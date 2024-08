Wir besuchten das M.B. im Ritz-Carlton auf Teneriffa. Hier kocht seit über 12 Jahren Küchenchef Erlantz Gorostiza für Martin Berasategui großartig

Getrüffelte Gelatine Foie Gras 2012, M.B. Teneriffa

M.B. ** Teneriffa

Wer die klassische, große Gourmetküche mit modernen Twist mag, ist bei dem 43jährigen Küchenchef genau richtig. Hier gibt es Foie Gras und Fleisch – alles frei von Ideologie. Wenn es was Gutes gibt, wird es aus der Nähe geholt, sonst kommt es halt von fern.

Crispy Tartelette 2022, M.B. Teneriffa

In der Regel zahlen wir unser Essen selber. Diesmal wurden wir von der Marketing Abteilung des Ritz-Carlton Abama eingeladen. Der Grund war die Neueröffnung von Akira Back (wir berichteten hier).

Brioche mit Mais und Heringsrogen 2023, M.B. Teneriffa

Wir kennen das M.B. recht gut und waren seit der Eröffnung 2012 bestimmt schon drei Mal dort. Jedes Mal haben wir es glücklich verlassen. Unser erster Besuch in 2013: https://teneriffa.ro/662/2-stern-fuer-m-b-restaurant-im-sueden/

Bio Tomaten Slush Show 2023, M.B. Teneriffa

Zu unser Überraschung war das Restaurant ganz neugestaltet, aber etliche Mitarbeiter von früher noch da. Auf der Terrasse wird jetzt gar nicht mehr bedient, sondern nur noch im leicht vergrößerten Restaurant.

Zuerst gab es “Snacks” im Vorraum. Sowie einen sehr guten Pol Roger Champagner. Es startete mit dem Klassiker von Anfang an, der Getrüffelte Gelatine Foie Gras aus 2012, Foto ganz oben. Ein Gericht, dass automatisch glücklich macht.

Geräucherter Aal, Foie Gras, Apfel1993, M.B. Teneriffa

Danach kamen nacheinander zwei weitere Gerichte, ein Crispy Tartelett und ein Brioche mit Mais. Dann wurden wir in den Speisesaal rübergebeten. Offenbar war in der Einladung auch eine Weinbegleitung inkludiert, denn hier gab es den nächsten Wein. Ich bestellte für mich die Weinbegleitung ab. Ich hatte bereits zwei Glas des exzellenten Champagners und zwei Glas Wein. Würde ich mehr trinken, würde mir alles fantastisch schmecken 😉

Auster 2022. M.B. Teneriffa

Erwähnenswert ist der ausgesprochen kompetente und liebenswürdige Service im Restaurant. Chef Erlantz erzählte mir vorher, wie schwer es sei, gute Leute zu bekommen. Seine Mitarbeiter kämen von überall aus der Welt.

Pistolenkrebs, Panna Cotta, Grüne Gazpacho, Shiso Sorbet 2024, M.B. Teneriffa

Alle Bilder dieser Seite sind nach Reihenfolge des Menüs. Am Tisch gab es zuerst eine süsse Cherry-Tomate mit shaved Tomateneiskrem. Eine nette Show am Tisch. Dann kam der Berasategui Klassiker aus 1993: geschichtete Foie Gras und Aal. Wieder ein Gericht, das lange auf dem Gaumen und und gut in Erinnerung bleibt.

Butter, Öl, Cremes – M.B. Teneriffa

Das Brot habe ich nicht fotografiert, dabei war es immer exzellent und nicht wissend, was auf uns noch zukam, aßen wir viel zu viel davon. Man musste doch jede der 5 Sorten mal probieren 😉

Die Auster gefiel uns sehr gut, genauso wie der Pistolenkrebs in grüner Gazpacho.

Flüssiges Calamari Bonbon 2004, M.B. Teneriffa

Der Calamari Bonbon war jetzt nicht so 100 % mein Geschmack. Mittlerweile waren wir auch ganz schön angeheitert und nicht mehr besonders hungrig.

Fenchel in Risotto, Muscheln 2024, M.B. Teneriffa

Es ging weiter mit Fenchel in Risotto und weißen Spargel mit Carabineiro. Das Foto vom Carabinero hatte ich wohl vergessen zu machen. Meine Frau bekam jetzt Rotwein, so dass ich auf den Fleischgang hoffte.

Wildsteinbutt 2023, M.B. Teneriffa

Statt Fleisch gab es aber einen richtigen Fischgang: Wilden Steinbutt, der fantastisch schmeckte in seiner Safran Sabayon.

Lamm Kotelett 2023, M.B. Teneriffa

Aber jetzt kam der Fleischgang: Ein Lammkotelett, das Medium rare sein sollte, jedoch sehr rare war. Ich hätte es lieber Medium bestellen sollen. Meiner Frau, die klugerweise nicht so viel Brot aß. gefiel das Fleisch sehr gut, so dass ich einen Teil ihr geben konnte. Ich war wirklich pappsatt und etwas überfordert.

Käseauswahl, M.B. Teneriffa

Unser Kellner rollte den Käsewagen an. Wie verführerisch die spanischen Käse doch aussehen! Das wäre ein eigenes Käse-Tasting wert. Aber wir mussten hier wirklich passen. Das ging beim besten Willen nicht mehr!

Zitrone, Dessert, 2016, M.B. Teneriffa

Die “Zitrone” war erfrischend und nicht zu voluminös. Was drin war, habe ich leider vergessen. Ich weiß nur noch, dass ich es mochte. Meine Frau hatte mittlerweile den x-ten Wein – einen Sherry artigen – und ich bewunderte sie, dass sie noch ganz normal sprach. Ich verstand schon, dass die Zitrone ein Pre-Dessert war.

Mini Kokosnuss mit Pina Colada, Maracuja 2023, M.B. Teneriffa

Als die Mini-Kokosnuss mit Pina Colada und Marakuja Creme und Eis kam, schwante mir, dass es noch ein Dessert gab. Und ich sollte Recht behalten!

Orangen Kompott, Jogurt, Schokoeis 2023, M.B. Teneriffa

Der krönende Abschluss war das Orangenkompott mit Jogurt und weißem Schokoeis. Wir haben es geschafft. Mittlerweile aßen wir seit 4 Stunden!

Nun wurden wir aber wieder in den Vorraum gebeten. Hier gab es noch Petit Fours. Aber nicht so wie gestern, sondern richtig Gute. Da merkte man, dass Gorostiza als Pastry-Chef seine Karriere startete. Wir nahmen aber nur jeder ein Gebäck, das in der Tat exzellent war!

Menükarte 2024 M.B. Teneriffa: The Great Tasting Menü

Mit Käse und Petit Fours hatten wir 17 Gänge, das war selbst uns als geübte Esser zu viel. Das Tasting Menü kostet 210 € + 2 Zusatzgänge je 19 € + Brot 6 € + Käse 29 € = 283 € zzgl. Weinbegleitung geschätzt 180 € = 463 x 2 = 926 €. Wasser habe ich vergessen!

Wenn ich das jetzt sehe, war der 50 € Tipp, den ich da lies, ziemlich geizig 🙁

Aus meiner Erfahrung heraus würde ich nicht empfehlen, Zusatzgänge, Brot, Käse oder Weinbegleitung zu bestellen, sondern nur das Menü und Wein glasweise, so dass man bei zwei Glas Wein und Wasser pro Person auf etwas über 500 € zu zweit kommt, was ja auch noch eine Menge Geld ist, aber jeden Euro wert.

Fazit: Wer die große Gourmetküche mag, sollte unbedingt in das vorzügliche M.B. im Ritz-Carlton Abama auf Teneriffa gehen!

Restaurant M.B.: https://www.mb-tenerife.com/about-us

Ritz-Carlton: https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/tfsrz-the-ritz-carlton-abama/dining/

