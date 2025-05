Alexander Huber mit weiterem Restaurantkonzept

Alexander Huber schlägt ein neues Kapitel auf: Ab Juni 2025 erweitert der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch sein kulinarisches Angebot im traditionsreichen Huberwirt um ein weiteres Konzept.

Sternekoch Alexander Huber

Unter dem Dach des Familienbetriebs entstehen künftig zwei kulinarische Konzepte: das „Wirtshaus Huberwirt“ mit klassisch-bayerischer Küche – und das neue „Restaurant Alexander Huber“ für kreative Fine-Dining-Momente auf höchstem Niveau.

Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch Alexander Huber steht für eine Küche, die regionale Verwurzelung mit kulinarischer Neugier verbindet. Mit seinem neuen Konzept schlägt das Traditionshaus in Pleiskirchen nun ein weiteres Kapitel seiner über 400-jährigen Geschichte auf – und bleibt dabei der eigenen Philosophie treu: höchste Qualität, echter Geschmack und gelebte Gastlichkeit.

Zwei Konzepte – eine Handschrift

Im „Wirtshaus Huberwirt“ werden ab dem 3. Juni 2025 traditionelle Gerichte in entspannter Atmosphäre serviert – von vergessenen Klassikern bis hin zu saisonalen Spezialitäten. Auch Hubers Signatures wie das gerollte Cordon Bleu oder das Lüngerl finden sich auf der Karte. Die neue Ausrichtung: bayerisches Soulfood mit ehrlichem Handwerk und bezahlbarer Qualität.

Wem der Sinn nach einem noch feineren Erlebnis steht, findet im angrenzenden „Restaurant Alexander Huber“ moderne Küche auf Gourmetniveau – heimatverbunden, kreativ und mit besonderem Feingefühl zubereitet. Die Ausrichtung: Bayerische Avantgarde – innovativ gedacht, handwerklich präzise umgesetzt. Serviert wird in ungezwungener Atmosphäre mit herzlichem Service, wie man ihn aus dem Wirtshaus kennt. Auf den Teller kommen 5- bis 7-Gang-Menüs voller Raffinesse, begleitet von der bekannten Weinkarte des Hauses, die in beiden Restaurants gilt, sowie einer kleinen, kuratierten Auswahl an Raritäten für besondere Genussmomente.

Ein Ort für jeden Genussmoment

Mit dem neuen Konzept schafft der JRE-Deutschland Spitzenkoch mehr Raum für unterschiedliche Genussmomente – ohne Kompromisse bei Qualität oder Atmosphäre. „Ob gemütlich im Wirtshaus oder mit mehr Finesse im Gourmetrestaurant – bei uns sollen sich die Gäste immer willkommen und gut aufgehoben fühlen“, sagt Huber.

Reservierungen sind ab sofort möglich. Gäste entscheiden bei der Buchung, ob sie einen Tisch im „Wirtshaus Huberwirt“ oder im „Restaurant Alexander Huber“ wünschen.

Öffnungszeiten:

Wirtshaus Huberwirt

Dienstag bis Samstag: 18:00–23:00 Uhr

Freitag & Samstag zusätzlich: 12:00–15:00 Uhr

Restaurant Alexander Huber

Donnerstag bis Samstag: 18:00–23:00 Uhr

Samstag zusätzlich: 12:00–15:00 Uhr.

Der Huberwirt in Pleiskirchen ist ein traditionsreicher Familienbetrieb mit über 400 Jahren Geschichte – und seit jeher ein fester Bestandteil der bayerischen Gastronomiekultur. In elfter Generation geführt von Spitzenkoch und JRE Mitglied Alexander Huber sowie seiner Frau Sandra Huber, verbindet das Haus Regionalität, Gastlichkeit und kulinarische Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Seit 2013 trägt der Huberwirt einen Michelin-Stern.

