Das Sühring, geführt von den Berliner Zwillingsbrüdern Thomas und Mathias Sühring, erreicht als zweites Restaurant in Thailand drei Sterne!

MICHELIN Thailand 2026: Das moderne deutsche Restaurant Sühring der Zwillinge Thomas und Mathias Sühring wurde von zwei auf drei MICHELIN Sterne befördert. Es ist erst das zweite Restaurant in Thailand, das diese höchste Auszeichnung erhält, nachdem Sorn sie im Vorjahr erstmals für das Land errang. Insgesamt erstrahlt die thailändische Gastronomie mit 10 neuen Sternen, darunter 2 neue Zwei-Sterne-Restaurants und 7 neue Ein-Sterne-Restaurants. Die vollständige Auswahl umfasst 468 Restaurants und unterstreicht Thailands Position als eine der dynamischsten und vielseitigsten kulinarischen Destinationen der Welt.

„Thailand bleibt ein lebendiges Ziel für einzigartige und vielfältige kulinarische Erlebnisse“, sagte Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide im Gourmet Report Gespräch. „Die neueste Ausgabe zeigt eine breitere Palette von Küchen, die Thailands dynamische und sich ständig weiterentwickelnde Lebensmittelszene widerspiegelt.“

Die großen Aufsteiger: Neue Sterne im Überblick

Drei MICHELIN Sterne – Außergewöhnliche Küche, die eine besondere Reise wert ist

Diese Restaurants repräsentieren die absolute Weltspitze.

Sorn (Bangkok) – Der Pionier, der Thailands ersten Drei-Stern-Status hält.

(Bangkok) – Der Pionier, der Thailands ersten Drei-Stern-Status hält. Sühring (Bangkok) – NEU BEFÖRDERT. Modern deutsche Küche, inspiriert von Familienrezepten und Reiseerlebnissen der Zwillinge, zubereitet mit Techniken wie Fermentieren und Beizen.

Zwei MICHELIN Sterne – Ausgezeichnete Küche, die einen Umweg wert ist

Zwei Restaurants schafften den Sprung von einem auf zwei Sterne:

Anne-Sophie Pic at Le Normandie (Bangkok) – BEFÖRDERT . Zeitgenössische französische Küche von der Starköchin, präsentiert in Zusammenarbeit mit ihrem japanischen Chefkoch Tamaki Kobayashi.

(Bangkok) – . Zeitgenössische französische Küche von der Starköchin, präsentiert in Zusammenarbeit mit ihrem japanischen Chefkoch Tamaki Kobayashi. INDDEE (Bangkok) – BEFÖRDERT. Modern indische Küche, die Gäste mit einem Menü von etwa 10 Gängen auf eine kulinarische Reise durch Indien mitnimmt.

Ein MICHELIN Stern – Hochwertige Küche, die einen Stopp wert ist

Gleich sieben neue Restaurants dürfen sich über einen Stern freuen:

Drei komplett neue Einsteiger:

Bo.lan (Bangkok) – Thailändische Küche mit Fokus auf zeitlose Rezepte und Nachhaltigkeit.

(Bangkok) – Thailändische Küche mit Fokus auf zeitlose Rezepte und Nachhaltigkeit. Cannubi by Umberto Bombana (Bangkok) – Italienische Küche, die klassische Wurzeln mit moderner Technik vereint.

(Bangkok) – Italienische Küche, die klassische Wurzeln mit moderner Technik vereint. etcha (Bangkok) – „Grenzenloses“ Fine Dining, das europäische Techniken mit thailändischen Zutaten kombiniert.

Vier Beförderungen aus der „MICHELIN Selected“-Kategorie:

Gaggan (Bangkok) – BEFÖRDERT . Ein theatralisches kulinarisches Erlebnis mit über 20 Gängen.

(Bangkok) – . Ein theatralisches kulinarisches Erlebnis mit über 20 Gängen. Juksunchae (Bangkok) – BEFÖRDERT . Ein Omakase-Menü, das traditionelle koreanische Aromen neu interpretiert.

(Bangkok) – . Ein Omakase-Menü, das traditionelle koreanische Aromen neu interpretiert. Nusara (Bangkok) – BEFÖRDERT . Intimes thailändisches Dining mit Blick auf den Wat Pho, von Chef Thitid „Ton“ Tassanakajohn.

(Bangkok) – . Intimes thailändisches Dining mit Blick auf den Wat Pho, von Chef Thitid „Ton“ Tassanakajohn. Sushi Saito (Bangkok) – BEFÖRDERT. Authentisches Edomae-Sushi mit frischem Fisch aus Japan.

Die MICHELIN Guide Special Awards 2026

Die MICHELIN Guide Special Awards zeichnen die talentierten Persönlichkeiten hinter den Kulissen aus.

MICHELIN Guide Young Chef Award (präsentiert von Blancpain): Mr. Suwijak Kunghae , Besitzer und Koch des Royd (MICHELIN Selected). Er vereint die Aromen Südthailands mit moderner Technik.

, Besitzer und Koch des (MICHELIN Selected). Er vereint die Aromen Südthailands mit moderner Technik. MICHELIN Guide Opening of the Year Award (präsentiert von UOB): Wilfrid Hocquet , Besitzer und Koch des Margo (MICHELIN Selected). Das französische Restaurant überzeugte sofort mit polierten Klassikern und einem lebendigen Ambiente.

, Besitzer und Koch des (MICHELIN Selected). Das französische Restaurant überzeugte sofort mit polierten Klassikern und einem lebendigen Ambiente. MICHELIN Guide Service Award (präsentiert von der Tourism Authority of Thailand): Mr. Arsen Brahaj , Restaurantmanager im Aulis (Ein MICHELIN Stern, Phang-Nga). Für seinen charmanten, mehrsprachigen Service und nahtlose Gästebetreuung.

, Restaurantmanager im (Ein MICHELIN Stern, Phang-Nga). Für seinen charmanten, mehrsprachigen Service und nahtlose Gästebetreuung. MICHELIN Guide Mentor Chef Award (präsentiert von WP Energy): David Thompson, Besitzer und Koch von Aksorn (Ein MICHELIN Stern) und Chop Chop Cook Shop (MICHELIN Selected). Er wird für seine lebenslange Hingabe gewürdigt, die thailändische Küche zu bewahren und die nächste Generation von Köchen auszubilden.

Nachhaltigkeit im Fokus: GOAT erhält den MICHELIN Green Star

Der MICHELIN Green Star zeichnet Restaurants mit einer inspirierenden Vision für nachhaltige Gastronomie aus. Neu in dieser Gemeinschaft ist:

GOAT (Bangkok, Ein MICHELIN Stern) – Das Restaurant setzt auf bewusste Kreislaufwirtschaft, bezieht Zutaten direkt von lokalen Erzeugern und kultiviert Kräuter im eigenen Dachgarten.

Damit steigt die Zahl der Green-Star-Restaurants in Thailand auf fünf. Die weiteren, weiterhin ausgezeichneten Restaurants sind: PRU (Phuket), Haoma (Bangkok), Jampa (Phuket) und Baan Tepa (Bangkok).

Trends der Saison: Was die MICHELIN Guide Inspektoren beobachteten

Laut den Inspektoren prägen mehrere Trends die thailändische Spitzengastronomie:

Internationale Köche bringen frische Energie und globale Perspektiven ein.

bringen frische Energie und globale Perspektiven ein. Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Köchen und lokalen Erzeugern.

zwischen Köchen und lokalen Erzeugern. Verantwortungsvolles Kochen , pflanzenbetonte Menüs und „grenzenlose“ Küche.

, pflanzenbetonte Menüs und „grenzenlose“ Küche. Non-alkoholische Pairings aus Kräutern und Blüten gewinnen an Beliebtheit.

MICHELIN Guide Thailand 2026 – Die komplette Liste auf einen Blick

3 MICHELIN Sterne: 2 Restaurants (1 Beförderung)

2 Restaurants (1 Beförderung) 2 MICHELIN Sterne: 8 Restaurants (2 Beförderungen)

8 Restaurants (2 Beförderungen) 1 MICHELIN Stern: 33 Restaurants (3 neu, 4 Beförderungen)

33 Restaurants (3 neu, 4 Beförderungen) MICHELIN Green Star: 5 Restaurants (1 neu)

5 Restaurants (1 neu) Bib Gourmand: 137 Restaurants (13 neu)

137 Restaurants (13 neu) MICHELIN Selected: 288 Restaurants (50 neu)

Gesamt: 468 empfohlene Restaurants.

MICHELIN THAILAND 2026

‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทยฉบับประจ ำปี 2569

Fazit

Der MICHELIN Guide Thailand 2026 zeigt eine kulinarische Szene auf dem Höhepunkt ihrer Kraft. Die Eroberung der dritten Sterne durch Sühring unterstreicht die internationale Strahlkraft Bangkoks, während die Vielfalt der neuen Sterne – von modern indisch (INDDEE) über borderless (etcha) bis hin zu nachhaltig thailändisch (Bo.lan, GOAT) – die Tiefe und Kreativität belegt. Thailand ist nicht länger nur ein Geheimtipp für Feinschmecker, sondern eine feste Größe auf der Weltkarte der Spitzengastronomie.