Veröffentlicht am von Gourmet Report

Lieferando Awards 2025 – das beste Dessert-Restaurant ist in Berlin

Infinity Sushi ist Deutschlands bestes Restaurant – Mr. Ice Cream in Berlin gewinnt als bestes Dessert-Restaurant. Die Lieferando Awards 2025 sind vergeben: Zum zweiten Mal in Folge bleibt der Preis für das beste Restaurant Deutschlands in Hamburg.

Lieferando Awards Gewinner

Lieferando Awards

Nach dem asiatischen Fusions-Restaurant Vy Delivery im Vorjahr sicherte sich diesmal Infinity Sushi die renommierte Auszeichnung. Das beste Dessert-Restaurant kommt aus Berlin: Mr. Ice Cream in Spandau überzeugte die abstimmenden Kunden mit Eiscreme und Bubble Waffles.

Insgesamt wurden die Lieferando Awards in 16 nationalen und fünf lokalen Kategorien verliehen. Erstmals wurden dabei auch das wachsende Angebot von Lebensmittel- und Einzelhändlern mit eigenen Preisen gewürdigt.

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Infinity Sushi aus Hamburg ist Deutschlands bestes Restaurant

Die Hansestadt bleibt das kulinarische Herzstück des Landes – zumindest nach dem Award für das beste Restaurant Deutschlands. Infinity Sushi aus Hamburg überzeugte die Jury und die abstimmenden Kund:innen mit einer großen Auswahl und ausgefallenen Kreationen. Eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen bei mehr als 1.800 Bewertungen spricht eine deutliche Sprache.

Berliner Erfolge: Mr. Ice Cream, Mmmaah! und Call to Eat

Das beste Dessert-Restaurant Deutschlands kommt aus Berlin: Mr. Ice Cream in Spandau setzte sich in der Kategorie durch. Nirgendwo schmecken Eiscreme und Bubble Waffles den Votierenden zufolge so gut.

Auch auf lokaler Ebene räumte Berlin ab:

  • Lokaler Favorit Berlin: Mmmaah! (koreanisches Restaurant)
  • Bestes Sushi Berlin: Sushi Yana
  • Beste Bowl Berlin: Habba Habba
  • Beste Pizza Berlin: Call to Eat
  • Bester Burger Berlin: Burgermeister
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Neue Kategorien: Handel und Lebensmittel erstmals ausgezeichnet

Erstmals wurden bei den Lieferando Awards auch Lebensmittel- und Einzelhändler in eigenen Kategorien geehrt – ein Zeichen für das wachsende Angebot auf der Plattform:

KategorieGewinnerOrt
Bestes LebensmittelgeschäftFeinkost KäferMünchen
Beste LebensmittelketteCinnamoodbundesweit
Bestes EinzelhandelsgeschäftLiza Blumen & Geschenke BoutiqueChemnitz
Beste EinzelhandelsketteMedia Marktbundesweit

Feinkost Käfer aus München überzeugte mit hochwertigen Ölen, Pestos, Käsesorten und edlen Tropfen. Cinnamood, der beliebte Zimtschnecken-Bäcker, sicherte sich den Preis für die beste Lebensmittelkette. Die Liza Blumen & Geschenke Boutique aus Chemnitz punktete mit kreativen Kreationen und Ideen, Media Markt mit schnell und spontan gelieferter Elektronik.

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Alle 16 nationalen Gewinner der Lieferando Awards 2025 im Überblick

KategorieGewinnerOrt
Bestes Restaurant DeutschlandsInfinity SushiHamburg
Beste internationale RestaurantketteBurgermebundesweit
Beste nationale RestaurantketteCall a Pizzabundesweit
Bestes LebensmittelgeschäftFeinkost KäferMünchen
Beste LebensmittelketteCinnamoodbundesweit
Bestes EinzelhandelsgeschäftLiza Blumen & Geschenke BoutiqueChemnitz
Beste EinzelhandelsketteMedia Marktbundesweit
Bester NewcomerBang Bang Original Philly CheesesteakEssen
Innovativstes RestaurantKOURO DeliveryHannover
Bestes Döner-RestaurantOrkide DönerEssen
Bestes orientalisches RestaurantPrestige Orientalische SpezialitätenErfurt
Bestes italienisches RestaurantGullo Cucina ItalianaNürnberg
Bestes asiatisches RestaurantHatoky DeliveryBochum
Bestes veganes RestaurantChay Viet VietnameseDresden
Bestes Dessert-RestaurantMr. Ice CreamBerlin
Bestes indisches RestaurantMaharaja PalaceNürnberg
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Weitere Highlights: Kebab, Pizza, Burger und vegane Küche

Die Vielfalt der ausgezeichneten Küchen spiegelt die Bandbreite der Lieferando-Plattform wider:

  • Bester Kebab: Orkide Döner in Essen
  • Beste Pizza (nationale Kette): Call a Pizza
  • Bester Burger (internationale Kette): Burgerme
  • Bestes veganes Restaurant: Chay Viet Vietnamese aus Dresden überzeugte mit pflanzlichen Gerichten der asiatischen Küche
  • Innovativstes Gastro-Konzept: KOURO Delivery aus Hannover, ein Sushi-Lieferservice mit mutigem Konzept

Lokale Awards: 50 weitere Preisträger in zehn Städten

Neben den 16 nationalen Gewinner wurden auch 50 weitere Preisträger:innen auf lokaler Ebene ausgezeichnet. Die lokalen Awards wurden in zehn Großstädten vergeben, darunter:

  • Berlin
  • Hamburg
  • Leipzig
  • Hannover

Eine detaillierte Liste aller Gewinner und Nominierten ist online über die Award-Website einsehbar: https://www.lieferando.de/awards/2025/de-de/home/

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So funktionierte die Abstimmung

Vom 19. Januar bis zum 1. Februar 2026 beteiligten sich zehntausende Lieferando-Nutzer an der Online-Abstimmung. Sie wählten ihre Favoriten aus mehr als 460 Nominierten. Vorab hatte eine Jury die zehn besten Anbieter pro Kategorie nominiert. Die Nominierungskriterien umfassten:

  • Durchschnittliche Kundenbewertung
  • Verfügbarkeitsrate
  • Anzahl der Bestellungen
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Statement von Lieferando-Geschäftsführer Lennard Neubauer

„Die Gewinner der Lieferando Awards 2025 zeigen, was unsere Plattform auszeichnet. Auf Lieferando sind die besten Restaurants der Stadt nur einen Klick entfernt, und auch im vergangenen Jahr sind viele spannende Newcomer hinzugekommen, um ihre Kunden auch online einfach und schnell zu versorgen. Ihre Kochkunst, Vielfalt und Kundenorientierung möchten wir unterstützen und mit den Awards honorieren.“

Fazit Gourmet Report

Bei der Überschrift dürften 90 % unserer Leser nur anerkennend genickt haben – ja klar. Das beste Dessert Restaurant ist ohne Zweifel in Berlin. Es hat sogar zwei Michelin Sterne. Umso ungläubiger dann einige Zeilen tiefer. Ein Lacher. Auch scheint es mit den Geschmacksknospen der Besteller nicht weit her zu sein. Sushi Yana als bestes Sushi? Zerrissener Billig-Fisch auf zerkochten Reis ist das beste Sushi? Wohl kaum! Call A Pizza durfte ich mal bei Freunden „geniessen“ – ich selber habe zwei mal in meinem Leben bestellt, um dann festzustellen, dass ich doch lieber warme Speisen mag und notfalls mir das selber abhole, wenn überhaupt. Diese Call a Pizza war noch fettiger und salziger als eine TK-Pizza, die ich auch vermeide. Einzig Burgermeister kann ich nachvollziehen. Die haben in der Tat einen recht leckeren Hamburger mit Bacon! Übrigens, das beste Restaurant Deutschlands der Lieferando Awards bietet im Restaurant All-you-can-eat an. Ich werde wohl nie das beste Restaurant Deutschlands kennen lernen (wollen). Schade!

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