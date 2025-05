Warum eine der innovativsten Küchen Deutschlands in der beschaulichen Kleinstadt Bamberg zu Hause ist. Zu Gast bei Marco Schneider im Kuro Neko. Von Hans-Peter Hahn

Kuro Neko, Bamberg

Während die Barkultur Bambergs längst bundesweit als stilprägend gilt, vollzieht sich in einem unscheinbaren Winkel der fränkischen Weltkulturerbestadt eine stille Revolution: Ein Restaurant, das die deutsche Fine-Dining-Szene mit leiser Entschlossenheit auf den Kopf stellt – weitgehend unbemerkt und gerade deshalb so faszinierend.

Im „Kuro Neko“ steht Marco Schneider allein am Herd. Allein – und auf höchstem Niveau. Das ist bemerkenswert, verdient Anerkennung. Doch was sein Lokal wirklich abhebt von den glitzernden Adressen der Metropolen, von München bis Berlin, ist ein Konzept, das so kompromisslos originell wie wohltuend aus der sterilen Uniformität vieler Sternerestaurants herausragt. Dort regiert oft das Reißbrett, hier herrscht die Handschrift. Schneider wagt nicht weniger als das Gesamtkunstwerk.

Denn im „Kuro Neko“ geht es längst nicht mehr nur ums Essen. Hier werden Menüs komponiert wie Sinfonien, inspiriert von Kunst, Film und Musik. Ein Abend ist plötzlich den Beatles gewidmet, Salvador Dalí, Asterix & Obelix oder Steven Spielberg. Doch nicht etwa plakativ – kein bloßes Etikettieren von Gängen. Jeder Teller erzählt eine Geschichte, jeder Gang ist Teil einer Dramaturgie. Es ist ein Abend wie ein Besuch bei Richard Wagner: opulent, durchdacht, voller Anspielungen und Sinneseindrücke.

Marco Schneider, Kuro Neko, Bamberg

Natürlich ist das nicht jedermanns Geschmack – eine „Walküre“ polarisiert, ebenso wie ein Menü, das zu viel will für ein vermeintlich einfaches Abendessen. Zu neu, zu komplex, zu ungewohnt. Doch wer Kulinarik als Erlebnis versteht, als Bühnenkunst für Gaumen und Geist, der wird im „Kuro Neko“ nicht nur satt, sondern tief beeindruckt.

Ein Ort, der still glänzt. Und vielleicht gerade deshalb die Zukunft ist. Hans-Peter Hahn

https://www.restaurantkuroneko.de