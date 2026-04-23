Mit sechs Teilnehmern fand der 15. Koch-Azubi Contest der Selektion Deutscher Luxushotels im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg statt. Den Sieg erkochte sich Luca Wohlrab, der im 3. Lehrjahr im gastgebenden Hotel Vier Jahreszeiten in der Kochausbildung ist.

Finalisten

Frida Lenz, Ose Möllgard, Luca Wohlrab, Lenn Gabriel, Lukas Schwarz, Nahuel Baudinor (vlnr)

©Max_Arens

Luca Wohlrab, Nahuel Baudinor und Lukas Schwarz

Nahuel Baudinor, im zweiten Lehrjahr im Brenners Parkhotel, errang den zweiten Platz, dicht gefolgt von Lukas Schwarz aus dem Excelsior Hotel Ernst, ebenfalls zweites Lehrjahr.



In diesem Jahr lag die Herausforderung für die Teilnehmer darin, ein 3-Gang Menü zu erstellen, welches unter anderem Kabeljau, Prignitzer Maishuhn sowie Wellant-Apfel enthalten sollte. Dabei sollten die Rezepte und ihre Herstellung so nachhaltig wie möglich gestaltet sein.



Seit Einführung des Wettbewerbs ist Christian Rach Schirmherr des Koch-Azubi WETTBEWERB unter dessen Leitung die Jury, die sich diesmal aus Markus Rüsch (Inhaber AKI Kaviar) und Tobias Günther (Küchenchef im Restaurant Haerlin) zusammensetzte, ihre Bewertung vornahm.

„Wir sind vom Niveau und der Leidenschaft aller Teilnehmer tief beeindruckt. Mit so viel Ehrgeiz, Liebe zum Detail und zum Produkt sind die jungen Talente zukunftstragend für unsere wunderbare Branche“, lobte Christian Rach die Auszubildenen gegenüber Gourmet Report.

Der Wettbewerb der Köche wurde vor 15 Jahren von den Küchenchefs der Selektion Deutscher Luxushotels ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich statt. Mit Hilfe der jeweiligen Küchenchefs treten aus jedem Mitgliedhaus jeweils ein/e Auszubildene/r an, um eine namhafte Jury von seiner/ihrer Kreativität, Professionalität und kulinarischem Gespür zu überzeugen.

https://selektiondeutscherluxushotels.de