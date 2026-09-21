Im historischen Kranzler Eck am Berliner Kurfürstendamm eröffnet im November das Circolo Popolare. Ein Blick auf das neue Restaurant und die Geschichte des Café Kranzler.

CIRCOLO POPOLARE TEAM eröffnet im ehemaligen Cafe Kranzler

Circolo Popolare eröffnet im Kranzler Eck am Berliner Kudamm

Ein neues Kapitel am Kurfürstendamm

Das Kranzler Eck am Berliner Kurfürstendamm erhält ein neues gastronomisches Gesicht. Im November soll in der historischen Rotunde das Circolo Popolare eröffnen. Hinter dem Konzept steht Big Squadra, die deutsche Restaurantdivision der Big Mamma Group, die in Berlin bereits mit Coccodrillo und Pamela vertreten ist.

Mit dem neuen Restaurant kehrt an eine der bekanntesten Adressen der City West wieder ein lebendiger gastronomischer Treffpunkt zurück. Wo sich einst Berlinerinnen und Berliner bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen versammelten, sollen künftig Pizza, Pasta, Cocktails und italienische Lebensfreude den Ton angeben.

Das Circolo Popolare wird dabei nicht als nüchterne Nachfolgenutzung verstanden. Vielmehr soll die markante Rotunde des Kranzler Ecks in ein opulentes italienisches Szenario verwandelt werden: angekündigt sind Tausende Lichterketten, Vintage-Fundstücke aus Italien, lange Gemeinschaftstische und Wände mit mehr als 1.000 alten Flaschen. Die historische Architektur des Standorts soll dabei sichtbar bleiben.

Bezug zum Hotel Bristol und dem Flaneur

Die Entwicklung am Kranzler Eck steht im Zusammenhang mit einer breiteren gastronomischen Wiederbelebung des Kurfürstendamms. Erst kürzlich berichteten wir im Zusammenhang mit dem Hotel Bristol über das Restaurant Flaneur. Der Name verweist auf die klassische Idee des Flaneurs: eines Menschen, der eine Stadt aufmerksam, neugierig und genussvoll erlebt.

Diese Vorstellung passt besonders gut zur Geschichte des Kurfürstendamms. Der Boulevard war nie nur eine Verkehrs- oder Einkaufsstraße. Er war und ist eine Bühne des Berliner Stadtlebens – mit Hotels, Cafés, Restaurants, Geschäften, Theatern und Treffpunkten, an denen sich Berliner Alltag und internationales Publikum begegnen.

Auch das Hotel Bristol ist eng mit dieser Tradition verbunden. Das Haus wurde 1952 als Bristol Kempinski neu eröffnet und galt in West-Berlin als eine der führenden Adressen. Das dortige gastronomische Angebot richtete sich traditionell sowohl an Hotelgäste als auch an die Berliner Stadtgesellschaft. Das frühere Kempinski-Eck sollte dabei ausdrücklich eine Alternative und Ergänzung zum nahe gelegenen Café Kranzler bilden. Der Tagesspiegel beschrieb den Boulevard-Balkon des später umgebauten Restaurants sogar als einen Versuch, einen Ersatz für das Café Kranzler zu schaffen, von dem heute nur noch die Rotunde erhalten ist.

Mit Flaneur und Circolo Popolare entstehen nun zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene gastronomische Perspektiven am Kurfürstendamm. Das Hotel Bristol steht für die elegante, internationale und hospitality-orientierte Seite des Boulevards. Das Circolo Popolare setzt dagegen auf italienische Geselligkeit, großzügige Inszenierung und ein Restaurant-Erlebnis, das stärker auf Gruppen, Teilen und gemeinsames Feiern ausgerichtet ist.

Die Anfänge des Café Kranzler

Die Geschichte des Café Kranzler reicht bis ins Jahr 1825 zurück. Damals eröffnete der aus Österreich stammende Konditor Johann Georg Kranzler zunächst eine Konditorei an der Ecke Friedrichstraße und Unter den Linden. Der Standort lag damit im historischen Zentrum Berlins und nicht am Kurfürstendamm, der erst später zum wichtigsten Boulevard der westlichen Innenstadt werden sollte.

Kranzler war mehr als ein Handwerker, der Torten und Gebäck herstellte. Er verstand es, sein Geschäft als gesellschaftlichen Ort zu etablieren. Die Konditorei verband österreichische Kaffeehauskultur mit Berliner Öffentlichkeit und wurde bald zu einem Treffpunkt für das gehobene Bürgertum, Adlige, Offiziere, Künstler und Literaten.

Nach einer Erweiterung und Neugestaltung wurde das Café 1834 als Café Kranzler eröffnet. Eine besondere Attraktion war die sogenannte „Rampe“, eine Terrasse beziehungsweise erhöhte Außenfläche vor dem Café. Sie gilt als eine der frühesten und ungewöhnlichsten Außenanlagen eines Berliner Kaffeehauses. Zu einer Zeit, in der das Sitzen auf der Straße noch keineswegs selbstverständlich war, konnten Gäste dort Kaffee trinken und zugleich das städtische Leben beobachten.

Auch ein Raucherzimmer gehörte zu den Besonderheiten des Hauses. Das Café Kranzler war damit nicht nur Konditorei, sondern ein modernes gesellschaftliches Zentrum, in dem neue Formen des öffentlichen Aufenthalts ausprobiert wurden. Neben österreichischen Spezialitäten wurde auch russisches Eis angeboten – ein Hinweis auf die internationale Ausrichtung des Hauses.

Vom Familienbetrieb zur Berliner Institution

Johann Georg Kranzler starb 1866. Seine Söhne führten den Betrieb zunächst weiter. Das Café konnte seinen Ruf als prominenter Treffpunkt behaupten und wurde unter anderem von Schriftstellern wie Theodor Fontane geschätzt. Die Verbindung von Kaffee, Süßspeisen, Zeitungen, Gesprächen und öffentlicher Beobachtung machte das Haus zu einer Berliner Institution.

Im Laufe der Jahrzehnte veränderten sich Eigentumsverhältnisse und Geschäftsführung. 1911 wurde der Betrieb an die Berliner Hotelbetriebs-Aktiengesellschaft verpachtet, später übernommen. Der Name Kranzler blieb jedoch erhalten und entwickelte sich zu einer eigenständigen Marke der Berliner Gastronomie.

Ein wichtiger Schritt war die Eröffnung einer Filiale am Kurfürstendamm im Jahr 1932. Sie befand sich am Kurfürstendamm 18/19 an der Ecke zur Joachimsthaler Straße – also an jenem Ort, der später zum berühmten Kranzler Eck werden sollte. Damit verlagerte sich der Schwerpunkt des Unternehmens allmählich vom historischen Zentrum an den neuen urbanen Mittelpunkt der westlichen Innenstadt.

Die Lage am Kurfürstendamm war strategisch ideal. Der Boulevard hatte sich seit dem späten 19. Jahrhundert zu einer repräsentativen Flanier- und Einkaufsstraße entwickelt. Das Café Kranzler wurde dort Teil einer neuen Berliner Öffentlichkeit: weniger von der klassischen Innenstadt und stärker von Mode, Unterhaltung, Eleganz und internationalem Großstadtleben geprägt.

Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau

Der Zweite Weltkrieg markierte einen tiefen Einschnitt in der Geschichte des Café Kranzler. Das Stammhaus an der ursprünglichen Adresse wurde 1944 durch Luftangriffe nahezu vollständig zerstört. Auch die Gebäude am Kurfürstendamm wurden im Krieg beschädigt.

Nach dem Krieg kehrte das Unternehmen nicht an seinen ursprünglichen Standort an der Friedrichstraße und Unter den Linden zurück. Die Filiale am Kurfürstendamm übernahm stattdessen die Rolle des wichtigsten Hauses. Damit wurde der Name Kranzler endgültig mit der City West und dem Kurfürstendamm verbunden.

In den 1950er-Jahren entstand am Kurfürstendamm zunächst ein einfacher Flachbau. Die entscheidende architektonische Prägung folgte 1958: Nach Plänen des Architekten Hanns Dustmann wurde das Gebäude mit der charakteristischen Rotunde errichtet. Die rot-weiß gestreifte Markise wurde zu einem unverwechselbaren Erkennungszeichen.

Diese Nachkriegsarchitektur war nicht bloß dekorativ. Sie stand für den Wiederaufbau und den neuen Optimismus West-Berlins. Das Café Kranzler wurde zu einem Symbol der westlichen Lebensart – mit Kaffee und Kuchen, aber auch mit dem Versprechen von Normalität, Konsum und urbaner Freiheit.

Die Geschichte des Kranzler Ecks wird deshalb häufig als Geschichte von Aufbau, Zerstörung und Wiederaufbau beschrieben. Der Ort überlebte nicht, weil seine Architektur unverändert blieb, sondern weil sich der Name und die gesellschaftliche Funktion immer wieder an neue Zeiten anpassen konnten.

Das Café Kranzler als Symbol West-Berlins

Während der deutschen Teilung entwickelte sich das Café Kranzler zu einem der bekanntesten Treffpunkte West-Berlins. Die Lage am Kurfürstendamm machte es zu einem beliebten Ziel für Einheimische, Besucher und Prominente.

Wer im Café Kranzler saß, konnte den Boulevard beobachten und selbst Teil dieser öffentlichen Inszenierung werden. Die rot-weiße Markise, die runde Architektur und die erhöhte Lage machten das Haus zu einem Ort mit hohem Wiedererkennungswert. Kaffee trinken bedeutete hier auch, gesehen zu werden.

Das Café stand für eine bestimmte Form westdeutscher Stadtkultur: Man traf sich zum Frühstück, zum Nachmittagkaffee, zum Geschäftsessen oder einfach zum Beobachten des Treibens auf dem Ku’damm. Generationen von Berlinerinnen und Berlinern verbinden mit dem Namen Kranzler daher nicht nur Konditoreiwaren, sondern persönliche Erinnerungen.

Gerade diese emotionale Ebene erklärt, weshalb der Name bis heute eine solche Wirkung besitzt. Das Kranzler Eck ist ein Beispiel dafür, wie Gastronomie Stadtgeschichte prägen kann. Ein Café kann zum Orientierungspunkt, zum sozialen Archiv und schließlich zum Wahrzeichen werden.

Nach der Wende: Das Neue Kranzler Eck

Mit dem Fall der Berliner Mauer veränderte sich die City West grundlegend. Der Kurfürstendamm bekam neue Konkurrenz durch die historischen Zentren im Osten und die wiedervereinigte Innenstadt. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an Einzelhandel, Büroflächen und moderne Immobilienkonzepte.

Das Kranzler Eck wurde in den 1990er-Jahren in ein neues Gebäudeensemble integriert. Der Architekt Helmut Jahn entwarf einen modernen Komplex aus Glas und Stahl, der die historische Rotunde mit einem Hochhaus und zusätzlichen Nutzungen für Handel, Gastronomie und Büros verband. Im Jahr 2000 wurde das Neue Kranzler Eck eröffnet.

Die Rotunde blieb als historisches Herzstück erhalten. Ihre rot-weiße Markise bildete einen bewussten Kontrast zur modernen Architektur des Ensembles. Gerade dieser Gegensatz machte den besonderen Charakter des Ortes aus: Vergangenheit und Gegenwart standen unmittelbar nebeneinander.

In den folgenden Jahren wechselten die gastronomischen Betreiber. 2016 wurde die Rotunde unter dem Namen The Barn wieder als Kaffeestandort genutzt. Die Rückkehr einer modernen Kaffeerösterei zeigte, dass der Ort weiterhin mit zeitgemäßer Kaffeekultur verbunden werden konnte. Gleichzeitig blieb die Frage bestehen, wie viel Eigenständigkeit ein historischer Treffpunkt in einem kommerziellen Immobilienensemble bewahren kann.

Circolo Popolare: Italienische Trattoria in der Rotunde

Mit dem Circolo Popolare erhält die Rotunde nun eine völlig neue gastronomische Interpretation. Nach Angaben der Betreiber umfasst das Restaurant fast 1.000 Quadratmeter und bietet mehr als 250 Sitzplätze. Hinzu kommt eine Terrasse, die besonders in den warmen Monaten als Erweiterung des Restaurants dienen soll.

Das Konzept ist auf gemeinsames Essen ausgelegt. Chef Ruben und sein Team kündigen frische Pasta, neapolitanische Pizza und Gerichte zum Teilen an. Zu den genannten Spezialitäten gehören Gnocchi alla Sorrentina, die direkt aus der Pfanne serviert werden, sowie Pistazien-Tiramisu zum Abschluss.

Die Zutaten sollen von mehr als 170 kleinen italienischen Produzenten stammen. Auch bei den Getränken setzt das Konzept auf Inszenierung: Amaro soll direkt am Tisch aus einer Drei-Liter-Flasche ausgeschenkt werden. Damit wird aus dem Restaurantbesuch ein bewusst theatralisches Erlebnis.

Das Circolo Popolare ist der fünfte Standort von Big Squadra in Deutschland. Zur Gruppe gehören unter anderem Giorgia in München, Edmondo in Hamburg sowie Coccodrillo und Pamela in Berlin. International ist die Big Mamma Group mit zahlreichen Restaurants vertreten. Das neue Haus am Ku’damm soll nach Betreiberangaben die klassischste Trattoria der Gruppe werden – mit einer Atmosphäre, die an italienische Feste und gesellige Abende erinnert.

Tradition und Inszenierung

Die Eröffnung wirft eine interessante Frage auf: Wie lässt sich die Geschichte des Café Kranzler fortschreiben, ohne sie lediglich als Kulisse zu verwenden?

Das Circolo Popolare übernimmt nicht die ursprüngliche Funktion eines klassischen Kaffeehauses. Es bietet weder primär Konditoreiwaren noch die ruhige Kaffeehausatmosphäre des 19. Jahrhunderts. Stattdessen bringt es ein internationales Restaurantkonzept an den Ort.

Dennoch gibt es verbindende Elemente. Wie das historische Café Kranzler soll auch das neue Restaurant ein öffentlicher Treffpunkt sein. Damals kamen Menschen zusammen, um Kaffee zu trinken, zu plaudern und das Stadtleben zu beobachten. Heute sollen sie gemeinsam Pasta essen, Pizza teilen, Cocktails trinken und den Abend in der Rotunde verbringen.

Die zentrale Kontinuität liegt somit weniger in einzelnen Gerichten als in der gesellschaftlichen Funktion. Das Kranzler Eck war immer dann besonders relevant, wenn es Menschen zusammenbrachte. Das Circolo Popolare knüpft genau an diese Idee an – allerdings mit italienischem Akzent und einem deutlich stärker inszenierten Restaurant-Erlebnis.

Auch die Architektur bleibt ein entscheidender Bestandteil. Die geschwungene Marmortreppe, die Rotunde und die bekannten rot-weißen Markisen sollen in das neue Konzept integriert werden. Dadurch soll die Geschichte des Ortes nicht verschwinden, sondern als sichtbare Ebene des Restaurantbesuchs erhalten bleiben.

Ein neuer Treffpunkt für die City West

Die Eröffnung des Circolo Popolare fällt in eine Phase, in der sich der Kurfürstendamm gastronomisch neu positioniert. Das Hotel Bristol mit dem Flaneur steht für die Rückkehr beziehungsweise Weiterentwicklung einer gehobenen Gastronomie im Hotel- und Boulevardkontext. Das Circolo Popolare setzt auf eine niedrigere Zugangsschwelle, große Gruppen, gemeinsame Tische und eine ausgeprägte Erlebnisgastronomie.

Beide Entwicklungen zeigen, dass die City West nicht allein über Einzelhandel und Büros definiert wird. Restaurants, Cafés und Bars übernehmen wieder eine zentrale Rolle bei der Belebung des öffentlichen Raums. Gerade historische Adressen können dabei einen entscheidenden Vorteil bieten: Sie verfügen über eine Geschichte, die neuen Konzepten sofort kulturelle Tiefe verleiht.

Ob das Circolo Popolare an die gesellschaftliche Bedeutung des Café Kranzler anknüpfen kann, wird sich erst nach der Eröffnung zeigen. Sicher ist jedoch, dass die Rotunde erneut zum Schauplatz eines gastronomischen Konzepts wird. Nach fast 200 Jahren bleibt das Kranzler Eck damit das, was es in seinen wichtigsten Phasen immer war: ein Ort, an dem sich Berliner Stadtgeschichte und zeitgenössische Gastlichkeit begegnen.

Eröffnung: November

Adresse: Kranzler Eck, Kurfürstendamm, Berlin

Betreiber: Big Squadra / Big Mamma Group

Kapazität: mehr als 250 Sitzplätze

Konzept: Italienische Trattoria mit Pizza, Pasta, Cocktails und Gerichten zum Teilen

www: https://www.bigmammagroup.com/de

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