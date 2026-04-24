Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026: Küchenchef Andreas Krolik (4/5) vom Lafleur vereint französische Haute Cuisine mit zeitgenössischer Leichtigkeit, Ricky Saward (4/5) von Seven Swans praktiziert veganes Fine Dining mit heimischen Zutaten, Mario Lohninger (3/5) serviert österreichisch inspirierte Küche, Jochim Busch (3/5) ist mit seinem Rausch zurück und Niclas Nußbaumer (3/5) kocht im The Dune tiefgründig.
Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026
Bidlabu, Frankfurt-Innenstadt
Küchenchefin: Janina Allgaier
www.bidlabu.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Do-Sa mittags, Mo-So abends
Küchenchefin Janina Allgaier und André Rickert zaubern in ihrem unprätentiösen Gourmetbistro unkomplizierte, geschmackvolle Gerichte, vorwiegend klassisch ausgerichtet, aber immer mit einer Prise Kreativität. Die Weinbegleitung ist stets eine gute Wahl. Einfaches Bistro mit wuseligem Großstadtflair. Hauptgerichte 26-49 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Carmelo Greco, Frankfurt-Sachsenhausen
Küchenchef: Carmelo Greco
www.carmelo-greco.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-Sa abends, Di-Fr mittags, So geschlossen
Küchenchef Carmelo Greco serviert im italienischen Gourmetrestaurant je nach Marktlage erstklassige hausgemachte Pasta, Risotto und Gerichte wie japanisches Wagyu-Filet mit Norcia-Trüffeln. Die Weinauswahl konzentriert sich auf italienische Gewächse. Italienische Herzlichkeit vom Feinsten im schicken Ambiente. Hauptgerichte 49-69 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Carte blanche, Frankfurt-Nordend-Ost
Küchenchefs: Sebastian Ziese, Yanik Schuller
www.carteblanche-ffm.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-So abends, Mo, Di geschlossen
Inhaber und Küchenchef Sebastian Ziese legt großen Wert auf Marktfrische und entscheidet täglich, was den Gästen als Überraschungsmenü serviert wird. Die Gerichte sind handwerklich perfekt und aromatisch fein balanciert. Behaglich-charmantes Ambiente mit Stuckdecke. Menüs 112-152 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Erno’s Bistro, Frankfurt-Westend
Küchenchef: Valéry Mathis
www.ernosbistro.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-Fr mittags & abends, Sa, So geschlossen
Küchenchef Valéry Mathis setzt in der kultigen Frankfurter Institution seit über 50 Jahren französische Lebensart handwerklich perfekt um, mit Klassikern wie Rindertatar mit Kaviar oder Bresse-Taube. Die mit 700 Positionen bestens sortierte Karte bietet alles, was in der französischen Weinwelt Rang und Namen hat. Hauptgerichte 69-89 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Franziska – Progressive German Vintage Cuisine, Frankfurt-Sachsenhausen
Küchenchef: Mathis Thünemann
www.mook-group.de/franziska (Link in neuem Fenster öffnen)
So-Do abends, Fr-Sa abends
Küchenchef Mathis Thünemann interpretiert im Henninger-Turm bodenständige deutsche Klassiker modern, wie Schinkennudeln mit Trüffelschaum oder Toast Hawaii mit karamellisierter Ananas. Deutsche und internationale Weine aus gut sortierter Karte. Elegant durchgestyltes Interieur mit grandioser Aussicht. Menüs 99-149 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
L’Arôme, Frankfurt-Stadtmitte
Küchenchef: Hai Hoang Minh
www.larome-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Hai Hoang Minh hat einen ganz eigenen Stil und ist ein Meister darin, vielfältige Aromen harmonisch zu kombinieren. Die Weinbegleitung ist bestens auf die einzelnen Gänge eingestellt. Warmherziges, modernes Interieur. Menüs 118-146 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Lohninger, Frankfurt-Sachsenhausen
Küchenchef: Mario Lohninger
www.lohninger.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Mario Lohninger serviert im stattlichen Bürgerhaus österreichisch inspirierte Küche vom Feinsten, wie das beste Wiener Schnitzel der Stadt, aber auch Yellowfin Tuna-Sashimi. Österreich bildet den Schwerpunkt der Weinkarte. Eleganz, locker und entspannt inszeniert. Hauptgerichte 26-98 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Main Tower Restaurant & Lounge, Frankfurt-Innenstadt
Küchenchef: Martin Weghofer
www.maintower-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Martin Weghofer bietet im 53. Stock eine moderne, teils französisch grundierte Küche mit japanischen Einflüssen und aromastarken Gerichten. Die Begleitung ist perfekt auf das Menü zugeschnitten. Modernes Ambiente mit spektakulärem Blick auf die Skyline. Menüs 178-208 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Masa Japanese Cuisine, Frankfurt-Ostend
Küchenchef: Masaru Oae
www.masa-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Sa abends, Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Masaru Oae ist ein Meister der japanischen Küche und beherrscht deren spezielle Koch- und Zubereitungstechniken. Erstklassige Produktqualität ist die Basis seiner handwerklich perfekten Sashimi und Sushi. Gastfreundschaft wird im puristischen Interieur liebenswert zelebriert. Menüs 168-198 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Rausch, Frankfurt-Westend
Küchenchef: Jochim Busch
www.rauschrauschrausch.com (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Do abends, Fr mittags & abends, Sa, So, Mo geschlossen
Küchenchef Jochim Busch ist nach dem Aus des „Gustav“ mit seinem Freund Philipp Günther als Maître zurück. Geräuchert und gegrillt wird, was das Menü bereichert, wie Jakobsmuschel auf Sauerkraut-Muschel-Vinaigrette. Die gut bestückte Weinkarte mit 500 Positionen hat Schwerpunkt Europa. Entspannt-elegantes Ambiente. Menüs 140-220 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Restaurant Lafleur, Frankfurt-Westend
Küchenchef: Andreas Krolik
www.restaurant-lafleur.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Fr mittags & abends, Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Andreas Krolik vereint französische Haute Cuisine mit zeitgenössischer Leichtigkeit und Nachhaltigkeit. Seine Küche beeindruckt durch Präzision, Tiefe und eine fast meditative Ruhe. Sommelière Valerie Poulter führt mit sicherem Gespür durch über 1000 Positionen. Helles Interieur, klare Linien, Blick ins Grüne. Menüs 125-290 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Seven Swans, Frankfurt-Altstadt
Küchenchef: Ricky Saward
www.sevenswans.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Ricky Saward praktiziert veganes Fine Dining mit konsequent heimischen Zutaten aus der Region und eigenem Anbau. In aufwendigen Prozessen entstehen sehr ästhetische, geschmacksintensive Kreationen. Intimes Ambiente im schmalsten Haus der Stadt, einige Tische mit Main-Blick. Menü 229 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Sommerfeld, Frankfurt-Bahnhofsviertel
Küchenchef: Daniel Pletsch
www.sommerfeld-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Do abends, Fr-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Daniel Pletsch serviert aus der offenen Küche geschmacksintensive Gerichte in einem fünfgängigen Degustationsmenü. Die Weinbegleitung ist immer eine gute Wahl. Schickes, modern gestyltes Interieur im Bauhausstil. Menü 159 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
The Dune, Frankfurt
Küchenchef: Niclas Nußbaumer
www.althoffcollection.com/de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Niclas Nußbaumer, eines der größten Talente der jungen Köchegeneration, kocht tiefgründig und lässt beste Produkte für sich sprechen. Opulente Weinkarte mit rund 900 Positionen. Clubartiges Ambiente mit gedimmter Lichtstimmung und groovigem Soundtrack. Menü 249 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Villa Merton, Frankfurt-Bockenheim
Küchenchefs: Philippe Giar, René Postel
www.restaurant-villa-merton.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-Sa abends, So geschlossen
In der denkmalgeschützten Villa lässt sich die Küche französisch inspirieren. Beliebt sind Klassiker von Patron André Großfeld wie Coq au Vin oder glasiertes Kalbsbries. Riesiges Champagner-Angebot, deutsche und internationale Weine. Stilvolles, farbig dekoriertes Interieur. Menüs 143-188 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Zenzakan – Pan Asian Supper Club, Frankfurt-Westend
Küchenchef: Adrian Semp
www.mook-group.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-Sa abends, So geschlossen
Küchenchef Adrian Semp serviert im stylishen, fernöstlichen Design authentisch panasiatische Küche, von japanischem Wagyu-Beef bis Peking-Ente. Ausgesuchte Gewächse aus nationalen und internationalen Weinbauregionen. Ein Frankfurter Magnet für asiatische Küche. Hauptgerichte 33-99 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)
In Frankfurt am Main fand „Der Feinschmecker“ 15 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?
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Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026: Küchenchef Andreas Krolik (4/5) vom Lafleur vereint französische Haute Cuisine mit zeitgenössischer Leichtigkeit, Ricky Saward (4/5) von Seven Swans praktiziert veganes Fine Dining mit heimischen Zutaten, Mario Lohninger (3/5) serviert österreichisch inspirierte Küche, Jochim Busch (3/5) ist mit seinem Rausch zurück und Niclas Nußbaumer (3/5) kocht im The Dune tiefgründig.