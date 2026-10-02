Alain Ducasse eröffnet Aldabaran im Waldorf Astoria Rabat Salé

Im 33. Stock des Mohammed-VI-Turms hat das Aldabaran eröffnet – das erste Restaurant von Alain Ducasse in Marokko. Es ist das Signature-Restaurant des Waldorf Astoria Rabat Salé und verbindet mediterrane Küche mit marokkanischen Zutaten, Design mit lokaler Handwerkskunst und einen der höchsten Speisesäle des Landes mit dem Blick über die Bouregreg-Mündung.

Alain Ducasse & Chef Morgan Perrigaud

Alain Ducasse Rabat

Ein Stern als Namensgeber

Aldabaran – benannt nach einem der hellsten Sterne des Nachthimmels – versteht sich als Hommage an die arabische Astronomiegeschichte. Die Himmelsmotive, die sich durch das gesamte Hotel ziehen, finden sich auch im Restaurant wieder. Verantwortlich für das Interieur zeichnet Pierre-Yves Rochon, der bereits das Gesamtkonzept des Hauses entwickelt hat. Die geschwungene Form des Raums greift die Architektur des Mohammed-VI-Turms auf, bodentiefe Fenster öffnen den Blick auf Rabat, Salé, das Bouregreg-Tal und den Atlantik.

Traditionelles marokkanisches Handwerk zeigt sich in handgefertigtem Zellige, Damaszener-inspirierten Details und Keramik in Schwarz und Gold. Art-Déco-Einflüsse aus dem Erbe Rabats kommen in geometrischen Formen, grafischen Linien und dunklem Parkett mit schwarz-weißen Akzenten zum Ausdruck.

Mediterrane Küche mit marokkanischem Terroir

Küchenchef Morgan Perrigaud verantwortet die Küche vor Ort. Das Menü folgt der Linie von Alain Ducasse: klare Aromen, saisonale Produkte, technische Präzision. Vormittags gibt es hausgemachtes Gebäck, den für Ducasse typischen Kochtopf mit Eiern und Pilzen sowie warme Madeleines, die in ihren Formen an den Tisch kommen. Mittags und abends stehen unter anderem Petit Farcis, Gambero Rosso mit Ricotta-Tortellini und Lamm mit Caponata auf der Karte. Aldabaran ist eines der wenigen Restaurants im Ducasse-Portfolio mit eigenständigem Frühstücksangebot.

Bei der Beschaffung setzt das Restaurant auf Produzenten aus Marokko. Dazu gehört L’Agrumiste, dessen Obstgarten bei Fès mehr als 250 ZitrusSorten beherbergt – von Bergamotte und Yuzu bis zu seltenen Zitronen und Mandarinen. Die Weinkarte spiegelt diesen Terroir-Gedanken: Sie zeigt die Vielfalt marokkanischer Weinregionen und ergänzt sie um französische Positionen, von Bordeaux- und Burgunder-Grand-Crus bis zu kleineren Erzeugern aus Rhône und Loire.

Stimmen aus dem Haus

Alain Ducasse bezeichnet die Eröffnung als Ehre und verweist auf die Zusammenarbeit mit Pierre-Yves Rochon: Man habe einen Ort schaffen wollen, der mediterrane Aromen und die Lebendigkeit lokaler marokkanischer Zutaten feiert. Guy Bertaud, General Manager des Waldorf Astoria Rabat Salé, sieht in dem Restaurant einen neuen Maßstab für die Gastronomieszene der Hauptstadt und einen zusätzlichen Anziehungspunkt für Rabat als Luxusdestination.

Öffnungszeiten und Reservierung

Aldabaran ist wochentags zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet. Reservierungen sind per E-Mail an rbart.restaurants@waldorfastoria.com möglich.

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