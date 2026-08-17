TUI fly setzt Reihe regionaler Spezialitäten mit Frankfurter Kranz fort. Nach der Currywurst ab Hannover und den Maultaschen ab Stuttgart präsentiert TUI fly nun die nächste regionale Bord-Spezialität. Auf Flug X3 2142 von Frankfurt nach Teneriffa erwartete die Passagiere ein „Frankfurter Kranz – mal anders“ – eine eigens entwickelte Bordversion des hessischen Kuchenklassikers.

Currywurst bleibt der Bestseller im Flugzeug

Mit der Aktion setzt die Fluggesellschaft ihre Reihe regionaler Kulinarik fort, bei der ausgewählte Spezialitäten aus den deutschen Abflugregionen in bordtauglicher Neuinterpretation angeboten werden.

Regionale Spezialitäten als Bord-Erlebnis

„Jeder unserer Abflugorte hat seine eigenen kulinarischen Spezialitäten. Mit der Reihe greifen wir die regionale Kulinarik auf und entwickeln daraus eigene Bordversionen. Nach Currywurst und Maultaschen kommt nun mit dem Frankfurter Kranz ein weiterer Klassiker“, sagte Peter Glade, Chief Commercial Officer TUI Airline [citation:original].

Die Idee für die Aktion entstand beim Sommerfest der Station Frankfurt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brachten den Frankfurter Kranz ins Gespräch. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner für Backwaren und Konditoreiprodukte CGC Grothe entstand daraus eine bordtaugliche Neuinterpretation mit eigener Rezeptur.

Frankfurter Kranz – mal anders

Statt des traditionellen Krokants kommt bei der Bordversion Paillette Feuilletine zum Einsatz – kleine karamellige Knusperstückchen aus der französischen Patisserie. So bleibt der Charakter des Frankfurter Kranzes erhalten, während gleichzeitig auf die Anforderungen an Bord und die Bedürfnisse von Gästen mit Nussallergien Rücksicht genommen wird [citation:original].

Currywurst bleibt Verkaufsschlager

Die regionalen Aktionen ergänzen das reguläre Bordangebot von TUI fly. Insgesamt verkauft die Fluggesellschaft jährlich mehr als 800.000 Speisen an Bord. Die Currywurst zählt mit rund 80.000 verkauften Portionen pro Jahr zu den beliebtesten Gerichten [citation:original]. Damit bleibt sie der unangefochtene Klassiker im Bord-Bistro der TUI fly, noch vor den regionalen Spezialitäten, die als Überraschung für Passagiere auf ausgewählten Flügen angeboten werden.

Ausblick: Nächste Station München

Die Reihe wird fortgesetzt. Die nächste Station steht bereits fest: Auf einem ausgewählten Flug ab München wird es die nächste regionale Spezialität als Überraschung für die Passagiere geben

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