikas schreibt ein neues Kapitel – abseits des Rums. Lincoln Nicholson, ein lokaler Destillateur, hat mit dem Wait-A-Bit Yam Vodka eine Spirituose geschaffen, die die landwirtschaftliche Seele der Insel in die Flasche bringt. Der Name ehrt die Gemeinde Wait-A-Bit im Trelawny Parish, eine Region, die traditionell für ihre Yams bekannt ist – ein Grundnahrungsmittel der jamaikanischen Küche.

Nicholsons Vision geht weit über die Herstellung eines Premiumgetränks hinaus. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Bauern vor Ort schafft er verlässliche Einkommensquellen und fördert nachhaltige Anbaumethoden. Die Knollen werden nach der Ernte schonend fermentiert und mehrfach destilliert. Das Ergebnis ist eine Spirituose von außergewöhnlicher Reinheit und Sanftheit, die beweist, dass auch eine einfache Wurzel zum luxuriösen Destillat reifen kann.

Jamaikas Kakaorenaissance: Von der Bohne zur Tafel

Jamaikas Kakao blickt auf eine reiche Tradition zurück, die derzeit von einer neuen Generation von Schokoladenmachern wiederbelebt wird. Im Mittelpunkt steht die kontrollierte Produktion – vom Baum bis zur fertigen Tafel.

Mount Pleasant Farms Chocolatiers (Cold Bush Organics): Das Gründerehepaar Averell und Helen French führt ein Familienvermächtnis fort, das bereits 1918 begann. Westlich der Blue Mountains produzieren sie feine, dunkle und bio-zertifizierte Schokoladen, die bereits international exportiert werden. Ihr Credo: Den jamaikanischen Kakao auf die nachhaltigste Weise zu globalisieren.

Das Gründerehepaar führt ein Familienvermächtnis fort, das bereits 1918 begann. Westlich der Blue Mountains produzieren sie feine, dunkle und bio-zertifizierte Schokoladen, die bereits international exportiert werden. Ihr Credo: Den jamaikanischen Kakao auf die nachhaltigste Weise zu globalisieren. The Pure Chocolate Company: Die jamaikanische Konditorin Rennae Johnson und ihr niederländischer Ehemann Wouter Tjeertes verbinden europäische Patisserie-Kunst mit der Liebe zum lokalen Kakao. Sie arbeiten direkt mit Kleinbauern zusammen und produzieren hochwertige Artisan Chocolate.

Die jamaikanische Konditorin und ihr niederländischer Ehemann verbinden europäische Patisserie-Kunst mit der Liebe zum lokalen Kakao. Sie arbeiten direkt mit Kleinbauern zusammen und produzieren hochwertige Artisan Chocolate. One One Cacao: Gründer Nick , ein ehemaliger BBC-Korrespondent, begann aus gesundheitlichen Gründen, seine eigene reine, schwefelfreie Schokolade in einem Labor in Falmouth herzustellen. Sein Ziel ist es, die Qualität naturbelassener Lebensmittel zu demonstrieren.

Gründer , ein ehemaliger BBC-Korrespondent, begann aus gesundheitlichen Gründen, seine eigene reine, schwefelfreie Schokolade in einem Labor in Falmouth herzustellen. Sein Ziel ist es, die Qualität naturbelassener Lebensmittel zu demonstrieren. Likkle More: Die preisgekrönte Patissière Nadine Burie vereint französische Konditorkunst mit authentischen jamaikanischen Aromen. In ihrem Atelier kreiert sie nachhaltige, handgefertigte Köstlichkeiten und wurde dafür mehrfach als beste Dessert-Köchin des Landes ausgezeichnet.

Aus Omas Kochtopf ins Supermarktregal: Belcour Preserves

Was als Hobby in der heimischen Küche begann, ist heute ein erfolgreiches Unternehmen: Robin Lim Lumsden steht hinter Belcour Preserves. Inspiriert von ihrer chinesisch-französisch-jamaikanischen Familiengeschichte produziert sie Konfitüren und Würzmittel nach traditionellen Familienrezepten. Die besondere Zutat: Lokal geernteter Honig aus den eigenen Bienenstöcken auf ihrem sieben Hektar großen Anwesen in den Blue Mountains, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Belcour Preserves füllt heute die Regale der Supermärkte und beweist, dass authentische Familiengeschichten marktfähig sind.

Farm to Table: Jamaikas neue Restaurantkultur

Die Farm-to-Table-Bewegung ist in Jamaika keine vorübergehende Mode, sondern eine Rückbesinnung auf die tiefe Verbundenheit mit der Natur.

Stush in the Bush (St. Ann): Das von Lisa und Chris Binns geführte Restaurant wurde kürzlich in die Liste der North America’s 50 Best Restaurants aufgenommen. Es zelebriert eine gehobene, rein pflanzenbasierte Küche, die ausschließlich auf den Erzeugnissen der eigenen Bio-Farm basiert.

Das von geführte Restaurant wurde kürzlich in die Liste der aufgenommen. Es zelebriert eine gehobene, rein pflanzenbasierte Küche, die ausschließlich auf den Erzeugnissen der eigenen Bio-Farm basiert. TWO SISTERS & Rockhouse Restaurant: Die Schwestern Michelle und Suzanne Rousseau bieten Mahlzeiten, die tief in jamaikanischen Traditionen verwurzelt sind. Ab Juni 2026 präsentieren sie als neue kulinarische Leiterinnen des Rockhouse Restaurants in Negril ein modernisiertes Konzept, das karibische Aromen mit mediterranen Einflüssen verbindet.

Die Schwestern bieten Mahlzeiten, die tief in jamaikanischen Traditionen verwurzelt sind. Ab Juni 2026 präsentieren sie als neue kulinarische Leiterinnen des Rockhouse Restaurants in Negril ein modernisiertes Konzept, das karibische Aromen mit mediterranen Einflüssen verbindet. Belinda’s Riverside Restaurant: Belinda Grey führt seit fast vier Jahrzehnten die Kochtradition ihrer Mutter am Rio Grande River fort und bietet authentische, garantiert gentechnikfreie jamaikanische Küche, die direkt am Flussufer serviert wird.

Kulinarische Festivals 2026/2027: Termine für Genießer

Jamaikas neue Esskultur feiert auch öffentlich sich selbst – bei Events, die Musik, Sport und Gourmetküche verbinden.

A Taste of Sumfest & Zimi Seh Brunch (18.–19. Juli 2026, Plantation Cove, St. Ann): Im Rahmen des Reggae Sumfest bietet der 18. Juli eine tiefgehende kulinarische Erfahrung, gefolgt vom exklusiven Zimi Seh Brunch mit gehobener Küche.

Im Rahmen des Reggae Sumfest bietet der 18. Juli eine tiefgehende kulinarische Erfahrung, gefolgt vom exklusiven Zimi Seh Brunch mit gehobener Küche. MoBay Jerk and Food Festival (1. August 2026, Montego Bay): Eines der größten kulinarischen Events im Westen der Insel, das das berühmte Jerk-Verfahren feiert – von Jerk Chicken bis zu kreativen Fusion-Gerichten.

Eines der größten kulinarischen Events im Westen der Insel, das das berühmte Jerk-Verfahren feiert – von Jerk Chicken bis zu kreativen Fusion-Gerichten. Treasure Beach Food, Rum & Reggae Festival (6.–8. November 2026, South Coast): Ein Höhepunkt im November. Im Festival Village verschmelzen frische Produkte aus St. Elizabeth, Rum-Tastings, lokale Gerichte und Kunsthandwerk mit abendlichen Konzerten.

Wenn Genuss sportlich wird: Zwei Events für Aktive

Zwei Veranstaltungen verbinden kulinarische Erlebnisse mit sportlichen Herausforderungen:

Discover Jamaica by Bike (30. April – 4. Mai, landesweit): Auf 640 Kilometern und 4.500 Höhenmetern durch alle 14 Gemeinden der Insel. Die Route führt mit geplanten Stopps zu lokaler Kulinarik abseits der Touristenpfade.

Auf 640 Kilometern und 4.500 Höhenmetern durch alle 14 Gemeinden der Insel. Die Route führt mit geplanten Stopps zu lokaler Kulinarik abseits der Touristenpfade. Jakes Off-Road Triathlon (April 2027, Treasure Beach): Der weltweit am längsten ausgetragene Off-Road-Triathlon. Nach einer kurzen Schwimmstrecke in der Great Bay folgt eine Mountainbiketour über rote Erde und Farmpfade, bevor ein 7 km langer Country Run im legendären Jack Sprat’s Restaurant endet.

Fazit: Jamaika entdeckt seine kulinarische DNA neu

Diese Unternehmer sind mehr als nur Produzenten. Sie sind starke Zeichen einer Bewegung, die beweist: Jamaikas kulinarische Zukunft liegt in der Nachhaltigkeit, der Qualität und der tiefen Verwurzelung in den regionalen Produkten. Abseits von Rum und Blue Mountain Coffee entsteht hier eine vielschichtige Genusskultur, die den Weltmarkt erobern wird – eine Geschichte vom Feld direkt auf den Teller, erzählt mit karibischer Leidenschaft und unternehmerischem Weitblick.