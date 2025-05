Der Name wird Programm: Im Rausch Frankfurt, das Mitte Juni im Westend eröffnet, dreht sich alles um Genuss, Leichtigkeit, den Rausch der Sinne, Farben und Geschmäcker. Mehr Erfahrung und Know-how für eine Neueröffnung könnte es kaum geben: Jochim Busch, zuvor ein Jahrzehnt lang Küchenchef im Gustav, zuletzt fünf Jahre mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Philipp Günther bringt große Expertise als Gastgeber mit. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Jetzt wagen sie den Schritt in die Selbstständigkeit – und erfüllen sich mit dem Rausch einen gemeinsamen Traum.

Rausch: Jochim Busch und Philipp Günther eröffnen Frankfurts Restaurant des Jahres

Der Reuterweg 57 ist in Frankfurt eine gelernte Adresse, war doch dort viele Jahre lang das Restaurant Gustav zu Hause. Neben der Anschrift und dem Anspruch an Top-Qualität bleibt jedoch wenig gleich, wenn Jochim Busch und Philipp Günther Mitte Juni die Türen des Rauschs aufmachen. Die beiden Vollblut-Gastronomen kennen sich bereits seit 15 Jahren, damals haben sie im Brenners Park-Hotel in Baden-Baden gearbeitet. Jochim Busch kam anschließend in den Frankfurter Tigerpalast. Philipp Günther arbeitete in Australien und auf einem kleinen Luxus-Segler, bevor auch er in die Main-Metropole kam und sich die Wege der beiden dort erneut kreuzten. Inzwischen verbindet beide eine langjährige Freundschaft und nun auch das erste gemeinsame Restaurant.

Entspannter Farbenrausch im Rausch

„Wir haben die Räumlichkeiten nach unseren Vorstellungen komplett umgestaltet, man betritt das Restaurant künftig über die Terrasse, die im Sommer mit Lounge-Möbeln ausgestattet ist. Und dann steht man schon direkt in der Küche, dem Herzstück des Restaurants”, erklärt Busch. An zwei Tischen direkt im Eingangsbereich haben Gäste die Möglichkeit, auf Wunsch einen Aperitif zu nehmen und entspannt mit Koch und Gastgeber ins Gespräch zu kommen, bevor es an den Platz geht. Drei Räume reihen sich im Halbkreis aneinander und lassen erkennen, dass hier mehrere kleine Ladengeschäfte des Gründerzeithauses miteinander verbunden wurden. Das Farbkonzept besteht aus teils erdigen und puderig-warmen Tönen wie dunkles Ochsenblutrot, Altrosa und Graubraun. Das Interieur ist in natürlichen Materialien gestaltet, zwei große dunkelrote Tische sind Eye-Catcher, die anderen Tische haben eine gebeizte Holzoberfläche. Hochwertige dänische Möbel von Muuto, handgefertigtes Geschirr und ein spannendes, netzartiges Beleuchtungskonzept von Artemide, das sich durch die Decken jedes Raumes zieht, vervollständigen das Konzept.

Wiedersehen mit Klassikern aus Buschs Küche

Auch das Speisenkonzept spiegelt die moderne Leichtigkeit wider, die Jochim Busch und Philipp Günther wichtig ist. Im Fokus steht dabei der Geschmack der Heimat. „Regionalität und Saisonalität ergeben sich für uns ganz natürlich, allerdings machen wir kein Dogma daraus. Wir verbinden die deutsche Küche mit Lebensfreude und Esprit, und unsere Gäste sollen einfach eine genussvolle Zeit bei uns verbringen. Für uns gibt es keine vorgegebenen Linien, wir wollen uns in keiner Hinsicht einschränken, sondern frei und innovativ kochen“, erklärt Busch. In seiner durchdachten Küche verwendet er viel Gemüse und findet eine gute Balance zwischen Neuem und seinen weiterentwickelten Klassikern wie der dehydrierten Roten Bete oder dem gebeizten Saibling in durchdeklinierten Varianten. Wer kein Menü essen möchte, bestellt à la Carte, besondere Gerichte wie das Perlhuhn in zwei Gängen sind für zwei Personen konzipiert. „Aktuell umfasst unsere Weinkarte über 500 Positionen mit einem Schwerpunkt auf Europa mit allem, was schmeckt, was zu unserer Küche passt und handwerklich gut gemacht ist“, sagt Gastgeber Philipp Günther. Das Rausch bietet Platz für insgesamt 30 Gäste, es steht ein offenes Separee für bis zu 12 Personen zur Verfügung.

Das Rausch Frankfurt hat von Dienstag bis Donnerstag ab 18.30 Uhr geöffnet, am Freitag von 12 bis 14 Uhr und ab 19 Uhr. Am Wochenende bleibt das Restaurant geschlossen, perspektivisch können samstags exklusive Buchungen und ausgewählte Events stattfinden.

http://www.rauschrauschrausch.com/