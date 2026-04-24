Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026: Küchenchef Andreas Krolik (4/5) vom Lafleur vereint französische Haute Cuisine mit zeitgenössischer Leichtigkeit, Ricky Saward (4/5) von Seven Swans praktiziert veganes Fine Dining mit heimischen Zutaten, Mario Lohninger (3/5) serviert österreichisch inspirierte Küche, Jochim Busch (3/5) ist mit seinem Rausch zurück und Niclas Nußbaumer (3/5) kocht im The Dune tiefgründig.

Andreas Krolik, Lafleur, Frankfurt

Die besten Restaurants in Frankfurt am Main 2026

Bidlabu, Frankfurt-Innenstadt

Küchenchefin: Janina Allgaier

www.bidlabu.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Do-Sa mittags, Mo-So abends

Küchenchefin Janina Allgaier und André Rickert zaubern in ihrem unprätentiösen Gourmetbistro unkomplizierte, geschmackvolle Gerichte, vorwiegend klassisch ausgerichtet, aber immer mit einer Prise Kreativität. Die Weinbegleitung ist stets eine gute Wahl. Einfaches Bistro mit wuseligem Großstadtflair. Hauptgerichte 26-49 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Carmelo Greco, Frankfurt-Sachsenhausen

Küchenchef: Carmelo Greco

www.carmelo-greco.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Sa abends, Di-Fr mittags, So geschlossen

Küchenchef Carmelo Greco serviert im italienischen Gourmetrestaurant je nach Marktlage erstklassige hausgemachte Pasta, Risotto und Gerichte wie japanisches Wagyu-Filet mit Norcia-Trüffeln. Die Weinauswahl konzentriert sich auf italienische Gewächse. Italienische Herzlichkeit vom Feinsten im schicken Ambiente. Hauptgerichte 49-69 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Carte blanche, Frankfurt-Nordend-Ost

Küchenchefs: Sebastian Ziese, Yanik Schuller

www.carteblanche-ffm.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-So abends, Mo, Di geschlossen

Inhaber und Küchenchef Sebastian Ziese legt großen Wert auf Marktfrische und entscheidet täglich, was den Gästen als Überraschungsmenü serviert wird. Die Gerichte sind handwerklich perfekt und aromatisch fein balanciert. Behaglich-charmantes Ambiente mit Stuckdecke. Menüs 112-152 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Erno’s Bistro, Frankfurt-Westend

Küchenchef: Valéry Mathis

www.ernosbistro.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Fr mittags & abends, Sa, So geschlossen

Küchenchef Valéry Mathis setzt in der kultigen Frankfurter Institution seit über 50 Jahren französische Lebensart handwerklich perfekt um, mit Klassikern wie Rindertatar mit Kaviar oder Bresse-Taube. Die mit 700 Positionen bestens sortierte Karte bietet alles, was in der französischen Weinwelt Rang und Namen hat. Hauptgerichte 69-89 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Franziska – Progressive German Vintage Cuisine, Frankfurt-Sachsenhausen

Küchenchef: Mathis Thünemann

www.mook-group.de/franziska (Link in neuem Fenster öffnen)

So-Do abends, Fr-Sa abends

Küchenchef Mathis Thünemann interpretiert im Henninger-Turm bodenständige deutsche Klassiker modern, wie Schinkennudeln mit Trüffelschaum oder Toast Hawaii mit karamellisierter Ananas. Deutsche und internationale Weine aus gut sortierter Karte. Elegant durchgestyltes Interieur mit grandioser Aussicht. Menüs 99-149 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

L’Arôme, Frankfurt-Stadtmitte

Küchenchef: Hai Hoang Minh

www.larome-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Hai Hoang Minh hat einen ganz eigenen Stil und ist ein Meister darin, vielfältige Aromen harmonisch zu kombinieren. Die Weinbegleitung ist bestens auf die einzelnen Gänge eingestellt. Warmherziges, modernes Interieur. Menüs 118-146 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Lohninger, Frankfurt-Sachsenhausen

Küchenchef: Mario Lohninger

www.lohninger.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Mario Lohninger serviert im stattlichen Bürgerhaus österreichisch inspirierte Küche vom Feinsten, wie das beste Wiener Schnitzel der Stadt, aber auch Yellowfin Tuna-Sashimi. Österreich bildet den Schwerpunkt der Weinkarte. Eleganz, locker und entspannt inszeniert. Hauptgerichte 26-98 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Main Tower Restaurant & Lounge, Frankfurt-Innenstadt

Küchenchef: Martin Weghofer

www.maintower-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Martin Weghofer bietet im 53. Stock eine moderne, teils französisch grundierte Küche mit japanischen Einflüssen und aromastarken Gerichten. Die Begleitung ist perfekt auf das Menü zugeschnitten. Modernes Ambiente mit spektakulärem Blick auf die Skyline. Menüs 178-208 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Masa Japanese Cuisine, Frankfurt-Ostend

Küchenchef: Masaru Oae

www.masa-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Masaru Oae ist ein Meister der japanischen Küche und beherrscht deren spezielle Koch- und Zubereitungstechniken. Erstklassige Produktqualität ist die Basis seiner handwerklich perfekten Sashimi und Sushi. Gastfreundschaft wird im puristischen Interieur liebenswert zelebriert. Menüs 168-198 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Rausch, Frankfurt-Westend

Küchenchef: Jochim Busch

www.rauschrauschrausch.com (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Do abends, Fr mittags & abends, Sa, So, Mo geschlossen

Küchenchef Jochim Busch ist nach dem Aus des „Gustav“ mit seinem Freund Philipp Günther als Maître zurück. Geräuchert und gegrillt wird, was das Menü bereichert, wie Jakobsmuschel auf Sauerkraut-Muschel-Vinaigrette. Die gut bestückte Weinkarte mit 500 Positionen hat Schwerpunkt Europa. Entspannt-elegantes Ambiente. Menüs 140-220 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Lafleur, Frankfurt-Westend

Küchenchef: Andreas Krolik

www.restaurant-lafleur.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Fr mittags & abends, Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Andreas Krolik vereint französische Haute Cuisine mit zeitgenössischer Leichtigkeit und Nachhaltigkeit. Seine Küche beeindruckt durch Präzision, Tiefe und eine fast meditative Ruhe. Sommelière Valerie Poulter führt mit sicherem Gespür durch über 1000 Positionen. Helles Interieur, klare Linien, Blick ins Grüne. Menüs 125-290 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Seven Swans, Frankfurt-Altstadt

Küchenchef: Ricky Saward

www.sevenswans.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Ricky Saward praktiziert veganes Fine Dining mit konsequent heimischen Zutaten aus der Region und eigenem Anbau. In aufwendigen Prozessen entstehen sehr ästhetische, geschmacksintensive Kreationen. Intimes Ambiente im schmalsten Haus der Stadt, einige Tische mit Main-Blick. Menü 229 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Sommerfeld, Frankfurt-Bahnhofsviertel

Küchenchef: Daniel Pletsch

www.sommerfeld-frankfurt.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Do abends, Fr-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Daniel Pletsch serviert aus der offenen Küche geschmacksintensive Gerichte in einem fünfgängigen Degustationsmenü. Die Weinbegleitung ist immer eine gute Wahl. Schickes, modern gestyltes Interieur im Bauhausstil. Menü 159 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

The Dune, Frankfurt

Küchenchef: Niclas Nußbaumer

www.althoffcollection.com/de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Niclas Nußbaumer, eines der größten Talente der jungen Köchegeneration, kocht tiefgründig und lässt beste Produkte für sich sprechen. Opulente Weinkarte mit rund 900 Positionen. Clubartiges Ambiente mit gedimmter Lichtstimmung und groovigem Soundtrack. Menü 249 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Villa Merton, Frankfurt-Bockenheim

Küchenchefs: Philippe Giar, René Postel

www.restaurant-villa-merton.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Sa abends, So geschlossen

In der denkmalgeschützten Villa lässt sich die Küche französisch inspirieren. Beliebt sind Klassiker von Patron André Großfeld wie Coq au Vin oder glasiertes Kalbsbries. Riesiges Champagner-Angebot, deutsche und internationale Weine. Stilvolles, farbig dekoriertes Interieur. Menüs 143-188 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Zenzakan – Pan Asian Supper Club, Frankfurt-Westend

Küchenchef: Adrian Semp

www.mook-group.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Sa abends, So geschlossen

Küchenchef Adrian Semp serviert im stylishen, fernöstlichen Design authentisch panasiatische Küche, von japanischem Wagyu-Beef bis Peking-Ente. Ausgesuchte Gewächse aus nationalen und internationalen Weinbauregionen. Ein Frankfurter Magnet für asiatische Küche. Hauptgerichte 33-99 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)

In Frankfurt am Main fand „Der Feinschmecker“ 15 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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Frankfurt im Gourmet Report