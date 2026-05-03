Die siebte Ausgabe des MICHELIN Malta bestätigt Malta als eine Gourmet-Destinationen im Mittelmeer. Mit 48 ausgezeichneten Restaurants, darunter sieben bestätigte Sternelokale und ein neues Bib Gourmand, setzt Malta ein Zeichen für eine gewisse Beständigkeit. Besonders erfreulich: Die Spitzengastronomie bleibt nicht nur auf hohem Niveau stabil, sondern wird auch durch talentierte Nachwuchskräfte und exzellente Servicekräfte bereichert.

Strassen Cafes in Valletta, Malta

MICHELIN Malta 2026

Die mit Spannung erwartete siebte Ausgabe des MICHELIN Malta wurde kürzlich veröffentlicht. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Ganze 48 Restaurants schafften es in die prestigeträchtige Auswahl, darunter sechs neue Empfehlungen.

Der internationale Direktor des MICHELIN Guide, Gwendal Poullennec, lobte gegenüber Gourmet Report die Entwicklung der Region:

„Während ihrer Besuche stellten die Inspektoren fest, dass die Inseln eine Phase außergewöhnlicher touristischer Dynamik und infrastruktureller Entwicklung durchlaufen. Infolgedessen ist es vernünftig, eine Welle von hochkarätigen Neueröffnungen zu erwarten, die das gastronomische Angebot des Archipels weiter aufwerten werden“ .

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Bestätigung aller sieben Sternerestaurants wider, die laut Poullennec „nun kulinarische Beständigkeit und ein durchweg exzellentes Qualitätsniveau“ beweisen .

Alle Sternerestaurants konnten die Michelin Sterne behalten

Das Fundament der maltesischen Spitzengastronomie bleibt 2026 unerschütterlich. Allen voran thront weiterhin das ION Harbour by Simon Rogan mit seinen zwei Michelin-Sternen. Die Inspektoren hoben besonders die moderne Küche mit hervorragender Balance, die akribische Liebe zum Detail auf dem Teller und die starke „Farm-to-Table“-Philosophie hervor . Für anspruchsvolle Gäste, die das Besondere suchen, ist dieses Lokal in Valletta ein absolutes Muss.

Ebenfalls seinen Stern verteidigen konnte das Rosamì, und das unter der neuen Führung von Küchenchef Davide Marcon. Ihm wird eine exzellente Handschrift mit einer mediterranen Note bescheinigt, die das Niveau des Hauses nicht nur hält, sondern weiter verfeinert . Die weiteren Ein-Stern-Restaurants, die ihre Auszeichnung souverän verteidigten, sind Fernandõ Gastrotheque, Under Grain, Noni, De Mondion und Le GV .

Drei besondere Auszeichnungen für talentierte Persönlichkeiten

Neben den Restaurants selbst stehen auch die Menschen dahinter im Rampenlicht. Die diesjährigen „Michelin Special Awards“ unterstreichen die Tiefe und Qualität der Fachkräfte auf Malta .

MICHELIN Young Chef Award: Diese Auszeichnung ging an den erst 31-jährigen George Attard . Nach wertvoller internationaler Erfahrung kehrte er in seine Heimat Gozo zurück und übernahm die Leitung des Level Nine at The Grand im Grand Hotel Gozo . Seine Küche wird als „entschieden zeitgenössisch mediterran“ beschrieben, mit einem großen ästhetischen Gespür und reinen Aromen. Besonders beeindruckt zeigten sich die Tester von seinem „Lamb Rump“, serviert mit Sardellen, Schalotten und einer Parmentier-Sauce .

Diese Auszeichnung ging an den erst 31-jährigen . Nach wertvoller internationaler Erfahrung kehrte er in seine Heimat Gozo zurück und übernahm die Leitung des im Grand Hotel Gozo . Seine Küche wird als „entschieden zeitgenössisch mediterran“ beschrieben, mit einem großen ästhetischen Gespür und reinen Aromen. Besonders beeindruckt zeigten sich die Tester von seinem „Lamb Rump“, serviert mit Sardellen, Schalotten und einer Parmentier-Sauce . MICHELIN Service Award: Das Team des Restaurants Rosamì , geleitet von Direktor Charlo Cachia, wurde für seinen herausragenden Service geehrt. In einer prachtvollen maltesischen Villa mit Blick auf die Bucht von Balluta gelingt es dem Team, eine unglaubliche Atmosphäre zu schaffen und das gastronomische Erlebnis vom Empfang bis zur Verabschiedung mit Nüchternheit und Professionalität zu einer runden Sache zu machen .

Das Team des Restaurants , geleitet von Direktor Charlo Cachia, wurde für seinen herausragenden Service geehrt. In einer prachtvollen maltesischen Villa mit Blick auf die Bucht von Balluta gelingt es dem Team, eine unglaubliche Atmosphäre zu schaffen und das gastronomische Erlebnis vom Empfang bis zur Verabschiedung mit Nüchternheit und Professionalität zu einer runden Sache zu machen . MICHELIN Sommelier Award: Miljan Radonjic vom Sternerestaurant De Mondion im historischen Mdina wurde für sein profundes Weinwissen und seine einnehmende Art ausgezeichnet. Mit seiner Fähigkeit, Gäste auf natürliche Weise in entspannter Atmosphäre zu begleiten und ihnen interessante und passende Kombinationen vorzuschlagen, ist er zu einem echten Aushängeschild für das Haus geworden .

Neuzugänge: Bib Gourmand und Empfehlungen für jeden Geschmack

Auch abseits der Sterneküche gibt es Spannendes zu entdecken. Die Bib Gourmand-Kategorie, die für besonders gute Preis-Leistung vergeben wird, wächst um ein neues Mitglied. Verbena im malerischen Mgarr (Gozo) gesellt sich zu den bisherigen Preisträgern AYU, Grain Street, Rubino und Commando .

Darüber hinaus dürfen sich Genießer über fünf neue empfohlene Restaurants freuen, die die Vielfalt der maltesischen Küche widerspiegeln:

Osteria Scottadito in Nadur (Gozo)

in Nadur (Gozo) Bistro Boca in Ta‘ Xbiex

in Ta‘ Xbiex Anima und Le Majoliche in St. Julian‘s

und in St. Julian‘s Scala in Mdina

Ein Gewinn für den Tourismus: Die Stimme der Behörden

Die anhaltenden Erfolge im MICHELIN Guide sind kein Zufall, sondern Teil einer strategischen Ausrichtung des Landes. Carlo Micallef, CEO der Malta Tourism Authority (MTA), zeigte sich im Gourmet Report Gespräch hochzufrieden mit den Ergebnissen: „Die Anerkennung Maltas im MICHELIN Malta 2026 bestätigt den Ruf der Inseln als ein Synonym für Qualität, Authentizität und erlesene Erlebnisse“ . Die Gastronomie sei ein zentraler Pfeiler der maltesischen Premium-Tourismusstrategie, um anspruchsvolle Reisende anzuziehen, die nach authentischen und hochwertigen Erfahrungen suchen.

Auch Ian Borg, stellvertretender Premierminister und Minister für Tourismus, betonte die Bedeutung dieser Auszeichnungen. Sie seien ein Beleg für den Fortschritt Maltas bei der Aufwertung seines Tourismusprodukts und eine Bestätigung für das gemeinsame Engagement für höhere Standards in der gesamten Branche .

Fazit: Malta – Ein Fest für die Sinne

Die siebte Ausgabe des MICHELIN Guide Malta zeichnet das Bild eines Landes, das seine kulinarische Identität gefunden hat. Von der bestätigten Spitzengastronomie über aufstrebende Talente bis hin zu fairen Preis-Leistungs-Angeboten – Malta bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

https://guide.michelin.com/en/mt/restaurants