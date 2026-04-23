Seit nunmehr drei Jahrzehnten trägt Carmelo Greco einen Michelin-Stern, den er seit 15 Jahren ununterbrochen in seinem eigenen Restaurant in Sachsenhausen verteidigt. Nachdem er zuletzt gemeinsam mit seinem früheren Sous-Chef Benedetto Russo als Doppelspitze agierte, führt Greco sein Restaurant nun wieder allein – und überzeugt weiterhin mit einer klaren, zeitlosen Handschrift, sowohl kulinarisch als auch im Ambiente. Komplettiert wird das Team durch den neuen Sommelier und Restaurantleiter Ivan Cappella.

Konstanz und Veränderung bei Sternekoch Carmelo Greco

„Benedetto Russo und ich standen Seite an Seite in der Küche und haben uns gegenseitig inspiriert, das war eine wertvolle Zeit“, so Carmelo Greco. Knapp drei Jahre lang leiteten beide gleichberechtigt die Küche, bevor Russo nun in seine Heimat zurückkehrte. Dort bringt er seine im Restaurant Carmelo Greco gesammelten Erfahrungen und verfeinerten Fähigkeiten in die Gastronomie ein. „Benedetto hatte den Wunsch, wieder nach Sizilien zu ziehen. Er wird ein großer Gewinn für das kulinarische Palermo sein und ich wünsche ihm das Allerbeste“, sagt Greco. Gemeinsame Besuche oder Four-Hands-Dinner bleiben weiterhin eine Möglichkeit – nicht zuletzt, da auch Carmelo Greco aus Palermo stammt. Zudem hat Benedetto Russo weiterhin familiäre Verbindungen im Rhein-Main-Gebiet.

Unterdessen erhält der Service im Restaurant Carmelo Greco ein neues, zentrales Gesicht: Ivan Cappella übernimmt die Position des Sommeliers und Restaurantleiters. Zuvor war er als Restaurantleiter in Bad Vilbel tätig sowie als Sommelier und Supervisor im Steigenberger Icon Frankfurter Hof. „Als gebürtiger Italiener habe ich viele befreundete Italienische Winzer und freue mich, ihre Weine den Gästen im Carmelo Greco vorzustellen“, erklärt Ivan Cappella.

http://www.carmelo-greco.de/