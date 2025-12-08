Studie: Was Restaurantgäste wirklich erwarten

Lightspeed-Studie 2025: Hygiene und Timing wichtiger als Foodie-Trends!

Yakirori vom Duroc Schwein, Auster und Lachstatar

Was Restaurantgäste wirklich erwarten

Eine aktuelle Umfrage des Kassensystem- und Paymentanbieters Lightspeed beleuchtet, was Restaurantgäste in Deutschland sowie in Großbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden tatsächlich wertschätzen. Nicht spektakuläre Foodtech-Konzepte, sondern klassische Tugenden entscheiden maßgeblich über einen gelungenen Restaurantbesuch. Die Studie entlarvt, wie groß die Diskrepanz zwischen Instagram-Trend und realen Gästewünschen im Alltag ausfällt.

Sauberkeit, Service und Tempo – das Fundament zählt

Für deutsche Gäste ist die grundsätzliche Sauberkeit am wichtigsten: 56 % geben an, dass Ordnung und Hygiene vor dem Platznehmen ein entscheidender Faktor sind. Schon lange bevor Essen oder Getränke serviert werden, treffen viele die Entscheidung, ob sie bleiben – aufmerksames Personal (47 %), transparente Preise auf der Speisekarte (40 %) sowie eine angenehme Geräuschkulisse (26 %) folgen als relevante Aspekte. Wer hier schwächelt, wird oft direkt abgewählt.

Ein freundlicher Empfang, ein sauber gedeckter Tisch und ein warmes Gericht ohne lange Wartezeit – diese „einfachen“ Dinge gelten in Deutschland als Erfolgsrezept für zufriedene Gäste.

Ärgernisse und No-Gos im Restaurant

Die Umfrage benennt auch vier Hauptärgernisse, die zuverlässig Kunden vergraulen:

Unhöfliches Personal: Für 45 % der Befragten ein K.-o.-Kriterium. Wer sich nicht willkommen fühlt, kommt nicht wieder.

Für 45 % der Befragten ein K.-o.-Kriterium. Wer sich nicht willkommen fühlt, kommt nicht wieder. Mangelnde Sauberkeit (37 %): Klebrige Karten, dreckige Tische oder unsauberes Geschirr sind ein Warnsignal.

(37 %): Klebrige Karten, dreckige Tische oder unsauberes Geschirr sind ein Warnsignal. Kaltes Essen (31 %): Selbst gutes Aroma kann einen kalten Teller nicht retten.

(31 %): Selbst gutes Aroma kann einen kalten Teller nicht retten. Lange Wartezeiten (26 %): Für gut ein Viertel der Gäste ein Grund, dem Lokal fernzubleiben. 27 % haben laut Umfrage schon vor der ersten Bestellung wieder umgedreht.

Schlechte Prozesse, mangelnde Aufmerksamkeit und Zeitverlust summieren sich schnell zu einem negativen Gesamteindruck.

Europaweite Unterschiede und Nuancen

Kulturelle Nuancen runden das Bild ab: Lärmende Kinder stören deutsche (14 %) und niederländische Gäste (15 %) weniger als Besucher aus Frankreich, Belgien oder Großbritannien (21 %). Laute Musik ist besonders in den Niederlanden (21 %) ein Problem, in Deutschland sind es nur 16 %. Deutsche Gäste reagieren auffällig sensibel auf nicht abgeräumte Tische (15 %).

Was lernen Gastronomen daraus?

So einfach die Erkenntnisse erscheinen: Wer Grundanforderungen wie Sauberkeit, Service und ein warmes Gericht vernachlässigt, verliert Gäste – ganz unabhängig von Konzept, Deko oder Food-Innovation. Lightspeed-Manager Sinahn Fabian Sehk kommentiert im Gourmet Report: „Unsere Kassensysteme helfen Gastronomen, alle Prozesse im Blick zu behalten – von der Tischbelegung über die Wartezeiten bis zur Personalplanung. Wer hier effizient arbeitet, schafft nicht nur bessere Abläufe, sondern auch entspanntere Gäste – und motiviertere Mitarbeitende.“

Vor allem Service, Timing und die Kommunikation zwischen Küche und Service zählen laut befragten Betreibern. Über 90 % der Gastronomen beurteilen diese als den wichtigsten Erfolgsfaktor. Im Fine Dining sind es besonders hohe Ansprüche an Koordination und Gastorientierung.

Kritischer Blick und Brancheneinordnung

Die Lightspeed-Studie reiht sich somit in verschiedene Analysen zur Gästebindung ein, darunter aktuelle Erkenntnisse von Meininger.de, Gastrotel und Tageskarte.io. Die gesammelten Daten zeigen: Gäste beobachten die Betriebe heute kritischer denn je. Inflation, Personalmangel, Datenstress im Service – all das spüren Kunden unmittelbar. Wer hier in Abläufe und Gastorientierung investiert, schafft die beste Basis für wirtschaftlichen Erfolg.