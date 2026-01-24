Mit der Eröffnung der beiden neuen Restaurants OKA und LAVA unter der Leitung von Starköchen mit Michelin-Sternen will das Hotel den Norden der Insel kulinarisch aufwerten. Mit dieser schon lange angekündigten Erweiterung versucht das Hotel sich als Adresse für Feinschmecker zu positionieren.

Gran Hotel Taoro eröffnet im Norden Teneriffas die Restaurants OKA und LAVA

Die Vision: Gastronomie als Herzstück des Hotelerlebnisses

Die Philosophie des Gran Hotel Taoro ist klar: Die Spitzengastronomie steht im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses. Diese Neuausrichtung antwortet auf die wachsende Nachfrage nach exklusiven, hochwertigen kulinarischen Erlebnissen auf Teneriffa und bereichert gleichzeitig das magere Gourmet Angebot des Puerto de la Cruz, dass ausser dem recht vernünftigen Sternerestaurant El Taller de Seve Diaz nichts zu bieten hatte.. Sowohl Hotelgäste als auch externe Besucher erhalten nun Zugang zu den neuen Konzepten, die kreative Höchstleistung, perfekte Technik und exzellente Produkte versprechen.

OKA: Präzise japanische Küche im Dialog mit Teneriffa

Unter der Führung von Ricardo Sanz (2 Michelin-Sterne, 5 Soles Repsol), einem Pionier der Fusionküche mit mediterranen Einflüssen eröffnet OKA. Der Name, japanisch für „Hügel“ oder „Aussichtspunkt“, ist eine Hommage an die privilegierte Lage des Hotels mit atemberaubendem Blick über die Landschaft.

Das Konzept: Omakase und pure Produktliebe

„Im Mittelpunkt von OKA steht die Philosophie des Omakase – ein vertrauensvolles Menü, das komplett in den Händen des Küchenteams liegt und sich nach der frischsten Tagesware richtet. Es ist eine Huldigung an japanische Werte: absoluter Respekt vor der Rohware, perfektionistische Technik und kontinuierliches Lernen,“ meldet die PR Abteilung des Hotels. Bei einem Besuch in einem Sanz Restaurant stellte der Autor fest, dass sein Essen mit japanischer Hochküche wenig zu tun hatte, eher mit einer Veralberung dieser. Diese Art der Fusion – in Spanien „japanisch“ genannt – ist im ganzen Land hochbeliebt. Kann man mögen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall sollte man bei Sanz viel Geld dabei haben.

Die Küche: Japanische Präzision trifft kanarische Aromen

Die Speisekarte, verfügbar als Degustationsmenü oder à la carte, ist saisonal. Sie etabliert einen Dialog zwischen japanischer Tradition und den kulinarischen Rezepturen Spaniens und der Kanarischen Inseln. Sushi, gerne mit viel Mayo, bleibt das Herzstück, ergänzt durch rohe Kreationen, präzise Schnitte, Eintöpfe, klare Brühen und neu interpretierte Klassiker der spanischen Küche. Das Ergebnis ist eine wahrhaft überraschende Küche mit neuen Geschmackserlebnissen.

LAVA: Die Urkraft des Feuers als kulinarische Sprache

LAVA ist das sehr persönliche Projekt des Sternekochs Erlantz Gorostiza (2 Michelin-Sterne). Inspiriert vom Teide, der vulkanischen Landschaft Teneriffas und der elementaren Energie des Feuers, schafft er hier ein intimes Gastronomieerlebnis.

Die Erfahrung: Mitten in der kreativen Küche

Das Konzept ist einzigartig: Ein großer Chef’s Table mit nur sechs Plätzen, offen zur Küche, sowie drei weitere Tische ermöglichen einen höchstpersönlichen Service. Die Grenze zwischen Küche und Restaurant verschwindet. Die Gäste sitzen direkt am Geschehen, werden Teil des kreativen Prozesses und erleben, wie das Team jedes Gericht zubereitet, anrichtet und erklärt.

Die Küche: Beherrschung der Elemente

Feuer, Glut, Rauch und Flamme sind die bestimmenden Elemente. Sie werden als Kochwerkzeuge und Ausdrucksmittel eingesetzt, um Produkte zu garen, zu räuchern und Aromen zu modellieren. Die Degustationsmenüs, die sich ständig weiterentwickeln, kombinieren frischeste lokale Produkte wie kanarischen Fisch, Lamm, Käse oder „Camarón Soldado“ mit importierten Spitzenzutaten wie Wagyu, Kaviar oder Trüffel. Gorostiza selber kocht fantastisch. Es ist zu hoffen, dass der von ihm eingesetzte Küchenchef engmaschig überwacht wird, damit man auch Gorostizas Küche bekommt.

Gran Hotel Taoro: Ein historisches Erbe mit zeitgenössischer kulinarischer Seele

Mit OKA, LAVA und Amalur bietet das Gran Hotel Taoro nun eine Auswahl auf Teneriffa. Die Idee: Jedes Restaurant verkörpert eine persönliche Vision seines Schöpfers und deckt dabei ein breites Spektrum an Geschmacksrichtungen und Erlebnissen ab – von japanischer Präzision über die transformative Kraft des Feuers bis hin zur modernen Interpretation baskisch-kanarischer Küche (Amalur).

Diese Investition unterstreicht nicht nur die Ambitionen des Hotels, sondern festigt auch die Position von Puerto de la Cruz und Nord-Teneriffas als Destination für anspruchsvolle Touristen. Wer ein kulinarisches Erlebnis auf der Insel sucht, findet es auch in den historischen Mauern des Gran Hotel Taoro.

Praktische Informationen:

Standort: Gran Hotel Taoro, Puerto de la Cruz, Nord-Teneriffa.

Gran Hotel Taoro, Puerto de la Cruz, Nord-Teneriffa. Restaurants: OKA (Fusionküche), LAVA (Feuerküche), Amalur (moderne baskisch-kanarische Küche).

OKA (Fusionküche), LAVA (Feuerküche), Amalur (moderne baskisch-kanarische Küche). Reservierungen: Empfohlen wird eine frühzeitige Reservierung, insbesondere für den Chef’s Table bei LAVA.

Fazit

Gut für das kulinarisch langweilige Puerto de la Cruz. Wo man bisher zwar oft sehr preiswert essen konnte, aber fast nie sehr gut. Das einzige Sternerestaurant in Puerto de la Cruz ist auf Monate im Voraus ausgebucht, was sicher auch mit der vernünftigen Preispolitik zu tun hat. Die erwarte ich nicht im Gran Hotel, so dass Reservierungen dort bestimmt einfacher sein werden. Es ist zu wünschen, dass sich Sanz und Gorostiza intensiv um ihre neuen Babys kümmern!

https://granhoteltaoro.com/de