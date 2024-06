Markthallen der Algarve – Überblick

Natürlich gibt es an der Algarve auch eine breite Auswahl an gut sortierten Supermärkten, wie man sie von zu Hause kennt. Wer aber wirklich einkaufen will wie die Portugiesen, sollte unbedingt eine der bunten Markthallen besuchen.

Markthallen der Algarve

Hier findet man ein Gemisch an bunten Farben und aufregenden Gerüchen. Und dann das lebhafte Treiben der Marktfrauen, die hier lautstark ihre Ware anpreisen – ein authentisches Stück Algarve. Ganz egal, ob man einfach nur schauen und sich von dem munteren Treiben inspirieren lassen oder selbst (und oft überraschend günstig!) für die nächste Mahlzeit einkaufen will: Der Ausflug auf einen der appetitanregenden Lebensmittelmärkte gehört zum Algarve-Urlaub einfach dazu! Nachfolgend eine Auswahl der größten und schönsten Adresse.

Markthallen der Algarve

Die Markthallen in Olhão

Längst gehören die beiden Markthallen von Olhão zu den Wahrzeichen der Stadt an der Ria Formosa. Die beiden äußerlich identischen Ziegelgebäude mit ihren markanten Türmchen liegen direkt am Wasser zwischen zwei kleinen Parks. Gebaut wurden sie zwischen 1912 und 1916, und der für die Pläne verantwortliche Architekt ist kein Unbekannter: Es handelt sich um den Franzosen Gustave Eiffel. Sehenswert sind auch die 1998 von dem portugiesischen Künstler António Costa Pinheiro angebrachten Fliesen mit typischen Szenen aus dem Leben an der Algarve.

So ähnlich die Hallen von außen aussehen, so grundverschieden ist das, was es im Inneren zu kaufen gibt: Die westliche Halle ist ganz allein frischem Fisch und Meeresfrüchten vorbehalten. Die Qualität und Vielfalt des Angebots – von der Sardine über den Thunfisch bis zur Scholle, von der Garnele bis zum Tintenfisch – ist schon legendär. Auch erfahrenen Köchen passiert es hier oft, dass in der Auslage ein Meeresgetier liegt, das sie noch nie zuvor gesehen haben.

Alles weiter findet man in der anderen Halle – knackig frisches, saftiges Obst, erstklassiges Gemüse, frische und getrocknete Kräuter gibt es genauso wie Trockenfrüchte und Honig direkt vom Imker. Die große Auswahl an schmackhaftem Käse erfreut jeden Feinschmecker. Entlang der Seitenwände haben die Metzger ihre Stände und verkaufen frisches Fleisch, appetitliches Geflügel und geräucherte Würste.

Samstags findet direkt vor den Ziegelhallen direkt am Ufer des Naturschutzgebiets Ria Formosa zusätzlich ein Bauernmarkt statt, auf dem Erzeuger aus der Umgebung ihre saisonalen Produkte feilbieten.

Wer spontan Appetit bekommt, kann in einem der zahlreichen Cafés oder Restaurants an der Außenseite der Markthallen oder in der Umgebung einkehren.

Adresse: Avenida 5 de Outubro, 8700-306 Olhão

Geöffnet: Mo-Sa 7-13 Uhr

Web: https://mercadosdeolhao.cm-olhao.pt

Die Markthalle von Loulé

Ein Besuch der Stadt Loulé ohne einen Abstecher in die prächtige Markthalle? Undenkbar! Das Schmuckstück im Zentrum der Stadt, Ende des 19. Jahrhundert von dem Architekten Mota Gomes entworfen, kombiniert Jugendstil-Elemente mit maurischen Akzenten, wie sie für die Algarve so typisch sind. Seit seiner Einweihung am 27. Juni 1908 wurde der Markt immer wieder umgestaltet und optimiert, 2007 wurde er nach einer umfassenden Renovierung neu eröffnet.

Neben einem riesigen Angebot an frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Wurst und Käse findet man in 26 Geschäften und an 78 Ständen neben Schnittblumen auch Kunsthandwerk (z.B. aus Kork), regionaltypische Spezialitäten wie Piri Piri-Sauce oder Flôr de Sal.

Immer samstags tobt hier der Bär, denn dann strömen aus der Umgebung auch viele Bauern herbei, die in den Gassen rund um die Markthalle ihre Ware verkaufen.

Der Markt von Loulé verfügt zudem über Räume für Messen und Veranstaltungen und zahlreiche Restaurants und Cafés, darunter z.B. auch eine Sushi-Bar.

Adresse: Rua José Fernandes Guerreiro, 8100-598 Loulé

Geöffnet: Mo-Sa 7-15 Uhr, Bauernmarkt Sa 7-13 Uhr

Web: https://www.lcglobal.pt/mercado/mercado-municipal/mercado-municipal-3

Der Mercado Municipal in Faro

Zentral, modern und hell: In der neuen Markthalle von Faro werden Fisch und Meeresfrüchte, Obst und Gemüse, Fleisch und Brot, Oliven und kleine Süßigkeiten höchst appetitlich angeboten. Neben dem klassischen Markt findet man im Untergeschoss einen großen Supermarkt und eine kostenlose Tiefgarage. Für den spontanen Hunger gibt es verschiedene Cafés, Snackbars und Restaurants sowie andere Servicestände wie Schuhmacher, Friseur und Zeitungskiosk. Für Einheimische wie Touristen ein prima Platz, um sich mit allem zu versorgen, was man zum täglichen Leben braucht.

Adresse: Largo Doutor Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro

Geöffnet: Mo-Sa 8-15 Uhr

Der Mercado Municipal in Tavira

Nachdem die wunderschöne alte Markthalle Mercado da Ribeira direkt am Ufer des Gilão-Flusses zu klein geworden war, zogen die Lebensmittelhändler 1990 in die nicht weit vom Zentrum entfernte neue Markthalle um. Dort gibt es unter einer hellen, freundlichen Stahlkonstruktion viel Platz für Stände mit Lebensmitteln aller Art. Da die Gänge zwischen den hygienischen Auslagen erfreulich breit sind, kommt es auch bei größerem Andrang nicht zu unangenehmer Enge. Nicht weit vom Mercado Municipal findet man zahlreiche Salinen – deshalb gibt es auf dem Markt auch ein gutes Angebot an Meersalz und Flôr de Sal.

Der alte Mercado da Ribeira wurde renoviert und liebevoll umgestaltet. Heute beherbergt er zahlreiche kleine Läden, Galerien, Restaurants und eine Eisdiele. Er wird oft für kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Adresse: Avenida Dom Manuel I, Tavira 8800-681

Geöffnet: Mo-Sa 7-13 Uhr

Web: https://cm-tavira.pt/site/feiras-e-mercados/

Der Mercado Municipal da Avenida in Lagos

Der recht urige Mercado Municipal da Avenida liegt zentral nicht weit vom Fischereihafen und der Marina entfernt. Die dreistöckige Markthalle wurde im Jahr 1924 anstelle der 1915 bei einem Brand zerstörten Fábrica da Porta de Portugal errichtet und zwischen 2002 und 2004 umfassend renoviert und modernisiert. Im Erdgeschoss findet man die Fisch- und Meeresfrüchtestände und die Metzger, im ersten Stock Geschäfte für Obst, Gemüse und andere lokale Produkte. Im zweiten Stock laden ein Restaurant und ein Café mit Terrasse zum Verweilen nach der Einkaufstour ein. Sehenswert sind die Fliesenbilder der Künstlerin Xana an der Südwand des Gebäudes.

Adresse: Avenida dos Descobrimentos São Sebastião, 8600-645 Lagos

Geöffnet: Mo-Sa 7-14 Uhr

Web: https://www.cm-lagos.pt/descobrir-lagos/e-util-saber/feiras-e-mercados

Der Mercado Municipal de Portimão

Fisch und Meeresfrüchte, Obst und Gemüse von den Bauern der Umgebung, Schinken vom mit Eicheln gemästeten schwarzen Schwein, Honig aus den Bergen von Monchique und ein schönes Sortiment an bunten Blumen – kein Wunder, dass in der 2007 eröffneten, fast 8.500 Quadratmeter großen Markthalle von Portimão der Andrang groß ist. Besonders am Samstag, denn dann versuchen die bestimmt 20 Fischverkäufer im ersten Stock, ihre Ware an die Frau oder den Mann zu bringen. Immer mit dem Service, die Tiere auch gleich küchenfertig auszunehmen, die Flossen abzuschneiden, zu entschuppen, zu waschen und zu häuten.

Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht – neben eine Cafeteria gibt’s eine Kinderspielecke. In den Restaurants der Umgebung isst man gut und günstig.

Adresse: Av. São João de Deus, 8500-508 Portimão

Geöffnet: Mo-Fr 7-14 und 17-20, Sa 7-14 Uhr

Web: https://visitportimao.com/de/spass-und-freizeit/staedtischer-markt/

Der Mercado Municipal in Silves

Es lohnt sich, schon frühmorgens in die ehemalige arabische Hauptstadt und eine der ältesten Städte der Algarve zu fahren. Denn dann ist die Auswahl an frischem Fisch und Meeresgetier am größten. Beim Obstsortiment merkt man, dass die Stadt inmitten des größten Orangen-Anbaugebiets Portugals liegt. Immer am Samstag kommen Bauern aus der ganzen Umgebung, um Obst und Gemüse, Nüsse und Mandeln, eingelegte Oliven, Käse-und Wurstspezialitäten, Brot, Kuchen und traditionelles Gebäck anzubieten. Die Markthalle selbst ist nicht besonders groß, aber architektonisch durchaus interessant, da das Gebäude im Stil des Estado Novo erbaut wurde. Die Fisch- und Fleischstände befinden sich links und rechts der Obst- und Gemüsestände hinter einer Reihe von Bogendurchgängen. Beim wöchentlichen Bauernmarkt stehen viele Händler auch rund um die Halle im Freien.

Adresse: N124, 8300-157 Silves

Geöffnet: Mo-Fr 8-14, Sa 8-16 Uhr

Web: https://www.cm-silves.pt/pt/1037/mercado.aspx

Der Mercado Municipal in Vila Real de Santo António

Auch aus dem nahen Spanien kommen gerne Besucher hierher, um sich mit Obst und Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten einzudecken. Vor allem am Samstag tobt hier das Leben, ist die Luft von einem lebhaften Stimmengewirr erfüllt, bahnen sich Einheimische wie Touristen geduldig einen Weg durch die Menge. Neben einem breiten Angebot an Lebensmitteln (darunter z.B. auch Honig und Kräuter) gibt es in der hohen, eher schmucklosen Halle auch Kunsthandwerk wie etwa nach alter Tradition geflochtene Korbwaren zu kaufen.

Adresse: Rua Prof. Egas Moniz B, 8900-316 Vila Real de Santo António

Geöffnet: Mo-Sa 7-13.30 Uhr

Web: https://www.cm-vrsa.pt/pt/menu/373/mercado-municipal-de-vila-real-de-santo-antonio.aspx

Der Mercado Municipal in Aljezur

Direkt an der Brücke über den Fluss, die Ribeira de Aljezur, liegt die kleine, aber immer gut besuchte Markthalle. Das urige Gebäude ist nicht nur ein toller Ort, an dem sich Einheimische wie Touristen an der Algarve-Westküste mit frischem Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse und vielen anderen Dingen versorgen können, sondern auch ein sozialer Treffpunkt. Alte Männer sitzen vor dem Haus in der Sonne, Hausfrauen treffen sich zum Klatsch. Probieren sollte man unbedingt die Süßkartoffeln, die hier in der Gegend zahlreich angebaut werden und die von Kennern als die besten in ganz Portugal gepriesen werden.

Adresse: Rua 25 de Abril, 8670-054 Aljezur

Geöffnet: Mo-Sa 9-13 Uhr

Der Mercado Municipal dos Caliços in Albufeira

Rund um Albufeira gibt es eine ganze Reihe kleinerer Markthallen. Der Mercado Municipal dos Caliços ist wohl der mit dem vielseitigsten Angebot. Neben einer schönen Auswahl an Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch (es gibt allein 20 Fischstände!) findet man auch einen Blumenladen, eine Bäckerei, ein Feinkost-Geschäft sowie einen Friseur und einen Tabakladen. Alle Abteilungen erreicht man über einen großen, luftigen Innenhof. Am 2. und 3. Samstag im Monat findet auf dem Parkplatz ein großer Flohmarkt statt.

Adresse: Largo do Mercado 8200, 8200-126 Albufeira

Geöffnet: Di-So 8-14 Uhr, am 2. und 3. Samstag im Monat auch Flohmarkt

Stets gut informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter